Eduardo Fonseca, catedrático de Psicología Evolutiva: "El ascenso del Oviedo es un factor protector de la salud mental, por el sentimiento de pertenencia que genera"

Los psicólogos Susana Al-Halabí, profesora de la Universidad de Oviedo, y Eduardo Fonseca, ovetense , catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de La Rioja, han sido distinguidos con uno de los prestigiosos premios «Afectivo Efectivo» por su programa escolar de prevención del suicidio juvenil. Fonseca es además vicerrector de Política Científica en la universidad riojana y vicepresidente de la Fundación Dialnet, que sostiene una de las mayores bases de publicaciones científicas del mundo y la mayor en abierto y en lengua española.

-¿Si hablamos públicamente del suicidio prevenimos o alentamos?

-Es un mito decir que hablar de la conducta suicida va asociado a un aumento de la probabilidad de que ocurra. Un mito significa que es una creencia que no se ha demostrado por la ciencia. El «efecto Werther», el efecto contagio, está en el manual de algunos medios de comunicación, donde dice no se hablará de la conducta suicida. Pero, primero, el asunto no va a disminuir por no hablarlo. Y, segundo, no está demostrado que por informar o por hablar, por hacer aflorar ese problema, la gente se suicide más. El efecto contagio sí existe cuando, sobre todo en los medios de comunicación, asocias la muerte por suicidio a algo heroico, de manera sensacionalista, o publicas fotos del lugar. Esas formas de transmitir la noticia sí están asociadas a un incremento de la probabilidad de muertes por suicidio en grupos vulnerables, como son los jóvenes.

-Entonces sí hay que hablar.

-Hablar de la conducta suicida previene, ayuda a reducir el problema. Preguntar a la persona cómo estás, ¿quieres hablar?, ¿te hace falta hablar?, ¿alguna vez has pensado en que la vida no merece la pena? En general, la gente no lo pregunta. El estigma y el tabú asociado forman la principal barrera que tenemos para afrontar los problemas de salud mental. Más en Asturias, que sistemáticamente es el lugar de España donde más muertes por suicidio hay.

-¿Por qué?

-No hay una única causa. No podemos reducir la complejidad de una persona a un único factor. Solemos decir que hay tantas razones como personas hay en el mundo.

-¿Y cuál es el conjunto de factores para que sea el más alto de España?

-Pero España es de los que tienen menor índice de Europa. Siempre se habla del tridente bio-psicológico-social. Parámetros biológicos, cierta vulnerabilidad. Parámetros psicológicos, los de las propias personas, su historia y sus circunstancias de vida, sus relaciones y vínculos familiares, su autoestima, sus autoconceptos, sus habilidades de regulación emocional. Y parámetros sociales: la historia de la región, la calidad de vida, las tasas de desempleo… Pero también es verdad que Asturias hace cosas. Asturias tiene el primer programa para la prevención de la conducta suicida en jóvenes junto con La Rioja. Va a hacer el primer programa de prevención de la conducta suicida para implementarlo en todos los centros de España. Asturias tiene una guía para la prevención de la conducta suicida; el grupo de Bobes, el psiquiatra, históricamente trabajó también en conducta suicida… De todas formas, se han estudiado mucho las causas y factores de riesgo, pero se han estudiado muy poco los factores protectores. ¿Qué podemos hacer ahí? En las charlas, nosotros solemos poner una foto de un punto negro. Le preguntas a la gente qué ve y todos dicen: un punto negro. A la primera. Esa imagen siempre la ponemos para explicar que ahí en realidad hay más blanco que negro. Esto va con la idea de que nos estamos acercando a las personas siempre en lo negativo y no centrándonos en las fortalezas que pueden tener. Y todo el mundo las tiene.

-Hay un debate vivo sobre la salud mental en los jóvenes. ¿Existe un repunte o se debe a que ahora sí hablamos de la parte oculta de un iceberg?

