El infernal viaje del Imserso de unos jubilados asturianos no dejó de empeorar: tras dejarlos en tierra en Canarias, los confundieron con "unos chinos", no aparecía el bus...

El autobús que debía llevarlos desde Madrid a Asturias no aparecía, los confundieron con un grupo de turistas asiáticos y acabaron llegando a casa pasadas las ocho de la mañana. Casi 24 horas de viaje. Afortunadamente, ya descansan en el Principado. Es el final de una auténtica odisea vivida por 50 jubilados asturianos durante un viaje organizado por el Imserso a Las Palmas de Gran Canaria.

El grupo tenía previsto regresar el 11 de junio en un vuelo directo desde la isla, pero no pudieron embarcar, ya que no figuraban en el registro del vuelo. La alternativa que les ofreció el Imserso fue tomar otro vuelo con destino Madrid y, desde allí, continuar en autobús hasta Asturias. Parecía una solución razonable, pero pronto comenzaron los problemas.

Confundieron a los jubilados con un grupo de asiáticos

Para empezar, el avión se retrasó y despegó pasadas las 18:00 horas, 45 minutos más tarde de lo previsto, debido a unas tormentas. Aterrizó en Madrid a las 22:30. Cansados tras horas de espera, los jubilados aún tuvieron que esperar otra hora para recoger su equipaje en las cintas del aeropuerto antes de dirigirse a la puerta donde, supuestamente, les esperaba un autobús.

“Allí no había nadie. Estuvimos hasta las 00:45 y nada, ni rastro”, relata Francisco Martín, ovetense de 78 años y uno de los afectados. “Menos mal que nos ayudó gente de Aena y de seguridad”, añade.

Poco después, recibieron un nuevo aviso: a la una de la madrugada el autobús pasaría a recogerlos, pero por otra puerta, ya que la zona donde se encontraban no tenía acceso habilitado para el vehículo. Resultado: otra caminata.

Los jubilados asturianos, esperando en el aeropuerto de Las Palmas / LNE

Cuando finalmente localizaron el autobús, el conductor les explicó que había estado esperando, pero que el Imserso le había enviado a recoger a “un grupo de asiáticos”. Francisco Martín bromea: “Nos dejaron tirados y nos confundieron con unos chinos”, asegura.

Como el conductor no encontró al supuesto grupo, abandonó el aeropuerto. Finalmente, el servicio pudo realizarse y los 50 jubilados fueron trasladados a Asturias, llegando a Oviedo pasadas las ocho de la mañana. “Lo grave es que todavía no hemos conseguido hablar con nadie del Imserso”, denuncia Francisco Martín, quien ya ha anunciado que presentará una reclamación.

El origen

En los viajes organizados del Imserso no hay tarjeta de embarque sacada previamente, siendo este el modo habitual en los viaje individuales, cuando los usuarios llevan su billete en su móvil o impreso en papel antes de llegar al aeropuerto. En este caso los pasajeros tienen que acudir al mostrador de la compañía correspondiente, dar la documentación, sus datos, y recoger entonces su pasaje. Cuando los jubilados fueron a sacar su billete, la compañía les dijo que no estaban apuntados, siendo responsabilidad de la organización del viaje y no de la aerolínea. "Creemos que el vuelo ni se contrató", razona Martín. Miembros del grupo llamaron a los responsables del Imserso. "Nos dijeron que no estábamos apuntados en el viaje y que lo iban a intentar solucionar", indica.