El archiconocido general argentino que sí estuvo en Oviedo (y no, no es Belgrano)

El 24 de noviembre de 2024 se publicaba en este diario un artículo de mi firma en el que exponía evidencias aportadas por estudiosos que demostraban una realidad histórica: el general Manuel Belgrano, uno de los padres de la independencia argentina, nunca había estudiado en Oviedo.

Quedaba patente una irrealidad que se había llegado a convertir en verdad histórica y dejaba sin efecto lo escrito en las placas colocadas en una de las esquinas del claustro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Sin embargo, la institución académica mantiene las placas y con ellas un mensaje cuyo significado, algún día, la autoridad universitaria explicará.

Quien sí estuvo en Oviedo, muy discreta y brevemente, fue otro argentino, este exiliado en España, también general y político de una importancia posiblemente igual a la de Belgrano (cada uno en sus coordenadas históricas). Un general archiconocido en Argentina por haber sido presidente de la nación y que además tuvo, tiempo después de su fallecimiento, una proyección internacional indirecta a través quien había sido su segunda esposa, Eva, Evita para el pueblo argentino.

Mucho se ha escrito sobre Juan Domingo Perón. Las fuentes son variadas en cantidad y calidad, casi todas al alcance de cualquier persona que quiera saber más. Tenía consolidada su carrera militar cuando se comprometió políticamente y lo hizo liderando un gobierno constitucional que se mantuvo dos mandatos consecutivos desde 1946 hasta 1955 cuando un golpe de estado de naturaleza cívico-militar lo derrocó llevándole al exilio.

El exilio de Perón

Un exilio de 17 años que comenzó en Paraguay (tenía pasaporte paraguayo expedido por el consulado de dicho país en Madrid), que continuó en varios países hasta ser acogido en España, siendo Madrid la ciudad en la que estableció su residencia. En 1973 pudo volver a Argentina y las elecciones le confiaron un tercer mandato presidencial que terminó, también, por una fuerza inconmensurablemente mayor y sin solución ya que falleció debido a problemas cardiacos el 1 de julio de 1974, a los 78 años.

Sirvan estas palabras publicadas en la web "Casa Rosada.Presidencia" para definir el legado político: "Su figura dejó una marca profunda en la historia argentina, siendo el líder de un movimiento político que trascendió su tiempo. Su legado ha sido objeto de interpretaciones diversas: para algunos, representó una etapa de expansión de derechos y justicia social; para otros, su estilo de liderazgo y las tensiones que generó marcaron una etapa de división en el país. A lo largo de las décadas, el peronismo ha evolucionado en diferentes corrientes, pero su influencia en la política argentina sigue vigente".

Los españoles, sobre todo los mayores de cuarenta años, hemos leído y escuchado noticias sobre el "peronismo", pero más calado popular tuvo el apellido debido a que en 1978 se estrenó mundialmente un musical dedicado a su segunda esposa, Eva. Titulada "Evita", la ópera rock escrita por Tim Rice con música de Andrew Lloyd Webber se basó en la vida de quien llegó a ser considerada jefa espiritual de aquella nación. En España se estrenó dos años más tarde, en el Teatro Monumental de Madrid, adaptada a nuestro idioma por Ignacio Artime y Jaime Azpilicueta e interpretada por Paloma San Basilio.

La visita de Perón a Asturias

De Eva Perón, fallecida en 1952 a los 33 años de una grave enfermedad, también se ha escrito mucho, vamos a quedarnos, según se recoge en la web oficial del estado argentino, con uno de sus logros más relevantes: "La promulgación de la ley de sufragio femenino, en 1947 también conocida como 'la Ley Evita', que le daba el derecho y habilitaba a todas las mujeres de la Argentina a votar. Este fue, además, el primer paso para la incorporación formal de las mujeres en el ámbito político".

Volvamos a Perón en Asturias. Este es el relato, a partir de la información publicada en los diarios LA NUEVA ESPAÑA y "Región". En el segundo firmaba Luis José de Ávila y las fotos eran de Sierra, en el primero no aparece el nombre de su autor.

"Alto, delgado, con un agradable acento americano" y conservado "estupendamente para su edad real". Tenía por aquel entonces 74 años. No le acompañaba, en su primer viaje a Asturias, su segunda esposa: "¡Qué pena que Isabelita no me haya acompañado en este viaje!." Isabelita, permítanme un apunte sobre ella: "En 1955 se ve obligado al exilio. Luego de pasar por Paraguay, llega a Panamá. Allí es invitado a un espectáculo de danzas donde termina conociendo a María Estela Martínez Cartas, que a la postre será conocida popularmente como Isabel, su nombre artístico. Ella tenía 24 años en ese momento y era bailarina. El 5 de enero de 1961 se casaron. La pareja vivió en España hasta que Perón pudo regresar a Argentina".