-Pues las dos cosas. Por una parte, estamos en una sociedad de cosmética, de la felicidad, de lo «cuqui», de «Mr. Wonderful», de baja tolerancia a la frustración, de «todo lo quiero ahora y aquí». No permitimos a los niños que sufran. Es lo que yo denomino ‘ortodoncias emocionales’: mi hija llora y le intento quitar el sufrimiento. Y no. Porque, en la vida, lo que va a pasar es que va a sufrir. ¿Y qué estamos haciendo? Una sociedad donde me hija cae y ya la levanto yo, no se levanta ella. Pero nosotros estamos viendo y evaluando a adolescentes en muestras muy grandes de suicidio en los últimos 12 o 15 años y no vemos que las tasas varíen. Más o menos se mantienen. Otra cosa son aquellos que entran en servicios de urgencias por autolesiones no suicidas o por comportamientos suicidas, que eso sí repunta. Pero también sabemos que el ser humano tiene una gran capacidad de resiliencia. Nosotros nos alejamos del sensacionalismo y preferimos decir que los jóvenes no son una generación de cristal, que son una generación fuerte y resiliente, porque lo que dice la sociedad de ellos influye en lo que ellos piensan de sí mismos. Eso es muy importante porque tú cuando hablas con jóvenes se quejan de que nadie confía en ellos.

-Pero independiente de lo que ellos expresen, ¿usted considera que estamos ante una generación de cristal?

-No es una generación de cristal. Por lo que interactúo, no veo una generación de cristal. Al contrario, veo muchos comportamientos en el sentido de ayuda al otro, de concienciación ambiental… Primero, no se puede comparar entre las generaciones, porque ahora todo es mucho más psicologizante. Cuando venías de vacaciones y volvías al cole, tu padre te decía: «Ye lo que hay». Y ya está. Ahora, cuando regresas de vacaciones tienes «síndrome post-vacacional». Estamos continuamente psicologizando la realidad, tratando cualquier cosa como si fuera un problema psicológico. Y eso es un arma de doble filo, porque hay cosas que no tienen que ir al psicólogo, que no tienen que ser objeto de intervención psicológica. Pero las megatendencias a nivel mundial, los estudios serios, dicen que no hay muchos más problemas psicológicos en general. Hay variaciones ligeras que, encima, dependen de países y de aspectos coyunturales. De cosas que nadie había previsto, como la pandemia del covid. Lo que sí sabemos es que entre las personas que tienen un evento traumático o un sufrimiento, un porcentaje muy importante de ellas recupera su estado de basal. Es decir, hay una gran capacidad de resiliencia. Lo que a nosotros nos preocupa no es tanto si hay más o menos problemas psicológicos como dotar a los jóvenes de herramientas para que puedan vivir su vida. O que tengan vidas que merezcan la pena ser vividas.

-¿Qué herramientas?

-Lo que a mí me hubiese gustado tener cuando iba al instituto: ¿cómo afrontar un conflicto?, ¿cómo regular las emociones?, ¿cómo hablar de la salud mental sin sentirme que estoy en un estigma y tabú asociado? Herramientas que te van a permitir no solo gestionar tu día a día, si no que cuando seas adulto tengas competencias sociales, asertividad, sabrás gestionar el trabajo en equipo, regular las emociones…. La educación no solo es conocimiento teórico o práctico. Va más allá. La educación es también saber ser uno mismo, reconocerte con tus fortalezas y limitaciones. Reconocer que hay que convivir con nosotros mismos y eso implica habilidades sociales, asertividad, escucha activa, regulación emocional, pedir ayuda, comprender al otro… Empatía. Tratamos de darles herramientas para que tengan mejor calidad de vida. Estrategias para la promoción del bienestar psicológico, o de la salud mental. Para que entiendan que las emociones van y vienen, que el sufrimiento es una parte de la vida, que hay estrategias que te permiten regular las emociones, que es bueno hablar de los problemas con personas determinadas, que se puede hablar de la salud mental y sin sentirse mal por ello.

-Pero, al mismo tiempo, y usted lo mencionó, parece que hay un exceso de patologización. Ni un veinteañero sin terapeuta ni sin «traumita», como ellos dicen.

