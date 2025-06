La desgarradora denuncia de una asturiana contra una aerolínea que la dejó en tierra por la maleta: "Les expliqué con lágrimas que mi abuelo se estaba muriendo..."

“Le expliqué con lágrimas en los ojos que mi abuelo se estaba muriendo, que quería ir a Asturias para despedirme, y aun así no me dejaron volar.” Es el desgarrador testimonio de una asturiana, Carmen Díaz Guardamuro, residente en Bruselas, que se ha hecho viral en las últimas horas, generando miles de reacciones y comentarios ante la situación que ha hecho pública a través de las redes sociales.

“Por culpa de Ryanair no he podido despedirme de mi abuelo, ni asistir a su entierro. No busco atención ni ‘me gustas’, solo que esto no le vuelva a pasar a nadie.” Así comienza su relato esta asturiana, que cuenta su drama personal tras no llegar a tiempo a Asturias para darle el último adiós a su abuelo.

Según relata, el 6 de junio compró un vuelo Bruselas–Asturias para el día siguiente, al enterarse de que su abuelo estaba siendo sedado y le quedaban pocos días de vida. El billete de ida le costó 285 euros (sin incluir equipaje), y aporta el comprobante como prueba. “Necesitaba verle antes de que muriese”, afirma. Díaz viajó con una mochila de mano, pero, en la puerta de embarque y tras pasar el control de seguridad, una azafata le indicó que su equipaje no encajaba en el medidor en posición horizontal, aunque sí en vertical. “Me exigió 60 euros más. Le dije que era una locura, pero que lo pagaría", cuenta en el vídeo, que sobrepasa ya los dos millones de visualizaciones en la red social tik tok.

Ahí comenzó el problema que acabaría impidiéndole volar. Según su versión, tras esperar diez minutos, la misma azafata le comunicó que ya no podía subir al avión. “Me dijo que ya se había cerrado todo, que me habían ‘desembarcado’, y que no podía volar ni siquiera pagando el suplemento, porque según ella yo le había dicho que no quería pagarlo. Algo que no es cierto”, subraya. “Le expliqué con lágrimas en los ojos que mi abuelo se estaba muriendo, que quería ir a despedirme. Perdí el vuelo, el dinero y la oportunidad de decirle adiós.”

Nadie le ofreció una solución alternativa, ni encontró mostrador alguno en el aeropuerto para gestionar el incidente. “Escribí una reclamación y nadie me ha contestado”, lamenta Díaz, que ahora exige a la compañía una disculpa pública, además de una compensación económica. “Merecemos viajar con dignidad”, concluye en su vídeo, al tiempo que denuncia que las aerolíneas sigan cobrando por el equipaje de mano, algo que la normativa actual de la Unión Europea permite.

¿Cómo está la situación de las maletas a nivel europeo?

El Gobierno confía en que el Parlamento Europeo vote en contra de cobrar el equipaje de mano, después de que el Consejo de la Unión Europea (UE) decidiera aprobar un reglamento que permita a las compañías aéreas cobrar por llevar una maleta en cabina o reducir el derecho a reclamar por los retrasos. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, considera que esta propuesta va "en contra" de los derechos de los consumidores y espera que el Parlamento Europeo no la apruebe, para evitar, así, su entrada en vigor. "No está todo perdido. España y Alemania se han mantenido fuertes en la defensa del no. Este nuevo reglamento pasa ahora al Parlamento Europeo y seguiremos peleando en este nuevo escenario por los derechos de las personas consumidoras en toda Europa", dijo el Ministro. En estos momentos, este asunto es un campo de batalla en el seno de la UE y motivo de debate entre los eurodiputados.

La iniciativa del Consejo de la UE ha salido adelante con la oposición de grandes países como España, Alemania, Portugal y Eslovenia. Y lo que hace es definir las medidas de lo que se consideraría equipaje de mano gratuito (40x30x15), de forma que la tradicional maleta de ruedas (conocida como 'trolley', en inglés) excedería esas dimensiones y las compañías tendrían derecho a cobrarla. Tanto el Gobierno español como las organizaciones de consumidores, como Facua, consideran que todo el equipaje cuyas dimensiones quepan en los compartimentos superiores del avión debería ser gratuito, lo cual incluiría a la citada maleta de ruedas.