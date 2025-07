El "inventor" que ha ganado este año el premio de "Asturiano Universal": "Nunca he olvidado lo que reivindicaban los mineros"

Graciano García (Moreda, Aller, 1939) ha recogido premios aquí y allá por su larga trayectoria, pero sobre todo destaca como inventor. Fue capaz de crear e impulsar los galardones asturianos más universales: los Premios Princesa de Asturias, que año tras año colocan al Principado en el foco mundial de la cultura.

No es de extrañar, por tanto, que “Chano”, periodista y escritor, una de las personalidades más importantes de la historia reciente de Asturias, vaya a recibir este jueves el título de Asturiano Universal, un galardón que desde el año 2004 otorgan de forma conjunta los Centros Asturianos de Madrid y Tres Cantos, y las Casas de Asturias en Alcalá de Henares, Alcobendas y Guadarrama. El acto de entrega se celebrará este jueves, 3 de julio, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en la sede del periódico, en Oviedo, a las 19:30 horas.

“He tenido muchos premios y reconocimientos, lo que nunca he esperado. Desde el más importante, desde un punto de vista civil —el más importante de España—, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III; al más entrañable, el de hijo predilecto del concejo de Aller, con el que, como me dijo en la calle un paisanín al que no conocía, había llegado a lo máximo: que me querían mis vecinos”, asegura Chano.

Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024 / LNE

“Ser ahora Asturiano Universal es un nombramiento entrañable, que reconoce mi vocación por mirar alto y a lo lejos, como don Quijote”, destaca el allerano, que repite que sigue siendo el “mismo niño que salió de Moreda y que ahora camina hacia los 86 años, una persona que cree que la educación es la verdadera riqueza de los pueblos; nunca ha olvidado lo que reivindicaban los mineros de Moreda, que eran escuelas, maestros y libros para sus hijos”.

Graciano García / LNE

El periodista, con el reconocimiento de Asturiano Universal, entra en un selecto club de premiados que inauguró en 2003 el general Sabino Fernández Campo, quien fue jefe de la Casa Real. También fueron Asturianos Universales José Cosmén, presidente de ALSA; el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz; o Francisco Rodríguez, fundador de Reny Picot.

“Graciano García tiene una trascendencia internacional fuera de toda duda, porque los premios tienen eco en la mayoría de los países democráticos. La obra de Chano tiene ese alcance”, destaca Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid.

El proceso de elegir a un nuevo Asturiano Universal es relativamente sencillo: alguno de los centros o casas asturianas de Madrid propone a candidatos, que luego se votan entre todas las instituciones. La candidatura de Graciano García salió adelante por unanimidad.

La trayectoria de Chano, un asturiano universal

Chano vive a caballo entre Oviedo y Tapia, donde tiene su segunda residencia, y está jubilado después de una larguísima carrera, aunque sigue escribiendo y participando en numerosos proyectos culturales. El allerano fue director de la Fundación Príncipe de Asturias desde su creación hasta el año 2009, cuando pasó a ser director emérito vitalicio.

Chano dio sus primeros pasos en LA NUEVA ESPAÑA y también puso en marcha y dirigió el periódico Asturias Diario Regional desde sus inicios, en 1977, hasta su cierre dos años más tarde. También fundó la editorial Ediciones Nobel, una exitosa empresa consolidada internacionalmente.