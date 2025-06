La peña azul de Argentina que se enamoró del Oviedo por un videojuego: "El ascenso ha sido una lección de vida"

Son argentinos del departamento argentino de Rosario (Santa Fe), no tienen raíces asturianas pero sí tienen el corazón bien azul. Hace casi treinta años que se les tiñó del color del Real Oviedo. Desde 1996, un grupo de aficionados al fútbol encabezados por Leandro Jorge Alexander integran la peña oviedista "Tito Pompei", en homenaje al jugador argentino que formó parte de un Oviedo en Primera entre 1997 y 2000. Desde entonces se mantuvieron fieles a los colores. Bajaron al barro y ahora, de nuevo, han cumplido el sueño de regresar a la primera categoría del fútbol español. El pasado día 21 siguieron el partido contra el Mirandés y lo celebraron por todo lo alto. Pero en Argentina, a 10.143 kilómetros de distancia.

“Lo vivimos como se vive todo lo relacionado al Real Oviedo, con el corazón en la mano, palpitando a cada segundo”, explica Leandro Jorge Alexander. Siguieron el partido desde Argentina, “con amigos, familia, la peña… algunos juntos, otros conectados a la distancia, pero todos con los nervios a flor de piel, empujando cada pelota como si estuviéramos ahí, pegados al borde del campo. Gritamos, sufrimos, lloramos… Y al final, explotamos. Lágrimas, abrazos, festejos y un orgullo que no se puede explicar. Todavía dura la afonía y la euforia”, asegura.

Para ellos, el oviedismo “es una forma de vida”: “Nosotros no tenemos familia asturiana ni raíces allá. Nuestra historia empezó de una forma muy particular, jugando al PC Fútbol, conociendo la historia del Real Oviedo, su gente, sus valores, su idiosincrasia, el Real Oviedo te enamora, te traspasa la piel y se convierte en parte de vos. Hace tiempo que tenemos el corazón teñido de azul”. Alexander afirma que este grupo de argentinos que siguen los partidos “sin dormir” –culpa de la diferencia horaria- están muy agradecidos a todo lo que les reportó su afición futbolística: “Conocimos gente increíble, hicimos amigos de todas partes del mundo. Y sentimos que, aunque estemos a miles de kilómetros, somos parte de algo único. Estar lejos nunca fue una excusa. Al contrario, nos hizo estar más presentes, más comprometidos, más orgullosos de ser oviedistas”.

Como les ocurre a todos los oviedistas para ellos es el momento de mirar al futuro, pero también de echar la vista atrás de ver qué largo camino han recorrido. “Se nos vienen mil imágenes a la mente, años difíciles, el último partido, ver a nuestra gente y a los jugadores celebrando… Se eriza la piel de solo pensar lo que es y lo que representa el Real Oviedo en nuestras vidas. Lo que significa este logro, este ascenso a Primera División”, dice el presidente de la peña azul rosarina.

Así vio Jorge Leandro Alexander el partido contra el Mirandés: “Sabíamos que no iba a ser fácil, y la verdad es que no lo fue. Fue un partido peleado, sufrido, con momentos de tensión, pero con esa garra que representa lo que es sentir esta camiseta. Con un emblema como Santi Cazorla en la cancha, la vieja guardia, los que vinieron a dejarlo todo… Y lo dejaron todo, en cada pelota. Supieron sobreponerse y resistir en los momentos más difíciles, cuando el Mirandés apretó, y aprovecharon casi a la perfección los momentos claves que nos terminaron llevando a la victoria”. Y remata: “Con coraje, con entrega, con ‘cajones’, con el alma desparramada en el campo, fue el final que merecíamos… Y, al mismo tiempo, el principio de algo mucho más grande”.

Desde la peña Tito Pompei vieron al Oviedo que protagonizó el sueño del ascenso como un equipo “con crecimiento, con madurez, con esa mezcla de humildad y ambición que te hace creer que se puede”. Para ellos fue una temporada “con altibajos, pero también con mucho compromiso, con unión entre jugadores, cuerpo técnico y afición. Y eso, al final, se nota. Estuvimos más cerca que nunca, a pesar de la distancia, y sentimos que cada partido nos llevaba directo a este momento”.

Ahora, de cara al futuro, se proponen “primero, disfrutarlo”. “Porque este ascenso –matiza Leandro Jorge Alexander- no es solo deportivo, va mucho más allá, es una lección de vida. De superación, de no bajar los brazos, de amar estos colores de una forma única. Nunca vamos a olvidar todo lo que vivimos y, sobre todo, cómo resurgimos”. El presidente de la peña azul rosarina afirma que “la lucha de nuestra gente, esa que hizo que el Real Oviedo llegara a todos los rincones del mundo, hoy se siente presente en cada país. El Oviedo trasciende fronteras. No todos pueden entender el orgullo de tener los pies en el barro, de soportar tantas injusticias, de luchar sin rendirse, de sacar el valor, el orgullo y la garra necesarias para que nuestro querido Real Oviedo esté, de nuevo, donde siempre debió permanecer”.

Esperan que, de cara al centenario, en 2026, puedan cumplir el sueño de poder volver a Oviedo “a festejar”. “En Primera se verá el verdadero potencial del Real Oviedo. Sabemos que no será fácil, pero el club, los jugadores y la afición ya demostraron que son de Primera, están a la altura y que pueden seguir dejando huella”, remata Jorge Leandro Alexander.