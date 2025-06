Donde la fabada se hace con “porotos blancos” pero hay un ardiente recuerdo de Asturias: así se celebra San Xuan en Santa Fe (Argentina)

Julia García Puente, una experta en marketing de 28 años, es la codirectora junto a Marcela Coda, el grupo “La Panoya” del Centro Asturiano de Santa Fe (Argentina), que este fin de semana vive una triple celebración. Por una parte, el 80 aniversario de esta agrupación folklórica; por otra, el 20 aniversario del equipo de bolos de cuatreada, que ha quedado campeón internacional en varias ocasiones. Y envolviéndolo todo, también celebrarán San Xuan por todo lo alto, con el baile alrededor de la tradicional foguera, simbolo ardiente de la renovación, el cambio, el comienzo de un nuevo ciclo.

Pero si hay algo que nunca cambia en el Centro Asturiano de Santa Fe, por lo menos en su ya larga existencia (en tres años celebrará su 120 aniversario) es la constante defensa y difusión de la cultura asturiana. Un buen ejemplo de ello es la historia de Julia García Puente y cómo vive su identidad. “Me siento cien por ciento argentina, pero me siento muy asturiana, en mi corazón hay una banderita de Asturias”.

Su abuela, hija de asturianos, emigró a Argentina desde la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, limítrofe con el municipio asturiano de Degaña. La abuela, María del Alba Álvarez García de Puente, llegó a Santa Fe en 1937, escapando de la Guerra Civil junto a sus padres y su tía. “En cuanto llegaron, se empezaron a involucrar en el Centro Asturiano y encontraron aquí su refugio social y cultural. En el Centro Asturiano conoció a mi abuelo”, detalla Julia.

Toda su familia quedó, desde entonces, vinculada a la institución que articulaba a toda la comunidad asturiana en Santa Fe. “Yo pertenezco al Centro desde que nací. Es una herencia preciosa. Tenía un año de edad y ya me pusieron un traje de asturiana y me llevaban a la iglesia y a procesión en todos los días de la Santina. A partir de ahí me empezó a llamar la atención el baile, lo mismo que a otros les atraía la gaita o el tambor. He bailado toda la vida”. Su abuela, que hoy tiene 98 años "y que está más viva que todos nosotros juntos", fue en los años noventa la panderetera mayor del grupo. Julia lo lleva en la sangre.

En 2021, junto con Marcela Codes, esta joven argentina comenzó a hacerse cargo de un grupo de baile que tiene “una base estable” de 15 personas. Julia y Marcela se han graduado en la Escuela de Asturianía. “Nos tocó la pandemia de por medio. Fuimos dos años a Asturias y después estuvimos tres sin poder ir. Nos volvimos a encontrar en 2023, un poco para terminar la escuela y un poco también para volver a encontrarnos con los compañeros y abrazarnos”.

El grupo “La Panoya” ya va por su tercera o cuarta generación”. Y se está produciendo un fenómeno muy curioso: “Hoy en día más de la mitad de las personas que están en el grupo son asturianos de adopción. Es decir, personas que conocían el centro y acercaron y les llamó la atención el baile o el toque y se metieron en el grupo. Honestamente, yo diría que trabajan mucho más, se esfuerzan mucho más”, apunta García Puente entre risas.

Pese a que Julia ya es nieta de emigrantes asturianos, tiene claro de dónde viene. “Es muy loco lo que pasa con esto, lo hemos charlado un momento de veces con gente de otros Centro Asturianos, y todos tienen un gran sentido de pertenencia y de comunidad. Hay muchos que, como yo, los llevaron de chiquitos al Centro, luego se alejaron y después vuelven. Vuelven con todos sus recuerdos, saben bailar una jota, saben bailar una muñeira, saben tocar la pandereta como si el tiempo ni hubiese pasado”. Relfexiona: “Pasa algo con la cultura y con el baile, con el folclore, que genera una sensación de pertenencia muy linda, muy agradable. Yo siento que son mis raíces. Siento que estoy honrando, agradeciendo todo el tiempo, a mi familia y al esfuerzo que hicieron. Uno, por salir de una España caótica en aquellos tiempos donde corrían riesgo y venir acá, donde desarrollaron un futuro para su familia. Se arraigaron acá pero siempre con mucho recuerdo de allá, tomándose el trabajo de inculcar a todas las personas de la familia su cultura, su disfrute, su goce. Porque también es una cuestión social. Hoy en el centro trabajamos mucho eso. Más que se haga buen un paso de jota se trata de convertir esto un momento de encuentro, de disfrute, de recordar también y de honrar a todas las personas que vinieron e hicieron posible todo lo que se está logrando”.