José María Fernández López de Turiso, embajador en España de Jamaica: "La curiosidad debe ser una de las cualidades más relevantes de un diplomático"

-Representa a España en Jamaica. ¿El área del Caribe siempre es un plus para un diplomático español?

-El Caribe ha sido siempre centro de la atención de la diplomacia española, especialmente por las intensas tradicionales relaciones con Cuba, República Dominicana o Puerto Rico. Sin embargo, ha habido un cambio muy significativo en los últimos años. España ha extendido su interés hacia ese Caribe, que no se expresa en español, pero con el que tenemos vínculos históricos muy profundos desde el siglo XV: Jamaica, Bahamas, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Trinidad y Tobago, Haití, Guyana, Surinam, Santa Lucía, Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas. Hoy, España es el país europeo que tiene mayor presencia diplomática en la región, con embajadas en República Dominicana, Cuba, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, además de un Consulado General en Puerto Rico. Y todo eso sin tener responsabilidades territoriales, porque ya no tenemos colonias, (al contrario que Francia, Reino Unido o Holanda). Hay también grandes intereses económicos: por ejemplo, España es el mayor inversor en Jamaica (por delante de Estados Unidos) sobre todo en el importante sector turístico. El 50% del turismo que acude a Jamaica está vinculado a empresas españolas. Tenemos muy buenas relaciones con las organizaciones regionales, con la Comunidad del Caribe (CARICOM), con la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y con la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). Esto es importante porque los estados del Caribe suelen coordinarse mucho para asuntos internacionales. No hay que olvidar que CARICOM representa 16 votos en Naciones Unidas y eso da a estos países un peso muy significativo. España quiere ser vista como un socio sólido y cercano con el que se puede trabajar en temas globales de interés común como el cambio climático, la agenda de desarrollo, los derechos humanos.

-Entre sus iniciativas destacan los aspectos culturales y educativos. ¿Qué resultados está obteniendo?

-Indiscutiblemente, España es una gran fábrica cultural y educativa a nivel global. Jamaica, a su vez, tiene un perfil muy reconocible como un “pequeño-gran-país” productor de cultura. En España tiene una imagen simpática y cercana: ¿quién no reconoce, por ejemplo, el legado de Bob Marley, la música “dancehall”, los méritos de los deportistas jamaicanos, su café de las Montañas Azules, su maravillosa biodiversidad o sus bellas playas. España y Jamaica tenemos unas relaciones culturales muy intensas desde hace décadas. Hay en Jamaica un genuino interés por la cultura española que está sustentado en un pasado común. A través de la labor cultural de la Embajada de España y de la Fundación España-Jamaica nuestro país tiene una gran presencia aquí. Hemos hecho exposiciones, simposios, actuaciones musicales y teatrales, muestras de cinematografía, eventos gastronómicos, seminarios científicos. Es decir, tocamos todos los aspectos de nuestra diversa y rica cultura para obtener un gran resultado: que España siga siendo un país referencial en materia cultural y educativa para Jamaica.

-¿Por qué decidió ser diplomático?

-En los años 80 nos fuimos a vivir al extranjero por razón del trabajo de mis padres. La vida de expatriado me permitió conocer y familiarizarme con el trabajo de las Embajadas y Consulados en el exterior. Esa es una faceta poco conocida de la administración española; pero que a mí me pareció fascinante y llamativa. Mis padres, me animaron y apoyaron para una oposición que reclama mucho trabajo. No me he arrepentido ni un solo día de haber escogido esta profesión. Cada día es un estímulo y eso es algo que no se da en todos los trabajos más rutinarios.

-Antes de ser embajador pasó por varios puestos en la Carrera, ¿Cuál le ha marcado más en su trayectoria, y por qué?

-De todos aprendí, todos me interesaron y todos me dejaron huella. Mi trayectoria profesional comenzó en Namibia, pasé a Túnez, a Nicaragua, a Cuba, a Italia al Reino Unido y, ya como Embajador, a Trinidad y Tobago y otros territorios del Caribe y ahora, nuevamente como Embajador, a Jamaica. Podría pasarme horas hablando de las huellas que estos países me dejaron. De todos guardo un recuerdo enormemente positivo.

-¿Qué puede aprender España de Jamaica?

-Compartimos con Jamaica muchas cosas y siempre estamos a tiempo de aprender unos de otros. La resiliencia frente a las adversidades, la vida comunitaria, la preocupación por la sostenibilidad, la valoración del pasado, el papel de las artes en el desarrollo social, la capacidad de innovación y producción cultural, son terrenos que nos pueden servir de inspiración.

-Si pudiese elegir su próximo destino…¿Cuál sería?

-Uno que fuera tan excitante, al menos, como los que ya he tenido. No me importa el idioma, la distancia o la relativa comodidad que pueda tener. Si quisiera que fuera estimulante y lleno de contenido.

-Le habrán pasado muchas cosas curiosas en sus años de Carrera…

-Por lo variado del contenido y por estar siempre en movimiento, ésta es una carrera que permite recoger infinidad de vivencias. He tenido muchos momentos que podría calificar de curiosos, desde hacer reconocimientos de buques en las costas de África, llevar ayuda humanitaria y de emergencia a sus destinatarios en situación de gran dificultad, resistir en negociaciones imposibles, o desenvolverme en códigos comunicativos y costumbres muy diferentes a las nuestras. No deseo caer en relatos anecdóticos, pero sí subrayar el valor de la palabra “curioso”. Creo que la curiosidad tiene que ser una de las cualidades más relevantes de un diplomático. Sentir verdadera curiosidad por lo diferente e intentar comprender y transmitir las complejidades de países y sociedades tan distintos a los nuestros es lo que hace a un diplomático de verdad.

-¿Y lo más emotivo?

-Escuchar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, a Nelson Mandela cuando llegó a la presidencia de su país después de haber salido de prisión. Fue un momento que materializaba los ideales de justicia y dignidad por los que también, personal y colectivamente, trabajábamos todos los españoles. Nunca lo olvidaré.

-¿Merece la pena el coste familiar?

-Hay costes, sin duda: la lejanía, el desarraigo familiar, la separación de los seres queridos. Pero yo prefiero ver mi carrera desde las oportunidades. El tener que vivir en espacios culturales, sociales y lingüísticos tan variados otorga un bagaje de experiencias invaluable. Crea auténticos ciudadanos del mundo, seguros, confiados o con valores sólidos. Mi familia comparte esta visión y me siento orgulloso de ella.

-¿Cómo se ve cuando termine su periplo internacional?

-De vuelta aquí en Asturias. He visto mucho mundo, pero sigo sintiéndome totalmente de Asturias. Ni puedo ni quiero renunciar a unos orígenes de los que me siento muy orgulloso.