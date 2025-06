El emotivo regreso a Asturias de los militares que estuvieron seis meses en Eslovaquia: "Se hace largo estar fuera"

El vuelo con los primeros 192 soldados del batallón "Toledo" que vuelven a casa tras su misión en Eslovaquia tomó tierra en el Aeropuerto de Asturias en la tarde de ayer con algo de retraso, pero la espera no enfrió el recibimiento que sus familiares les tenían preparado tras seis meses de separación. Algunos mostraban mensajes de recibimiento, muchos hechos por los hijos pequeños de los soldados.

"Bienvenido a casa, papá, te queremos", había escrito Claudia, la hija del canario Carmelo Pérez. Otra, Olaya, sostenía un globo con forma de tiburón, para llamar la atención de su padre, Javier Escribano, que tiene tatuado un escualo.

Uno de los primeros en aparecer por las Llegadas fue Rafael Rodríguez Dalía, que se abrazó a su nieta. "Lo quería con ganas", confesó. Luego salió el colungués Carlos Rodríguez Valdés, que se abrazó a su hijo Juan y su mujer, Leticia.

"Esto es lo mejor de la misión, se hace largo estar fuera de casa tantos meses", dijo. Inés Díaz saltó sobre su novio, Germán Zapata, ambos de Oviedo. La joven confesó que llevaba "mucho tiempo" esperando este momento. "Aunque sé lo que es, porque mi padre es militar", añadió.

Con la misma pasión se abrazaron Aida Cosío y Iram Bogausch. "Ha sido emocionante, lo esperábamos con mucha ansia", confesaron. Han sido seis meses de llamadas "cuando se podía". La soldado Rita Hermida, de Noreña, se fundió en un abrazo con su madre Cecilia. "Se necesitaba", dijo con los ojos húmedos.

Demasiado tiempo de misión para los familiares de los soldados

La cabo pontevedresa Beatriz Martos no dejaba de abrazar a sus hijas, Daniela, la pequeña, y Sofía, la mayor, que le entregó un ramo de flores. "Ha sido difícil sobrellevarlo, solo se consigue pensando que algún día se vuelve", indicó. Hasta septiembre no se incorpora, con lo que podrá recuperar los abrazos perdidos. Su hija Sofía no tenía duda: "Ha sido duro, demasiado. No quiero que se marche".

Rafael Rodríguez Dalía y su nieta. / Mara Villamuza

Con los soldados del Toledo regresó el teniente coronel Fernando García de Béjar, jefe de la plana mayor del Regimiento "Príncipe", que participó en el ejercicio de la OTAN "Strong Lineage 2025". "Se han movilizado dos mil hombres y 400 vehículos. Nos hemos reencontrado con nuestros compañeros que llevaban seis meses allí y hemos podido ir con una avanzadilla de los que se van a quedar ahora, el batallón ‘San Quintín’. El colofón fue la visita de Su Majestad el Rey, que comprobó el excelente trabajo que se está haciendo. Nuestra gente ha pasado meses de frío extremo y mucho barro. Acabamos con una demostración con fuego real", indicó.