La explicación de un economista asturiano a la financiación "singular": "Es una babayada, pero si se llevase a cabo sería muy injusto"

El economista asturiano Jesús Fernández-Villaverde, que es catedrático de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), utiliza una palabra asturiana para definir el acuerdo de financiación singular del Gobierno central con Cataluña: babayada. Autor del libro "La factura del cupo catalán", junto a Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, lo argumenta en esta entrevista.

¿Cree que el acuerdo de financiación es papel mojado?

Totalmente. No hay cifras. Leí el acuerdo y no entendí nada, absolutamente nada. No hay nada concreto. Hay dos posibles interpretaciones: una, que no se han conseguido poner de acuerdo (el Gobierno y ERC), que hay muchos detalles por resolver, y decidieron anunciar algo, aunque no haya sustancia. La otra, que lo mostraron a gente del PSOE de Andalucía o de Asturias y les dijeron que era una locura. No sé si no les dio tiempo a concretar o si directamente no pudieron. Pero tal como está, no sirve para nada. Lo que está claro es que, si esto sale adelante tal como se ha planteado en su día (con la cesión de impuestos, empezando por el IRPF), se lleva por delante al PSOE en Asturias para siempre. El PSOE de Asturias desaparecería.

El Gobierno asturiano lo ha rechazado

Porque Barbón no es tonto y sabe cómo están las cifras. En Asturias, si el Principado se quedase con la gestión de todos los impuestos recaudados, ni siquiera podría pagar la educación y la sanidad. ¡Aunque el cupo fuera cero, seguiría faltando dinero! Tenemos una población muy envejecida y un nivel económico bajo. Asturias, para bien o para mal, vive de transferencias. Este mecanismo, en el que cada comunidad se queda con lo que recauda, le viene bien a Madrid, quizá algo a Cataluña, pero a las demás las perjudica. Algunas, como Valencia, pierden poco. Las más envejecidas del norte, como Asturias, pierden mucho. No puedes ni mantener el hospital de Mieres.

¿Tendría impacto en las pensiones?

Sí, sería gravísimo. Ahora mismo hay un déficit de 68.000 millones en las pensiones contributivas. ¿Cómo se cubre eso? Con impuestos generales. Y a esos impuestos solo contribuyen quince comunidades, porque ni el País Vasco ni Navarra lo hacen. Es absurdo. Usted paga con su IRPF la pensión de alguien de Barakaldo, pero el que trabaja allí no contribuye a pagar la pensión de alguien de Pola de Lena.

¿Y si se añade Cataluña a ese modelo?

Ahí está el problema. Esto (el sistema), más o menos, se ha sostenido con dos millones y medio de personas (vascos y navarros). Pero si metes a Cataluña, estamos hablando de seis millones. Ya no da. Póngalo así: es como una comunidad de vecinos en la que el del 7ºF no paga, y ahora el del 1ºA, que ocupa toda la planta, tampoco quiere pagar. Pues no dan los números. Estamos todos pagando las pensiones, menos ellos. Si los catalanes también salen del sistema, esto se convierte en un chollo para unos y una locura injustificable para el resto.

Sostiene que si se llevase a cabo sería un disparate.

Por supuesto: sería una locura, un disparate. No tiene ni pies ni cabeza, es completamente injusto, y además, hay una cosa evidente que demuestra que es una auténtica babayada. Te dicen que el acuerdo es singular, pero generalizable, como si fuese un círculo-cuadrado. Pues no, o es un círculo, o es un cuadrado.

¿El Estado central tiene margen de maniobra en este escenario?

Prácticamente ninguno. ¿A qué se dedica el gasto del Estado? Una tercera parte va a pensiones. El resto es casi simbólico. ¿De dónde vas a sacar más? No queda nada. Cuando pagas pensiones, sanidad, educación y la deuda pública, te quedan apenas 50.000 millones. Si Sánchez tiene razón, no hay ni para defensa. Y así estamos: con autopistas que se deterioran, con Renfe cada vez peor...

¿El sistema es malo?

No es perfecto, pero no está mal. Excepto por el régimen vasco y navarro, es de las pocas cosas que funcionan. He sido muy crítico con otras cosas, pero lo cierto es que permite a las comunidades tener dinero para mantener sus hospitales. ¿Podrían tener más? Sí. Lo que ocurre es que el sistema debería haber sido más transparente. El gran problema es que la gente no entiende cómo funciona.

¿Qué perspectivas ve a corto plazo?

Sinceramente, no va a haber una reforma. Vamos a perder tres años discutiendo sobre esto, en lugar de solucionar problemas reales.

¿Y políticamente?

Esto es muy perjudicial para España, para Asturias, incluso para Cataluña. Salimos todos perdiendo. Pero los nacionalistas lo venden como un logro a su electorado y Sánchez lo acepta porque quiere mantenerse en el poder a toda costa.

¿Le sorprende que algunos lo apoyen?

Muchísimo. ¿Cómo puede alguien como Rafa Cofiño (diputado de Sumar por Asturias) estar de acuerdo con esto? Es como si los vecinos de la calle Uría no tuvieran que contribuir al fondo común del municipio. Un sinsentido.