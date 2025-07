Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, coautor de "La factura del cupo catalán": "Madrid sería la más beneficiada por la financiación singular"

Francisco de la Torre (Madrid, 1972) es inspector de Hacienda, exdiputado de Ciudadanos y ha escrito, junto con el economista asturiano Jesús Fernández Villaverde, "La factura del cupo catalán" (La Esfera de los Libros), donde explica el modelo de financiación y las consecuencias que tendría la singular prometida por el Gobierno a Cataluña. Charla con LA NUEVA ESPAÑA e intenta aportar luz.

Explíquelo para no expertos: ¿cómo se financian las comunidades autónomas?

Las comunidades se financian como todo el Estado, a través de impuestos. El sistema sirve para repartir la recaudación entre el Estado y las comunidades. Los ayuntamientos, por su parte, se financian a través de impuestos locales, como el IBI o el de circulación.

¿El modelo es bueno?

El modelo tiene un problema principal: no lo entiende nadie y es pasto de populismo. La gente cree que hay más dinero del que realmente hay y todos piden más y así es imposible.

¿En qué se basa?

Tú cedes una parte de la recaudación con unos criterios razonables: el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en función de la residencia, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) según el consumo... Una parte de esa recaudación va al Estado, igual que otra parte de otros impuestos. Luego, hay unos fondos para complementar, que van en varias direcciones y que muchas veces no entiende nadie. Eso es lo que se podría simplificar.

¿Cuál es el criterio?

La idea es que todas las comunidades tengan una capacidad de gasto parecida en servicios fundamentales. Algo más de tres cuartas partes del presupuesto general autonómico se gasta en sanidad (41%), educación (14%) y otros servicios, en total un 66%.

¿Qué problemas tiene?

El sistema tiene al menos tres problemas: el primero es que es oscuro y no se entiende. Hay muchos fondos distintos y la mayor parte de las comunidades reciben, pero algunas como Madrid aportan y hay otras variables. Podría ser más simple para evitar quejas como "España nos roba".

Segundo problema.

Es que no está actualizado. El actual sistema se negoció en 2009 con datos de 2007, en pleno pico de la burbuja. Valencia y Murcia están muy infrafinanciadas.

Tercer problema.

Hay un sistema de privilegios. País Vasco y Navarra están sobrefinanciadas, no participan en la solidaridad, siendo las segundas y terceras regiones más ricas de España.

¿Ahí está el principal problema?

Eso genera un efecto contagio: por ejemplo, cuando Artur Mas era presidente de la Generalitat de Catalunya pidió el mismo sistema y Mariano Rajoy, presidente español, dijo que no por falta de dinero. Ahora, Pedro Sánchez ha dicho que sí. Para que Cataluña tenga la misma financiación per cápita que el País Vasco harían falta 30.000 millones al año.

¿Qué quiere hacer ahora el Gobierno con este pacto?

La pretensión no está muy lograda. Hubo un acuerdo entre dos fuerzas políticas, los socialistas catalanes (PSC) y los independentistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que el PSOE dijo que cumpliría, y más recientemente otro entre gobiernos, ambiguo y chapucero. Se aspira a dos cosas, fijadas en julio del año pasado: darle a Cataluña las llaves de la caja, es decir, el control de la recaudación, como el País Vasco o Navarra; y que la Generalitat tenga más dinero.

¿Cómo quieren hacerlo?

Recaudando todo ellos para luego devolver al Estado el coste de los servicios y una cuota de solidaridad. Eso es exactamente el concierto vasco o navarro.

¿Por qué sería malo que una comunidad gestionase sus impuestos si, posteriormente, aportase una cuota común?

En primer lugar, porque no se gestionaría mejor por falta de medios. Los principales impuestos se gestionan mejor centralizados. Cuando uno hace la declaración de la renta, se la hace a la Agencia Tributaria. La información es clave: si Hacienda sabe lo que has ganado, te cobra lo justo. Además, el coste por euro recaudado sería mayor, por tanto recaudaría menos. Habría más fraude y corrupción con una Hacienda fragmentada. Y esto acabaría con la solidaridad: quien tiene las llaves negocia en posición de fuerza y aporta menos.

¿En País Vasco o Navarra no funciona?

El cupo vasco o la aportación navarra son inferiores a lo que deberían ser. Hay un ajuste de IVA que hace que, en la práctica, sea un cupo negativo. Además, estas comunidades tienen un déficit de pensiones que no cubren con cotizaciones, como el resto, pero sí reciben transferencias del Estado. En el caso del País Vasco, el déficit en pensiones ronda los 5.000 millones. Todo esto puede sostenerse con dos millones de vascos, pero no con ocho millones de catalanes. En un primer momento podría parecer viable, pero se iría hacia una situación insostenible. Por eso, legitimar esto entre gobiernos es preocupante. Incluso los inspectores de Hacienda han exigido dimisiones.

¿Es papel mojado este acuerdo? No dan los votos en el Congreso.

El problema es que se ha legitimado. Se presentará una propuesta y dependerá de cómo evolucione la coyuntura. El acuerdo en sí tiene un límite: no puede cambiar leyes. Y los impuestos se exigen por ley.

¿Las comunidades estarían preparadas para asumir sus impuestos?

Ninguna está preparada. Una fragmentación en 17 Haciendas sería un desastre. Solo les interesaría a las más ricas. De hecho, solo Madrid saldría ganando con un modelo catalán, y todos los demás iríamos por la chimenea. Si se limita la solidaridad de los más ricos, el resultado es un desastre. El Estado se quedaría sin recursos para actuar, incluso en emergencias como una dana. Es una pésima idea.

¿Cataluña está infrafinanciada?

No. Cataluña no tiene un problema de financiación: está por encima de la media. Su problema es exceso de gasto, y eso no se resuelve con más dinero. El acuerdo también va por ahí.

Asturias depende en un 60% de las transferencias. ¿Qué supondría este impacto para esta región si Cataluña se apuntase a ese modelo?

Un impacto tremendo. Directamente te cargas el Estado. Alguien tendría que compensarlo, probablemente Madrid. El déficit en pensiones por persona en Asturias es altísimo, el más alto del país, en parte por la minería. El Estado no tiene capacidad para compensarlo. El ajuste tendría que ir al gran capítulo: las pensiones. Y si además Cataluña sale del sistema común...

El trasvase del IRPF empezó hace casi 30 años con José María Aznar, que necesitaba los votos del entonces presidente catalán Jordi Pujol. ¿Si no se tiene influencia en Madrid, se sale perdiendo?

Todas las reformas del sistema las ha impulsado Cataluña, cuyos diputados siempre han sido decisivos. Ahora se quejan de que el sistema no les vale, lo cual es sorprendente e indica su incompetencia.

¿Se puede confiar en un sistema fiscal justo con este acuerdo y con noticias recientes, como el caso del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, imputado por tráfico de influencias?

Cuando los ciudadanos no creen que los impuestos son el precio de la civilización, y los asocian a despilfarro y corrupción, la conciencia fiscal se resiente. Cuando aparecen escándalos, la justicia hace su trabajo. Pero los ciudadanos también deben exigir máximo control sobre cómo se gestionan los impuestos. Ver estas noticias, una tras otra, es desalentador.