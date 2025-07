La historia del langreano que dejó todo en Asturias y abrió una casa rural en Letonia: "No quería volver a tener un jefe"

Jorge Vigil, “Xurde”, tiene 65 años. Nació en La Felguera (Langreo) y, en 2010, después de un despido improcedente del banco en el que trabajaba, se dijo a sí mismo una frase que, desde entonces, sigue cumpliendo a rajatabla: “No quería volver a trabajar para un jefe".

Y eso que experiencia tenía de sobra. Maestro industrial, Xurde hizo casi de todo: “Fui electricista, estuve en un taller, en una tienda de ultramarinos y 25 años en un banco, en varias oficinas.” En ese puesto, trabajando en una entidad bancaria, recorrió toda Asturias de oficina en oficina: Llanes, Cudillero, Castropol…

Fue despedido, demandó, ganó el juicio, cobró la indemnización que le correspondía y se paró a pensar en cómo reenfocar su vida. Llevaba ya un par de años con su novia de por aquel entonces, una letona a la que había conocido en el oriente asturiano, mientras ella trabajaba en un restaurante. Se dijo: “¿Y si abro algo en Letonia?” Lo pensó bien: “Conocía un poco el país, porque había estado de paso. Veía posibilidades de montar algo allí relacionado con el turismo, que estaba sin explotar. En España era imposible hacerlo, porque tienes que hacer una inversión enorme.”

Xurde dio el paso adelante y se plantó en Letonia, un país de la Región Báltica, fronterizo con Rusia y con menos de dos millones de habitantes. ¿En qué punto exactamente del país? Él mismo lo explica así: “En medio del campo, en un sitio donde no hay nada, nada de nada.” Compró una casa y un terreno muy barato por 6.000 euros, que "sabe Dios lo que me costaría en España".

La casa rural que regenta Jorge Vigil / J. V.

Se instaló a unos 30 kilómetros de la ciudad de Daugavpils, en la región de Selonia y cerca de un gran parque natural, rodeado, pues, de naturaleza. El asturiano se puso a restaurar todo: primero, la casa, que estaba prácticamente derruida, y luego la finca. Tenía pensado abrir una especie de casa rural, para ofrecer comida a los (pocos) turistas y visitantes que pudieran pasar por allí. Él se buscó otra casa para vivir, muy cerca de su negocio.

Tras un año de trabajo, el resultado fue (y es) “Viesu Nams Baltini”, el nombre de su negocio, que significa “casa rural” en letón. Xurde alquila esa especie de villa, que tiene dos edificaciones: una es la casa principal, con tres habitaciones separadas, cocina, baños y salones; y otra es secundaria, con espacio sin habitar.

Xurde da de comer a sus huéspedes comida española: “Hacemos tortilla de patata, rabo de toro… Depende del cliente, pero lo que se puede encontrar en un sitio típico español”, explica. La casa la alquila a grupos de trabajo, también a familias, y es un lugar de escapada para políticos y empresarios letones que buscan tranquilidad y calma.

Jorge Vigil / J. V.

Xurde está solo al frente del negocio, es un rostro habitual en medios letones para analizar el turismo y no ha necesitado aprender ruso o letón para montar un negocio próspero, con visitas durante casi todos los fines de semana del año: “Estoy solo en prácticamente la mitad de la nada y estoy feliz. No tengo que andar explicando nada a nadie y no tengo ningún jefe encima de mí. Voy a Riga (capital de Letonia) una vez al año como mucho y no me muevo de aquí.”

Describe Letonia como un país tranquilo, muy alejado de la cultura y el modo de vida del sur de Europa: “Los letones no son como nosotros en nada, no tienen cultura de salir a tomar algo, nada. Es gente reservada.”

Letonia ha dado un cambio sociocultural desde la guerra de Ucrania, posicionándose políticamente contra la Rusia de Putin, aunque sin entrar en ningún momento en el conflicto militar: “Ahora los rusos están mal vistos, todo el mundo habla letón, y antes se escuchaba mucho ruso,” destaca Xurde, que “se arregla estupendamente” sin hablar ninguno de los dos idiomas.

Este asturiano no ha regresado a Asturias desde que se fue, en el año 2010: “La echo de menos, sí, pero estoy tan a gusto aquí que volver me trastocaría el ritmo de vida. ¿Volver? No sé, ¿para qué? Han muerto ya muchos amigos, y Asturias, industrialmente, estaba muerta cuando me fui, y ahora me imagino algo parecido. También está ese turismo de masas que fastidia todo y no deja a uno ir a la playa tranquilo.” Y así, tranquilo, seguirá Xurde, un asturiano en Letonia.