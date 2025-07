Esta argentina vivió en Asturias y su relato emociona a cualquier asturiano: "Me llevó un tiempo entender que cuando gritan no están enfadados..."

María Victoria de la Cruz es argentina, pero reside en España. En la actualidad, en la localidad madrileña de Collado Villalba. Pero estuvo un tiempo, cinco años, viviendo en el Principado de Asturias. El suficiente para que su estancia entre el carácter y las costumbres de los asturianos le dejasen huella. Mucha huella. Y, por eso, ha querido expresarlo en una carta enviada a LA NUEVA ESPAÑA con un relato de su experiencia que emocionaría a cualquier asturiano.

María Victoria de la Cruz cuenta cómo fue su aclimatación a Asturias, resaltando algunas cosas que le chocaron en un inicio, pero que acabó comprendiendo e, incluso, amando. Así arranca su relato: "Me llevó un tiempo entender que cuando los asturianos gritan no están enfadados. Solo están hablando. Un tiempo un poco más largo fue necesario para empezar a usar sus palabras sin sentirme disfrazada, sin sentir que le faltaba el respeto a su lengua. No recuerdo cuándo empezó, pero un día ya no decía que algo me gustaba mucho, sino que me prestaba".

Esta argentina, con el tiempo, aprendió a querer Asturias tal y como es, con la lluvia incluida. Porque, como ella misma dice, "un orbayu no cancela ningún plan (y menos si ese plan es con tus amigas del norte)".

Comprendió la forma de acoger de los asturianos, que expresa con sentidas palabras. "Te miran de costado si sos foriatu. Pero también te invitan a un culín sin preguntar demasiado. Y con el tiempo, entendí que eso no es desconfianza: es una forma de cuidar lo suyo. Porque, si te van a abrir la puerta, entonces te la abren de par en par", señala.

Esta es la carta íntegra en la que expresa todo lo que ha sentido viviendo cinco años en Asturias, la tierra que le cautivó y que ha aprendido a amar. La tierra a la que quiere expresar un profundo agradecimiento con las siguientes palabras:

Cinco años en Asturias: crónica de una foriata con ventaja

María Victoria de la Cruz

Me llevó un tiempo entender que cuando los asturianos gritan no están enfadados. Solo están hablando. Un tiempo un poco más largo fue necesario para empezar a usar sus palabras sin sentirme disfrazada, sin sentir que le faltaba el respeto a su lengua. No recuerdo cuándo empezó, pero un día ya no decía que algo me gustaba mucho, sino que me prestaba.

Me acostumbré a vivir en una tierra donde la lluvia tiene tantos matices como el azul del mar. Los primeros meses pensé que me saldrían escamas en el cuerpo con tanta agua. Pero cuando entendí que un orbayu no cancela ningún plan (y menos si ese plan es con tus amigas del norte), entonces no necesité nada más.

Aprendí también que cuando un asturiano te dice «calla, ho», no te lo dice para silenciarte, sino para decirte que no puede creer lo que le estás contando. En Asturias, un «¡meca!» no asusta, porque casi siempre es una forma de decir: «¡Anda ya!», y donde el «ye» suena más auténtico que cualquier «es».

Tuve que aprender a leer miradas: esa media ceja levantada cuando me escuchaban el acento argentino. Porque sí... te miran de costado si sos foriatu. Pero también te invitan a un culín sin preguntar demasiado. Y con el tiempo, entendí que eso no es desconfianza: es una forma de cuidar lo suyo. Porque, si te van a abrir la puerta, entonces te la abren de par en par.

Rápidamente, los de fuera aprendemos a identificar sus exabruptos (para estar prevenidos): ye un fatu, en tu mantu, gochu, repunante (este último, sin «g», es un quisquilloso insoportable).

Y después de eso, ¿cómo hacen para mostrarte toda su ternura escondida?

Muy fácil: con sus diminutivos. La tierrina, los güelitos, la bolsina, les cosines... y así te alegran el día.

¿Soy una foriata?

Sí. Pero con ventaja. Porque Asturias no se conquista: se gana con paciencia, con oído atento y con respeto. Y un día, sin darte cuenta, estás usando sus palabras, defendiendo su mar, y sintiendo que ese verde también te pertenece (aunque ahora vivas en Madrid y seas una «subpajariana»).

Gracias, Asturias, por esos cinco años increíbles.