El domingo 8 de septiembre de 1968, se encontraba en Irún, donde había pasado unos días de descanso y desde allí partió dirección a Oviedo junto a su comitiva. Condujo su vehículo, según uno de los diarios, "un espectacular coche deportivo" y, según el otro, "moderno pero discreto" Lancia Fulvia de matrícula italiana EE 4-3512, acompañado de su secretario, el señor López, también argentino y de padres gallegos. En otro vehículo, un Citroen Tiburón tipo furgoneta, de matrícula española M-419182, los otros tres acompañantes (policías de su escolta). Para aquellos vehículos de alta gama, circular las carreteras del norte peninsular en aquel tiempo debió implicar un desgaste, así que resulta sencillo pensar en algunas paradas para estirar las piernas y darle respiro a los neumáticos y motores. Perón, en tono muy cordial, llegó a quejarse por el estado de los tramos asturianos; nada extraño si miramos al pasado.

Su llegada a Oviedo

Llegó sobre las ocho de la tarde, "dentro del más riguroso incógnito". Una vez en la ciudad, se alojó en el hotel Principado y lo primero que hizo tras ser formalizada la estancia fue pedir en la recepción que no se le molestasen: "No estoy para nadie". "No quiero que absolutamente nadie me moleste, ni que se sepa que me encuentro en esta ciudad", dijo.

Dejó el equipaje, descansó unos minutos en la habitación y se fue a dar una vuelta por Oviedo, "confundido entre la gente y sin ser identificado en ningún momento". Volvió a las 23 horas, tomó un menú ligero en compañía de su secretario, y a dormir.

El lunes se levantó pronto, a las siete de la mañana, y desde luego que aprovechó bien el tiempo: "Llamó a su secretario y sigilosamente con gran tranquilidad, se dedicó durante dos horas a pasear por Oviedo, por las calles céntricas, por el barrio antiguo". Al parecer, también fue a misa e incluso salió a las afueras para poder contemplar zonas verdes: "¡Qué tierra la de ustedes! ¡Cuánto me recuerdan a la Argentina!". Perón era hombre de intensidades comprimidas; como decía su secretario, "en seguida se cansa de estar en un sitio y en otro. Lo que le gusta es Madrid, su quinta. Viajamos. Unos pocos días en un sitio y en seguida el general vuelve a Madrid".

A las nueve de la mañana dejó el hotel y se fue a desayunar a la cafetería San Remo, tomándose su tiempo. Pasadas las diez ya estaba en las inmediaciones de la plaza de España con sus acompañantes, y en los soportales del, por entonces, edificio de Obras Públicas fue donde concedió la entrevista a la prensa, sabedor de que cuando se publicase ya estaría en Madrid.

Entrevista a la prensa

Los periodistas se interesaron por el motivo de su estancia en Asturias -mejor dicho, en Oviedo- porque de la ciudad no se movió, aunque algo anduvo por las inmediaciones. Se podía pensar en algo "relacionado con algún negocio o posible industria en Asturias", pero no. Perón iba de vuelta a Madrid y dio un rodeo para visitar en Oviedo a un buen amigo al que hacía tiempo que no veía, el general de división Valentín Bulnes, gobernador militar de la, por entonces, solamente provincia.

Perón accedió al emblemático edificio del Gobierno Militar (sus acompañantes no entraron) ,subió por la escalera de honor y se dirigió en la segunda planta al despacho del gobernador. Se saludaron, conversaron y todo lo hicieron muy militarmente porque la recepción duró quince minutos, nada más. Nada sabemos sobre el origen de aquella amistad, aunque tenían en común, además de su vinculación castrense, la afición por la hípica.

Y al terminar, aquel hombre, "de elegante figura, vistiendo traje gris claro de manera totalmente impecable", dijo adiós, se subió al coche y puso rumbo a Madrid. Por cierto, estábamos en septiembre y hasta noviembre no se inauguró el que fue nuevo trazado de la carretera nacional entre Oviedo y Mieres; por tanto, Perón, pasó por el Padrún y también estuvo en Mieres circulando por la calle Teodoro Cuesta.