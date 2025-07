En Buenos Aires hay un asturiano de 91 años que tuvo una fábrica de paraguas, dirigió una exitosa pizzería y ahora bebe una botella de sidra al día: "Y si vienen mis hijas, más"

José Naredo tiene 91 años. Nació en Pandenes, una parroquia del concejo de Cabranes, y lleva varias décadas viviendo en Buenos Aires. Al otro lado del charco hizo de todo: desde dirigir una fábrica de paraguas hasta regentar una pizzería. Se jubiló en 2004. Actualmente vive con su esposa, una gallega, y tiene dos hijas y cuatro nietos. “En lo físico voy como puedo, con muchos años, pero la memoria la tengo bien”, asegura Naredo desde su domicilio argentino.

Tiene toda la razón. Este asturiano, hijo de agricultores, recuerda perfectamente cómo se subió a un barco en el puerto de Vigo el 28 de agosto de 1951, con solo 17 años. También cómo, al marcharse, echó de menos la sidra, la tradicional bebida asturiana que comenzó a beber a los 10 años junto a su abuelo, y que resulta ser un elemento clave en el principio y en el final de esta historia.

“En España se vivía regular, muy mal, y el servicio militar eran seis años. Yo no quería hacerlo. Tenía unos tíos en Argentina y surgió la posibilidad de ir con ellos”, explica. En los años 50, España se preparaba para superar los peores momentos de la posguerra, marcados por el hambre y la miseria, todavía muy presentes en todo el país tras la Guerra Civil. Como el protagonista de esta historia, miles de españoles buscaron una nueva vida lejos del franquismo.

Naredo llegó al puerto de Buenos Aires el 12 de septiembre de ese año y comenzó allí una vida que continúa hasta hoy. Primero estuvo dos meses en Rosario, donde trabajó en un restaurante poniendo copas y posteriormente fue ascendido a "mozo de mostrador". Después regresó a Buenos Aires, donde hizo vida y se casó. Allí conoció a su mujer. “Empecé a trabajar en un bar poco después de llegar; no me costó mucho encontrar empleo. Luego, me junté con unos amigos y abrimos otro pequeño bar”, rememora.

Jose Naredo, escanciando / LNE

Ya en la década de los sesenta, dio un paso más y dirigió durante veinte años una fábrica de paraguas en Buenos Aires, que el mismo fundó. “Nos fue muy bien, era un negocio exitoso”, recuerda. Lo avala un dato: empezaron haciendo seis paraguas al día y finalizaron con 100. Tenía unos doce empleados.

Sin embargo, la década de los ochenta fue devastadora para Naredo y para miles de negocios argentinos, debido a la colosal crisis económica que se originó entre la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional y el inicio del gobierno democrático, cuyos efectos aún perduran en la actualidad. “Tuvimos que cerrar la fábrica por problemas económicos. Fue duro, pero logramos salir adelante”.

Un éxito gastronómico

Entonces, Naredo se asoció con otros siete amigos para montar una cadena de restaurantes y hoteles, que llegó a contar con seis pizzerías. La organización era relativamente sencilla: cada miembro de la sociedad regentaba un local. Este asturiano llevó primero uno pequeño, que luego dio paso a más. Naredo dirigió La Cibeles desde los años ochenta hasta 2004, una pizzería exitosa, hasta su jubilación. “En 2004 dejé de trabajar y ya nunca volví”, dice, con sorna.

Naredo es un hombre de costumbres, aunque hay una sobre la que ya tiene dudas. Desde 1975 hasta el año pasado viajó a Asturias casi todos los años de forma ininterrumpida, a excepción de una breve etapa. “Me encantaba volver a mi casa de Pandenes, que me la dejaron mis padres, y también pude llevar a mi mujer y a mis hijas. También iba a Asturias porque allí podía tomar la mejor sidra. Esos eran los dos motivos para regresar todos los años, pero ahora perdí un poco la ilusión”, se lamenta.

Uno de los dos hermanos que tenía y que aún vivía en Pandenes falleció recientemente. La familia decidió entonces vender la casa familiar. “Cuando iba a Asturias salía con él todos los días, y ahora no voy a poder; ya no tengo ese vínculo”, lamenta. Su otro hermano vive todavía, en este caso en Pola de Siero.

¿Cómo consigue la bebida?

Lo que sí mantiene este emigrante es una fuerte pasión por la sidra, el tradicional mejunje asturiano, que lleva bebiendo desde hace más de ochenta años. Comenzó probando culines con su abuelo, a los diez añis, y continúa hoy. Cuando viajaba a Asturias, una parada obligada era Villaviciosa, para tomar “unos buenos culetes de sidra” con amigos y familiares.

Pero en este caso, la distancia no es el problema. “Todos los días bebo una o dos botellas de sidra, si vienen mis hijas a mi casa más”, asegura. De media sale más de un litro al día Y no es un farol. Lo confirma Xabier Aguirre, un vasco que produce sidra natural “a la asturiana” en Argentina (elaborada con manzanas argentinas), y que le vende periódicamente cajas a Naredo. El último pedido fue de veinte, lo que equivale a 240 botelllas.

Aguirre, empresario del sector, conoció al asturiano en una feria gatronómica hace cinco años. Naredo probó la sidra “Txapela” —así se llama— y dio su visto bueno. Desde entonces, Aguirre se la lleva a casa siempre que la pide.

“Antes conseguía sidra en el Centro Asturiano, pero hace años que me quedé sin ella, hasta que conocí a Aguirre”, destaca Naredo, quien escancia la sidra en su casa argentina, una pasión que también ha transmitido a sus hijas.

“Puede sonar exagerado, pero cuando vine a Argentina una de las cosas que más echaba en falta era la sidra. Lo notaba mucho y estuve años sin conseguirla. Ahora, mi amigo vasco es un seguro de vida”, bromea. Al otro lado del charco hay sidra asgaya (con manzanas argentinas).