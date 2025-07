Si por un casual estás en Chipre... podrás disfrutar de folclore asturiano: así llegará un pedazo de Asturias a la isla mediterránea

A veces, la cultura no se exporta en grandes contenedores ni se vende en escaparates. A veces, se transporta en instrumentos, se borda en trajes tradicionales y se transmite con cada paso de baile. Así es como el grupo gijonés "Coros y Danzas Jovellanos" llevará un pedazo de Asturias hasta las tierras mediterráneas de Chipre, donde participará en el Festival Internacional de Danza Folclórica de Beyarmudu entre el 29 de julio y el 2 de agosto, un evento avalado por el CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore) y concebido como un espacio de intercambio cultural.

La expedición asturiana estará compuesta por 20 artistas, que no solo bailan, sino que también tocan la gaita, el tambor, la pandereta o colaboran en la puesta en escena. "Todos hacemos algo, el que no baila, toca, yo mismamente toco la gaita", resume con orgullo Eloy José Fernández Fernández, miembro de la junta directiva, quien junto a David López Tadeo lidera la organización de esta ilusionante aventura internacional. Esta participación no es un hecho aislado, sino otro capítulo de una historia que comenzó hace más de ocho décadas. Fundado en 1942 como el grupo de "Coros y Danzas de Gijón", y constituido como Asociación Cultural en 1977, ha llevado la esencia del Principado a lugares tan diversos como Los Ángeles, Moscú, Sao Paulo o Asuán, en Egipto. Hoy, su nombre vuelve a sonar fuera de nuestras fronteras como embajadores de una identidad que resiste al olvido.

En el festival compartirán escenario con delegaciones de Eslovenia, Turquía, Polonia y Chipre. El grupo asturiano presentará un repertorio cuidadosamente seleccionado. El objetivo: mostrar la diversidad y riqueza del folclore asturiano a través de sus tres principales zonas geográficas. Desde el oriente, sonará la energía de "El Pericote" y el espíritu festivo del "Xiringüelu de Naves", dos danzas con fuerte arraigo en la comarca de Llanes. El corazón de Asturias estará representado por "el Xiringüelu" y "el Ligero" asturiano, mientras que la zona occidental desplegará su personalidad con la "Muñeira de Batriban" y la vibrante "Jota del Puerto". Cada baile será más que una coreografía, será una narración viva del territorio, sus gentes y su historia.

Pero el folclore, además de sentirse, también se degusta. Por eso, Coros y Danzas Jovellanos ofrecerá una muestra gastronómica y artesanal que acompañará al festival. En ella se podrán descubrir joyas del paladar asturiano como los quesos Cabrales, de vaca o cabra, dulces tradicionales como casadielles, marañueles y carajitos del profesor y delicias saladas como el paté de cabracho o el de centollo. Todo ello se exhibirá junto a una muestra de artesanía popular asturiana, en un esfuerzo por ofrecer una representación completa de la identidad regional que disfrutarán los chipriotas.