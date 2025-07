Javier Ugarte, una filosofía errante con alma asturiana: "Asturias ganaría si la siderurgia volviera a manos del Estado, lo que sería lógico puesto que él la creó"

Javier Ugarte Pérez (Madrid). Nacido en Cudillero, en el mismísimo anfiteatro, el 10 de septiembre de 1963, descendiente de pescadores desde varias generaciones. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Sus campos de trabajo abarcan desde la crítica al darwinismo hasta la organización económica de la sociedad. Su último libro se titula «... Como un alumbrado general. Modos de producción, familia y sexualidad» (Postmetropolis, 2024).

El filósofo Javier Ugarte fue durante muchos cursos profesor en institutos de Enseñanza Media, sobre todo de la Comunidad de Madrid. Y su meditación es clara: "La docencia, en especial de una materia tan abstracta y vasta como filosofía, requiere vocación, pero el listón no se debe elevar mucho o la realidad lo bajará al menor descuido. Un docente debe animar, orientar y tener paciencia; poco más puede hacer".

Como filósofo asume que la formación debe abarcar toda la existencia, como en el grabado de Goya titulado "Aun aprendo", donde un anciano se "apoya en muletas para caminar. Quien considere que ya puede dejar de formarse para dedicar su tiempo a polemizar en medios de comunicación y redes sociales permanece sordo a las exigencias de la filosofía, aunque se jubile desde una cátedra universitaria. Jovellanos y Benito Feijoo ya mostraron, hace más de dos siglos, que la vida común exige esfuerzos continuados y que se debe argumentar con respeto".

Siempre ha tenido "un interés ilimitado por comprender lo que sucedía a mi alrededor, saltando de un tema a otro. Especializarse en campos muy acotados es necesario para que el conocimiento progrese, pero una visión general que unifique lo compartimentado también resulta imprescindible. Por eso creo que acerté al volcarme en la filosofía".

Como viajero inquieto destaca el viaje que "hice en solitario por el norte de India en el año 2000, con la mochila a cuestas y sin contratar nada previamente, lo que resultó imprudente. Además de conocer la zona y sus gentes, mi objetivo era visitar monumentos budistas e hinduistas. Dentro de los países organizados, India es lo más opuesto a Europa y, pese a la pobreza omnipresente, nunca tuve sensación de inseguridad. En conjunto, el país conmueve bastante, en especial Benarés (Varanasi)".

Otro viaje importante fue en 2005 por Argentina y Uruguay, "justo tras obtener el matrimonio igualitario en España. Los colectivos LGBT+ de ambos países estaban muy interesados en conocer el trabajo de los militantes españoles, así que con la paga extra del verano y algunos ahorros costeé unos pasajes y estancias que abarcaron, sobre todo, ciudades rioplatenses (Buenos Aires, Rosario, Montevideo). Ese itinerario lo repetí en veranos alternos (allí invierno), hasta que en ambos países se aprobó el matrimonio igualitario, lo que sucedió entre 2010 y 2013. Encontrar el mismo idioma tras doce horas de avión sorprende, a la vez que se agradece el trato afable. Y Buenos Aires es una ciudad que me conquistó". Dicho esto, "resulta incomprensible que Asturias carezca de una ley LGBT+ autonómica".

Su infancia se repartió entre Cudillero y Avilés. Del primer lugar recuerda "las caleas en cuesta donde los niños jugábamos a perdernos, así como las lanchas que llegaban abarrotadas de pescado: bonito en verano, besugo en invierno y merluza todo el año. La mayor parte de mis antepasados eran pescadores, así que el ambiente marinero me resulta familiar. No obstante, tampoco quiero romantizar esa vida porque era muy dura, por lo que mi padre no quería que ninguno de sus hijos siguiéramos sus pasos en la mar". Se sacrificó mucho para obtener un doctorado en Filosofía "porque al mismo tiempo que hacía la tesis trabajaba como docente en institutos de Oviedo, Grao y Alcorcón. En buena medida emigré a Madrid en 1992 para terminar la tesis con documentación de la Biblioteca Nacional cuando Internet no existía. Lo hice porque confiaba en que el resultado me serviría para ser docente en alguna universidad. Lo del puesto universitario no pudo ser, pero tampoco lo lamento mucho porque, en la universidad española, a menudo se pagan enormes peajes para estar a bien con los catedráticos; ese problema no existe en las enseñanzas medias". Ha publicado artículos y libros sobre sexualidad, biopolítica e historia social, "sin excluir el tema que centra el último, los modos de producción y su incidencia en la estructura familiar, que presentaré en Cudillero el 24 de julio".

El lema del paraíso natural asturiano "ha enraizado y más con el cambio climático. Durante la pandemia también se aplaudió el funcionamiento de los servicios sanitarios y las medidas que tomaba el gobierno regional para limitar la extensión de la pandemia; basta compararlas con las que se pusieron en práctica (mejor: no se aplicaron) en la Comunidad de Madrid. Dicho esto: estoy convencido de que Asturias será industrial o perderá población hasta parecerse a Cantabria o León. En tal sentido, no veo que el gobierno autonómico impulse el sector industrial. En particular, los obstáculos a la energía eólica y los parques de baterías me resultan incomprensibles, ya que si Asturias deja de producir la energía que consume entonces pierde una de sus principales bases económicas. Ciertamente, las centrales térmicas deben cerrarse para reducir el calentamiento global y las nucleares para evitar los riesgos de la radiactividad, a la vez que se apuesta por vehículos eléctricos. Ahora bien, la coherencia de ese planteamiento exige invertir en energías renovables, aunque parece que todos las quieran invisibles o lejos de sus viviendas; tal exigencia nos aboca a la pobreza. Tampoco es coherente que en Avilés arraiguen industrias de aerogeneradores que no se instalan en las montañas asturianas, ni en su plataforma continental".

Las políticas industriales del País vasco y de Navarra "me parecen modelos a seguir. Otro asunto a destacar es que el funcionamiento de la gran siderurgia, una vez privatizada, deja mucho que desear, por lo que varios gobiernos europeos dan pasos para su renacionalización. Asturias ganaría si la siderurgia volviera a manos del Estado, lo que sería lógico puesto que él la creó. Tampoco creo que interese fomentar el turismo de alcohol barato o despedidas de soltería, ni el de unos cruceros cuyos viajeros alteran los centros urbanos sin impulsar la economía local; por ejemplo, Cádiz y Málaga sufren esos problemas".

En Asturias siempre ha percibido "cierto espíritu comunitario, tal como demuestran los emigrantes que donaban infraestructuras a sus convecinos (por ejemplo, la familia Selgas en Cudillero), así como la fuerte sindicalización de la clase obrera. Es una visión que comparto y que contrasta mucho con el individualismo que impera, por ejemplo, en barrios céntricos de Madrid como Retiro, Salamanca o Chamberí; esa concepción de la vida me lleva a pasar cada vez menos tiempo ahí y más en Asturias. Mi militancia en el colectivo LGBT+ creo que encaja en esa mentalidad, puesto que luché por el matrimonio igualitario convencido de que nunca haría uso de ese derecho. Sin embargo, en 2017 me casé con un granadino maravilloso: ¡sorpresas y recompensas de la vida!" n