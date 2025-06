España se olvida de 3 millones de españoles votantes en el extranjero: "Parece que nuestros problemas no forman parte de la agenda política"

Los españoles residentes en el extranjero quieren tener más facilidades para poder votar. Por eso, en la última reunión del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) una de las peticiones efectuadas se centraba en solicitar al Gobierno una serie de reformas para fomentar y facilitar la participación electoral de los 3 millones de españoles que viven en otros países, de los que 142.000 son asturianos. Piden cambios relativos a la delegación de voto o al sistema de envío o a los plazos de entrega del sufragio.

Los participantes en el último pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior celebrado en abril en Madrid. / CGCEE

Violeta Alonso, una ingeniera leonesa criada en Oviedo y residente en Alemania, es la presidenta del CGCEE. Según su punto de vista, las reformas que propone el Consejo mitigarán el problema, pero no lo solucionarán. “El CGCEE ya ha pedido en el pleno anterior, que se celebró en Asturias a finales de 2023 abrir el debate de la circunscripción exterior para tener representantes directos. Así que, efectivamente, esto puede ayudar a que mejore la participación, pero no lo soluciona todo”, incide. Alonso añade que “incluso entre quienes votamos hay la sensación de que nuestros problemas no forman parte de la agenda política y eso también desincentiva la participación. Con representantes propios que sí se ocupasen de los problemas del exterior esto podría cambiar”.

Entre las medidas que consideran necesarias para aumentar la participación de los españoles que hay en el extranjero está la de “informar por correo electrónico, con tiempo suficiente, además de por correo postal, teniendo en cuenta el incremento del coste que supondría”. También piden a la administración “hacer pedagogía” para que “los ciudadanos sepan cómo es procedimiento”, así como “diferenciar los sobres por colores”. Del mismo modo, consideran que en los países “donde el sistema de correo es deficiente o inexistente se deben establecer lazos con operadoras privadas (como DHL o Fedex) para garantizar el servicio”, indican los representantes de este consejo presidido por Violeta Alonso.

El Consejo General de la Ciudadanía propone también una modificación del punto 7 de la ley orgánica 12/2022 que regula el voto. En ese punto se indica que “no serán válidos los sobres recibidos por correo en la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática antes de la proclamación definitiva de candidaturas”. Y añade que “tampoco serán válidos los que lleguen después del segundo día anterior al de la elección. Este plazo tendrá el carácter de improrrogable con la finalidad de garantizar que los votos lleguen a tiempo de ser escrutados por las Juntas Electorales”.

Según Violeta Alonso Peláez, presidenta del Consejo General, “consideramos que es posible ganar un día o dos en los plazos de recepción cambiando este párrafo, indicando simplemente que ‘no serán válidos los que lleguen después del día anterior a la elección’”. Alonso apunta que “los sistemas de valija hoy son rápidos y directos, y además el escrutinio se realiza según la ley el quinto día siguiente al de la votación, lo que “da un margen de seguridad suficiente”. Al respecto, Alonso comenta que “hemos visto perder cientos de votos que llegaban a tiempo para la valija, pero con el matasellos posterior al ‘segundo día anterior’”.

Otra de las propuestas que hace el consejo de los españoles en el extranjero es modificar la delegación del voto. La ley expone que “en caso de enfermedad o incapacidad que impida al elector personarse en la oficina de Correos, otra persona autorizada notarial o consularmente, puede actuar en nombre del elector”. Violeta Alonso indica que “lo que se propone es poder hacerlo por voluntad omitiendo en el exterior los casos exclusivos de enfermedad o incapacidad”. La presidenta del Consejo añade que "la propuesta en este aspecto sería poder hacer esta delegación de voto en los consulados honorarios. Así, por ejemplo, un residente en Guyana podría delegar en el reciente Consulado Honorario su voto a alguien en París a 8.000 km de distancia y facilitar el sufragio. Actualmente, en ciertas zonas geográficas no es posible acercarse a una oficina consular ni va a llegar el voto por correo a tiempo y con una delegación se permitiría a esta gente poder ejercer el sufragio”.