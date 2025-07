Esta ovetense fue alumna ideal, ingeniera y hacía viajes por medio mundo... hasta que encontró el éxito enseñando a bailar en una barra: "No me arrepiento"

Carlota Galindo (Oviedo, 1994) fue una estudiante de sobresaliente. La que más destacaba ya en el colegio. La alumna perfecta. Desde el principio fue de un lado para otro. “Siempre he sido así: me canso rápido de las cosas”, explica.

Fue al colegio de La Fresneda, luego al de Posada de Llanera y finalmente acabó el último curso de la ESO e hizo el Bachillerato de Ciencias en el instituto Aramo, de Oviedo. No dudó al elegir carrera universitaria: Ingeniería Mecánica en la Politécnica de Gijón. Lo suyo eran los números. O al menos eso pensaba entonces.

Estuvo de Erasmus en Alemania y en Italia, y al acabar la carrera entró en una gran multinacional del sector, en un programa para recién graduados con base en Barcelona. Era 2016, y desde entonces no se movió de la Ciudad Condal.

Carlota, con su equipo / LNE

Ahí entró en la rueda: trabajó en programas de I+D, aprendió programación, cursó un máster en Ingeniería Industrial y acabó con un puesto fijo en esa misma empresa. Se movió de departamento y también por el mundo. Participó en giras por Asia y Estados Unidos para visitar a clientes. Muchas horas de oficina. “Era entretenido, aprendí mucho y estaba bien”. Pero… siempre hay un pero.

“Me gustaba mucho el baile, siempre me gustó. De pequeña hice de todo: gimnasia rítmica, danza, hip hop... todo”. O casi todo. Porque en 2019, deslizando el dedo por Instagram, vio un vídeo de pole dance, una disciplina de baile que se practica con una barra y que tiene parte de sus orígenes en el striptease, aunque hoy en día es una práctica consolidada, con competiciones internacionales y diversas modalidades. Carlota, que había probado casi todo en el mundo del baile, nunca se había subido a una barra. Y eso es lo que implica el pole dance: dominarla y utilizarla sin más ayuda que el propio cuerpo.

“Me apunté a un curso de iniciación y me enganchó al momento. Fue como un flechazo”, cuenta. De un par de clases pasó a comprarse su propia barra, que se convirtió en su compañera de piso durante la pandemia, mientras teletrabajaba. Empezó a entrenar más en serio: lo hacía prácticamente todos los días, durante una hora y media o dos. Acababa reventada, pero seguía. “Me di cuenta de que, si dedicas tiempo a algo, aunque sea poco, todos los días, puedes avanzar muchísimo”.

El covid pasó y Carlota también pasó a ser profesora en la misma escuela donde había sido alumna, mientras seguía trabajando como ingeniera en la misma multinacional. Daba una clase de pole y otra de flexibilidad a la semana.

Así estuvo unos meses, hasta que empezó a hacerse preguntas. “Me entró en la cabeza que se podía vivir de otra forma y que quizá no quería estar toda mi vida sentada frente a un ordenador de 9 a 18. Me rondaba la idea de abrir mi propio estudio”. Lo habló con su madre. “Me dijo algo muy sensato: si te sale mal, pierdes dinero, pero siempre podrás volver a tu trabajo. Eres ingeniera”.

Carlota dio el paso adelante, aunque no lo tuvo nada fácil. Por un lado, debía abrir su propio negocio desde cero: buscar un local, pagar el alquiler, contratar personal… Por otro, dejar su trabajo en la empresa donde llevaba casi diez años y en la que, según sus palabras, “había dado todo”. La compañía no se lo puso fácil, pese a que ella siempre fue de cara.

Octubre de 2023 fue la fecha clave: Carlota encontró el estudio perfecto, de unos 150 metros cuadrados, en el barrio de Poble Sec. Lo alquiló y lo puso a punto. En enero de 2024 abrió su estudio, The Flow Lab, y al mes siguiente salió definitivamente de su empresa, con una indemnización que le permitió costear su nuevo proyecto. Lo había dejado todo.

“Nunca imaginé tener mi propio negocio, ni dar clases de pole, pero ver a mis alumnos felices y que todo marche bien me llena muchísimo. No me arrepiento de nada. Al principio lloraba si se daba de baja una alumna, pero ahora ya no. Sé que si pasa, vendrán otras”, confiesa.

Su academia cuenta con unos 100 alumnos, la mayoría mujeres, y cuatro monitores que imparten clases (aunque no a tiempo completo), sin contar a Carlota, la propietaria. Ofrece diferentes clases de pole: pole dance para todos los niveles, pole heels (con tacones) y pole flow (de estilo más contemporáneo).

También hay clases complementarias sin barra, pensadas para mejorar el rendimiento: flexibilidad y movilidad, entrenamiento funcional y ballet.

“El pole arrastra prejuicios por sus orígenes en clubes de striptease, que no hay por qué ocultar, pero es una disciplina completísima, de las que más. Trabajas fuerza, flexibilidad, coordinación y, sobre todo, autoestima. Necesitas tu piel para agarrarte a la barra, así que no te queda otra que entrenar en biquini o con poca ropa. Eso te ayuda a aceptar tu cuerpo tal como es, a ayudarte de él. Yo misma me criticaba antes si me veía un michelín; ahora ya no. Lo que motiva en el pole no es el físico que puedas lograr, sino las cosas que creías imposibles. Verme colgada solo de los brazos, de una barra, me da una satisfacción que ningún deporte me había dado”, explica Carlota.

No sabe si este proyecto durará tres años o toda la vida, pero sí sabe que ha hecho lo que quería hacer.