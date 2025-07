Cuando Trevín ayudó a levantar un colegio en Argentina o Fidel Castro le intentó "robar" un consejero: historias de un presidente muy querido en la Asturias exterior

Lugar: Santa Fe de la Vera Cruz, ciudad de Argentina. Fecha: Finales de 1994. Un joven Antonio Trevín, que se asomaba a los cuarenta, va de aquí para allá en el que es su primer gran viaje institucional como presidente del Principado, conociendo de cerca la diáspora asturiana en varios países de Latinoamérica. Además de Argentina, estuvo en Cuba, Chile y Venezuela, acompañado por su equipo.

El exalcalde de Llanes acudió a conocer el Centro Asturiano de Santa Fe, que por entonces presidía Carlos Rodríguez. La institución no pasaba por un buen momento. “Cuando él lo agarra (Carlos Rodríguez), aquello estaba fundido, no había casi nada”, explica Alejandro Blanco, actual presidente. La directiva tuvo entonces una idea para relanzar el Centro: abrir un colegio dentro de la propia institución, algo rompedor para la época, ya que se convertiría en el único con una escuela propia, estatus que conserva hoy en día.

Trevín visitó las instalaciones y se encontró con un colegio en obras, sin techo y sin patio para los alumnos. “Esto no puede estar así”, recuerdan que dijo el Presidente, acompañado por Carlos Rodríguez, a quien consideraría un amigo desde aquel encuentro. A la vuelta del viaje, el Gobierno regional aprobó una subvención que permitió sufragar las obras. Hoy, el colegio tiene capacidad para 470 alumnos, cubre toda la formación académica e imparte clases de asturianía en Santa Fe.

Un compromiso duradero con la emigración

La anécdota que recuerdan en el Centro Asturiano ilustra bien uno de los legados políticos más destacados de Antonio Trevín, algo que no le discuten ni sus más acérrimos rivales: su apuesta por la emigración asturiana, una de sus pasiones, que cultivó hasta sus últimos días. “Antonio era uno de los nuestros, un emigrante asturiano más, aunque nunca lo fuese”, coinciden diversos representantes de Centros Asturianos sobre el que fuese presidente, fallecido esta semana.

“Su compromiso con el servicio público y, sobre todo, su cercanía personal dejaron una huella imborrable también en el exterior, donde me consta que es muy querido y recordado. No hay visita en la que no me hayan hablado de su labor”, asegura Olaya Romano, directora general de Emigración.

Trevín, un animal político que ocupó múltiples cargos en los últimos cuarenta años —concejal, alcalde, presidente del Principado, diputado autonómico, parlamentario en el Congreso, delegado del Gobierno—, empezó a interesarse por la diáspora cuando era regidor de Llanes, al percibir la gran cantidad de emigrantes llaniscos en Latinoamérica. Cuentan quienes lo conocieron que le saltó un resorte político: allí había un enorme caladero de votos, no para comicios locales, donde los emigrantes no pueden votar, pero sí de cara a elecciones autonómicas.

Aquel fue el punto de partida de un interés que no fue meramente electoralista: ya alejado de la política activa, mantuvo relaciones y amistades con la diáspora y fue durante cuatro años presidente del Consejo de Comunidades Asturianas, el órgano de representación de los emigrantes, que nunca abandonó por su condición de exjefe del Ejecutivo.

“Le apasionaba América. Siempre decía que para entender España había que conocer América. Le fascinaba visitar Argentina, México, Venezuela…”, recuerda Guillermo Martínez, exconsejero de Presidencia y discípulo político de Trevín, de quien fue jefe de gabinete y asesor en el Consejo de Comunidades Asturianas.

“Cuando íbamos a México, en más de una ocasión tuvimos que cenar dos veces, porque allí no se entiende una reunión sin una cena o una comida”, rememora Martínez.

Como presidente, el avilesino intentó siempre poner en marcha ayudas económicas para los Centros, y desde otros cargos mantuvo los contactos.

“Siempre se volcó con la diáspora, tenía claro que merecían atención institucional, y mantuvo una relación muy intensa, con numerosos viajes”, añade María Antonia Fernández Felgueroso, actual presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas y exconsejera en su gobierno.

Otra aportación clave fue la creación de la Escuela de Asturianía, impulsada por el expresidente a través del Consejo de Comunidades. Estas jornadas nacieron en el verano de 2002, con cursos en Oviedo, Llanes y Luarca, destinados a formar monitores de folklore y cultura regional. La Escuela se mantiene viva hoy en día, ahora bajo impulso del Principado.

De hecho, Trevín fue nombrado en marzo presidente de honor del IV Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará en Villaviciosa del 7 al 9 de noviembre. Ya enfermo, no quiso perderse la última reunión del Consejo, celebrada en abril.

