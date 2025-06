Repaso a la trayectoria (premiada en Madrid) del ingeniero asturiano al que fichó IU tras haber sido jefe en un ayuntamiento del PP

“He trabajado con gobiernos de distintos colores, desde el PP hasta ahora, con Izquierda Unida. Siempre he tenido un buen trato con todos, independientemente de sus ideologías”. Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, dejó ayer el intenso trabajo de despacho por unas horas para recibir en Madrid la Medalla al Mérito Profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos.

Latierro fue propuesto por la demarcación asturiana del Colegio de Ingenieros y asumió la distinción “con alegría y orgullo, ya que significa que mis compañeros del Principado, donde he desarrollado toda mi carrera, valoran el trabajo que he hecho durante todos estos años”.

Nacido en Santander en 1971 —“por accidente”, aclara, ya que su padre, militar, estaba destinado en Cantabria—, Latierro lleva media vida ligado a la gestión pública de infraestructuras en Asturias. Nunca ha trabajado en otro lugar desde que se graduó como ingeniero de Caminos en Santander en 1996.

Desde 2023, tras las últimas elecciones autonómicas, Izquierda Unida (IU) lo incorporó como alto cargo en la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por Ovidio Zapico (presente ayer en Madrid para arropar a Latierro), el único departamento del Gobierno regional (PSOE e IU) bajo control de la coalición de izquierdas. Latierro llegó al Principado procedente del Ayuntamiento de Oviedo, donde había sido jefe del servicio municipal de Infraestructuras durante el mandato de Alfredo Canteli (PP). Al Consistorio se incorporó a principios de los 2000, tras una breve etapa en el sector privado: primero como interino y, desde 2003, con plaza como ingeniero municipal.

Conoce a otros asturianos como tú

Desde su despacho en el Ayuntamiento fue protagonista directo del “boom urbanístico”, siendo uno de los principales responsables de los proyectos de urbanización en la capital. Era una época boyante, con dinero en las arcas municipales y numerosas obras en marcha, durante el mandato de Gabino de Lorenzo. “Me encargué del contrato del transporte público y, más adelante, se creó el departamento de Ingeniería, que absorbía Urbanismo e Infraestructuras. Nos ocupábamos de todas las obras municipales”, cuenta.

Latierro trabajó bajo las órdenes de cuatro alcaldes: Gabino de Lorenzo, Agustín Caunedo y Alfredo Canteli, del PP, y Wenceslao López, del PSOE. De todos los años al frente del urbanismo en Oviedo destaca una obra especialmente: “La que recuerdo con más cariño es el puente de La Florida, porque costó muchos años sacarlo adelante y hoy nadie duda de su utilidad. También me siento orgulloso de infraestructuras menos visibles, pero muy importantes, como el colector de la zona oeste o los depósitos de agua de El Cristo”.

Él mismo reconoce que sufrió un “cambio radical” cuando recibió la llamada de Ovidio Zapico para unirse a su equipo en la Consejería. “Los retos son ahora más administrativos, de legislación. Echo de menos el hormigón, pero el papel también tiene su valor”, explica. Su fichaje por IU, tras haber estado al frente del urbanismo en un ayuntamiento gobernado por el PP, causó sorpresa en círculos políticos. “A mí me sorprendió tanto como al resto, pero lo asumí con naturalidad. Creo que demuestra que he mantenido relaciones personales y profesionales sanas, y eso me enorgullece”, señala.

Los retos a corto plazo de Latierro, cuando ya ha transcurrido la mitad de la legislatura, están claramente definidos y se concentran en dos frentes. El primero es “lograr un gran consenso con la Ley del Suelo”. Ese texto ya está en marcha y en los próximos meses se iniciará la negociación parlamentaria. Además, Latierro tiene otra meta: “Impulsar la colaboración entre concejos y sentar las bases sólidas para un nuevo modelo de organización territorial en Asturias”. No habla directamente de la reducción de concejos, pero sí de que los municipios presten servicios de manera conjunta, algo que ya permite la Ley de Régimen Local. “El camino está abierto”, afirma. El acuerdo para la concertación en Asturias (2024-2027), firmado por el Gobierno y los agentes sociales, prevé una inversión de dos millones de euros en las llamadas Áreas de Colaboración Intermunicipal (ACIS), una apuesta clave de la Consejería de IU y, por tanto, de Latierro.

El director general de Ordenación del Territorio recibió la medalla de manos de Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en un acto celebrado en la sede de la institución, en la calle Almagro de la capital española. En la cita se entregaron seis medallas de honor y 18 al Mérito Profesional.

Latierro estuvo acompañado por su familia, por el consejero Ovidio Zapico y por Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Asturias. También asistieron María Miranda, jefa de gabinete de Zapico, y Joel García, presidente de la patronal de la construcción CAC-Asprocon.

“Nacho (Ignacio Ruiz Latierro) es muy buena persona, trabajador y buen compañero, que está ejerciendo un papel destacado, con temas delicados encima de la mesa que lleva con talante y dedicación, sacándolos adelante”, destacó Zapico, “muy satisfecho con su trabajo”. El consejero de IU añadió: “Todo tiene ideología en la vida, y Nacho aplica el sentido común a un planteamiento político que tenemos establecido”.

Vidal Gago, por su parte, subrayó que el premio, propuesto por el Colegio de Ingenieros de Asturias, “es un reconocimiento merecido a un profesional muy importante y con una solvencia técnica incuestionable”. Al acto asistieron más de un centenar de personas, entre ellas el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.