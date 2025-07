José Andrés enseña al superhéroe Flash a hacer galletas: el chef asturiano se pasa a los comics

"Me emociona mucho anunciar un nuevo proyecto". José Andrés será un personaje de cómic. El cocinero mierense, fundador de la ONG World Central Kitchen, que da de comer a los más necesitados, y, entre muchos otros reconocimientos, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, compartirá páginas con superhéroes como Superman o Aquaman en una nueva serie de la prestigiosa editorial estadounidense DC.

Los cómics estarán disponibles el próximo 16 de julio, y el chef asturiano ha dado detalles en sus redes sociales. La tira cómica en la que aparece José Andrés forma parte de una serie llamada Taste of Justice, que trata sobre historias de superhéroes que aprenden a cocinar. “¡Como Flash aprendiendo a hacer galletas navideñas!”, detalla el asturiano.

La serie está escrita por el guionista de cómics Andrew Aydin, quien se puso en contacto con José Andrés mediante Steve Orlando, que previamente ya había escrito junto con el asturiano una novela gráfica sobre el trabajo de World Central Kitchen.

“Cuando Andrew me propuso escribir una tira cómica sobre los personajes del universo de DC y de comida, pues claro que quería participar. Y mejor aún, ser un personaje”, cuenta José Andrés, que también participa en el guión.

El guionista Aydin también explicó, en una conversación publicada por el cocinero, cómo se fraguó este proyecto, que en pocos días verá la luz.

“Estaba dispuesto a experimentar, así que hablé con mis editores sobre quiénes serían nuestros chefs soñados, y José (Andrés) encabezaba la lista. Soy amigo de Steve Orlando desde hace muchos años y sabía que había colaborado con José en Feeding Dangerously (un programa), así que le escribí un mensaje para ver qué opinaba. Eso me llevó a conectar con el equipo de José, que se desvió cuando el huracán Helene (año 2018) azotó mi comunidad, mientras trabajábamos para conectar World Central Kitchen con las comunidades afectadas", indica.

"Creo que creamos un vínculo traumático en esa experiencia, porque todo encajó, y sabía que quería traer a José a Taste of Justice y mostrar esta otra cara de lo que hacen los superhéroes y lo que eso significa en el contexto de la comida y el cuidado”, explica el escritor.

José Andrés, con sus hijas en una imagen promocional de la docuserie de HBO Max ’José Andrés y su familia en España’. / HBO MAX

¿Por qué un cómic de comida? Por una desgracia familiar.

“Mi madre falleció en 2017 y heredé su granja. Se había puesto en mal estado durante su enfermedad, y después de su fallecimiento me dediqué de lleno a arreglarla y ponerla en marcha de nuevo. Es una granja sencilla, nada demasiado complejo, pero encontré mucha alegría en mi huerto. Fue el primero de mi madre, y lo replanté y lo trabajé, y me volví bastante bueno cultivando frutas y verduras. Pero luego me di cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer con ellas una vez que las cultivara. Uno solo puede comer una cantidad determinada de sándwiches de tomate. Así que empecé a intentar aprender a cocinar, algo que no me enseñaron de joven”, asegura. “Yo tengo la suerte de trabajar con él”, remata José Andrés.

José Andrés, un asturiano ilustre

José Andrés, que nació en Mieres en 1969 —aunque siendo muy pequeño se trasladó a Cataluña—, es uno de los chefs más reconocidos del mundo. Previamente conocido por sus apariciones en televisión, tanto en Estados Unidos como en España, en el año 2012 fundó la World Central Kitchen (WCK), una ONG que se dedica a organizar proyectos de cooperación en distintos países.

El mierense, asturiano del mes de LA NUEVA ESPAÑA, está nacionalizado estadounidense y fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en el año 2021.

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció su "despido" como asesor de presidencia para deporte y nutrición, un cargo que ocupó durante el mandato de Joe Biden.