Trevín, en un viaje a Buenos Aires / LNE

Un vínculo personal, más allá de la política

Juan Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, fue gran amigo suyo: “Siempre que venía a Argentina quedábamos y jugábamos a las cartas. Lo recuerdo con su ‘puru’ echando una partida. Trabajó muchísimo por la emigración, siempre a disposición de los Centros Asturianos, era uno de los nuestros”. También procuró involucrar a sus sucesores: a Javier Fernández, presidente tras Francisco Álvarez-Cascos, le hacía ver la importancia de la diáspora.

A Argentina le quedó un desplazamiento pendiente, aunque fue uno de los países que más visitó.

“Si hoy tenemos gaitas y tambores en nuestra institución, es gracias a Trevín y a su Escuela de Asturianía”, destaca Pilar Simón, actual presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ismael Prieto, expresidente de la misma institución, solía verlo al menos una vez al año, en una comida en Torazo (Cabranes), donde nació Trevín.

“No compartíamos colores políticos, pero daba igual. Antonio no era ningún fanático y siempre nos ayudó. Mantenía las amistades más allá de la política, lo que habla de su talla como persona”, indica.

José Manuel García, presidente del Centro Asturiano de Mar del Plata, lo recuerda por su “fenomenal trato con los centros”. Para Raúl Estrada, del Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia, fue “un conocedor y defensor de la asturianía en el exterior”. También Manuel Llaneza, presidente de la asociación Langreanos por el Mundo, lo conoció en Chile: “Fue el primer presidente del Principado que puso un pie en este país. Siempre estuvo atento a las necesidades de los asturianos de fuera y muy involucrado. Tenía otra virtud: era exquisitamente neutral respecto a colores políticos, lo que le hacía ganarse cariño y simpatía”.

Miguel Bobes, expresidente del Centro Asturiano de Caracas, afirma que fue “el mejor representante que podía tener Asturias con su diáspora, siempre pendiente de nuestras necesidades”.

La gira internacional: Fidel y la fabada

En octubre de 1994, Trevín realizó una gira oficial por Cuba, Venezuela, Chile y Argentina. En La Habana, se reunió durante cinco horas con Fidel Castro. En ese encuentro, Asturias y Cuba firmaron un protocolo por el cual el Principado se convirtió en asesor del país en materia de medio ambiente, concretamente para la retirada de residuos. “Asturias y Cuba estamos en sintonía, puesto que tenemos que cambiar nuestros sectores básicos productivos”, afirmó Castro, sorprendido de que en Asturias se aplicasen prejubilaciones en empresas públicas.

Trevín también mantuvo buena relación con José Ramón Fernández, vicepresidente de Cuba y descendiente de asturianos. Entre las anécdotas de aquel viaje destaca la fabada que Castro pidió a la delegación asturiana y que fue cocinada especialmente para él. El Comandante se la comió en el Palacio de la Revolución y después se presentó por sorpresa en la cena celebrada en la Embajada española, donde destacó mucho la calidad de la fabada.

Castro dejó otro recuerdo: su intento de "fichaje" de Santiago Alonso, que era el consejero de Medio Rural, al que sometió a un "interrogatorio" sobre la producción agrícola y ganadera asturiana. El cubano le dijo que, si algún día Trevín le echaba del Gobierno, podría trabajar para Cuba.

Trevin, en un viaje a Cuba, al lado de Tini Areces / LNE

El momento tenso en Buenos Aires

La gira también tuvo un momento tenso en Argentina, cuando Trevín se negó a saludar a Aldo Rico, exmilitar y diputado descendiente de asturianos, durante una espicha en el Campo Covadonga, propiedad del Centro Asturiano de Buenos Aires. Rico, invitado por un empresario, intentó acercarse al presidente, pero miembros del Ejecutivo se lo impidieron, generando una situación incómoda. Posteriormente, Rico declaró que pensaba presentar una moción en el Congreso para declarar persona non grata a Trevín, aunque nunca llegó a hacerlo. “Como asturiano no tendría inconveniente en saludarle, pero como político no estoy dispuesto a hacerlo, como tampoco saludaría a Tejero”, afirmó entonces Trevín.

Premiado por el Centro Asturiano de Madrid

Mantuvo también contacto con los Centros Asturianos en España, siendo un habitual en sus reuniones. En mayo de 2018, fue galardonado con la Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid. Allí, su amigo Alfredo Pérez Rubalcaba —muy cercano a Trevín— fue el encargado de presentarlo en un acto que llenó el salón Príncipe de Asturias. “Comparto con nuestros emigrantes otro rasgo muy característico del asturiano: cuando nos transplantamos, nos adaptamos muy bien al nuevo medio. Muchos de los que salieron de una Asturias ajena al mercado triunfaron en los mercados del mundo”, afirmó Trevín, que por entonces ya se dedicaba al sector privado.