-Ahí la psicología tiene también una función crítica. Tiene que estar atenta a los excesos. Hay que intervenir cuando hay que intervenir y no hay que intervenir cuando no hay que intervenir. Hay una inflación de los términos. Todo el mundo tiene traumas. Yo, que trabajé con pacientes, le puedo hablar de traumas con «t» mayúscula y traumas con «t» minúscula. Una experiencia de vida, una dificultad o una vicisitud no siempre es un trauma. Creo que hemos pasado del elefante en la habitación, que nadie nombraba, a hablar demasiado de él.

-¿Y esa inflación de los términos psicológicos en la vida cotidiana puede contribuir a reducir la resiliencia, a fabricar esa generación de cristal que usted dice que no existe?

-Sí, claro, porque si tú ahora mismo piensas que estás triste, te vas a comportar como triste. Cuando damos cursos decimos que estar un poco triste no es estar ‘depre’. He visto pacientes con depresión que han estado dos años sin salir de su habitación. Tenían hasta el baño y la nevera en su habitación. Eso es una depresión. Luego, estar un poco triste forma parte de la vida. Hay que entender que el sufrimiento es consubstancial de la vida. Hay momentos alegres y momentos tristes, y normalmente vas a estar más triste que alegre. Hay que saber lidiar con todos. También hay que tener cuidado porque ahora hay gente que piensa que está alegre y está continuamente buscando la felicidad y nunca la encuentra.

-Sí, probablemente esa sea una de las mejores vías para ser infeliz.

-Hay que salir de uno mismo, salir de estar siempre mirándote el ombligo y resituar tu comportamiento en la vida. Por ejemplo, uno de los factores protectores de la conducta suicida es tener propósitos en la vida. Eso significa que vas más allá de tu propio ombligo y de estar analizando cada nanosegundo cada nanoemoción. Si usted y yo vamos a caminar al monte y vamos preguntándonos continuamente «¿cómo estamos?», «¿estamos bien?», «¿estamos felices haciendo esto?», pues no disfrutaremos del proceso. Hay que resituar el foco más allá de uno mismo. Esto no lo digo yo, ya lo decía ya Viktor Frankl, en «El hombre en busca de sentido». Se trata de tener, de buscar, horizontes de vida que vayan más allá de uno mismo.

-¿Cómo abordar el tema del suicidio o de la salud mental con los jóvenes o adolescentes?

-Lo primero es romper el estigma y el tabú asociados. Entender que el sufrimiento forma parte de la vida y que es muy importante hablar y hacerlo visible a los demás. Ese es el primer mensaje. La persona tiene que conocerse un poco, qué emociones tiene y ponerles nombre. Y saber que cuando les pone nombre y las exterioriza eso favorece que tenga mayor capacidad de regulación o control de las mismas. Luego, un factor protector muy importante que quiero comentar es el apoyo social percibido. El apoyo social percibido es: yo sé que hay otros familiares, amigos, vecinos, ‘otros significativos’ que me valoran y me consideran como persona con nombres y apellidos. A los que mi vida les importa. Eso es un factor protector potentísimo. Por ejemplo, en el caso del acoso escolar, tener una persona que valora y pregunta y valida al que lo sufre ya le da esperanza para sobrevivir. Otro es el sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, que suba el Oviedo a primera división, desde el punto de vista de la salud mental, tiene un efecto importantísimo, porque la gente tiene un porqué significativo. La gente siente que pertenece algo más grande que su propio ombligo.

-Pero, discúlpeme, que supongo que es oviedista: el fútbol no deja de ser un juego.

-Sí, pero que toda la ciudad comparta un sentimiento de ser carbayón, que el Oviedo suba, desde el punto de vista aséptico, digamos, puede parecer una tontería pero no para esas esas doscientas mil o trescientas mil personas. Supone un éxito colectivo haber vuelto a la primera división después de más de veinte años. Ese sentimiento de pertenencia y de apoyo social es una argamasa, tiene un efecto marea de protección de la salud mental. De hecho, en los estudios que tenemos nosotros, cuando analizamos en jóvenes la relación entre los problemas emocionales y el suicidio, y nos preguntamos qué factores podemos meter en la ecuación para hacer que la curva disminuya hay muchos, pero uno de esos factores es el apoyo social percibido y otro el sentimiento de pertenencia al centro educativo, que yo lo extrapolo al sentimiento de pertenencia a la ciudad, al pueblo, al barrio.