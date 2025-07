El asturiano muy cotizado en la meca estadounidense del cómic que triunfó en San Diego: "Tener un premio 'Eisner' es un cuño de garantía a tu obra, te avala"

Javier Rodríguez (Oviedo, 1972) lleva treinta años dibujando cómics. Toda esa carrera, y en especial el esfuerzo que dedicó hace un año a la miniserie "Zatanna: Bring Down The House" ("Abajo la sala") para DC Comics, con guion de la canadiense Mariko Tamaki, se vio recompensado el pasado sábado con el premio "Eisner" a la mejor miniserie del año en la Comic-con de San Diego.

-Tener un "Eisner". ¿Qué le pasa por la cabeza?

-Es mucho subidón. Solo estar nominado, era la primera vez, y en tres categorías, ya era la hostia. Este cómic en concreto me dio mucho trabajo, estuve encerrado cuatro meses para acabarlo, y fue de esos momentos en que notas algo importante en tu carrera, un cambio de marcha. Con la edad que tengo ya es difícil dar giros grandes, pero empecé a trabajar de otra manera, en el dibujo, en el color, en la manera de contar la historia. Que te lo reconozcan es una alegría.

-¿Cómo fue ese cambio?

-Venía de estar muchos años con Marvel, y DC Comics, con los que había empezado de colorista hace mucho, me abrieron las puertas durante la pandemia a proyectos muy chulos. Me gustó lo que me dejaron hacer, y cuando me propusieron "Zatanna" para una serie limitada, autoconclusiva, en la que como lector no necesitas saber nada del personaje, y pudiendo ocuparme de todo el apartado gráfico, me fui de cabeza. La guionista, Mariko, tenía mucho trabajo, y el guion se retrasó, así que DC me dio por el medio un Superman, "La lámpara negra", escrito por Christopher Cantwell. Eso me permitió llegar a "Zatanna" muy engrasado en un trabajo de colores planos, línea clara y muy centrado en el diseño de la página.

-¿Cómo es Zatanna y qué pudo hacer con ella?

-Es un personaje un poco de serie B dentro de la editorial. Va vestida de maga, con taconazos, sombrero de copa.. Aquí Mariko hizo como un "Batman año uno", el origen del personaje. Pero no necesitábamos ningún vínculo previo, podíamos trabajar de cero. Y eso me encantó. En la historia es una mujer que trabaja en Las Vegas en un espectáculo de magia venido a menos en el que las familias, con la entrada, tienen el menú y la piscina. Es todo un poco deprimente. Después hay un giro, conoce sus poderes, se enfrenta a esa situación… Es muy entretenido porque el personaje inicial es una maga con medias de los sesenta pero hija de un personaje de DC de los años 30 y que era una especie de Mandrake El Mago pero de Hacendado.

-Cuando hablaba de trabajar de otra forma, ¿puede explicarlo con más detalle?

-No es tanto el dibujo, sino cómo hago los cómics. Es algo en lo que insisto mucho, que tiene que ver con la parte didáctica. Siempre digo, en especial si hablamos de superhéroes, que los cómics funcionan de manera completamente distinta a las películas. En el cómic no trabajas ni con el tiempo ni con el sonido. Solo decidimos sobre el espacio, y esa es nuestra manera de contar una historia. Si yo hago un cómic de piratas y a ti te gustan los barcos, igual estás dos horas mirando los dibujos. Pero igual te gusta más la parte romántica y te leíste la historia en veinte minutos. Las dos experiencias lectoras son igual de interesantes. Pues yo, lo que trato de hacer es explotar al máximo la lectura espacial. Con la composición, tirando los colores… Cualquier elemento es narración. Tengo muy presente que no estoy al lado del lector para guiarle, pero lo que más me pone es saber que alguien, a miles de kilómetros, va a construir la historia con los elementos gráficos que yo coloqué. Es algo mágico. Estoy explorando ese camino. Obligando incluso al lector a manipular el cómic para leer la historia, como hacemos en lo nuevo de DC que ya está en Estados Unidos y va a salir ahora en septiembre en España.

-Le veo ilusionado. ¿De qué se trata?

-DC Comics decidió lanzar año y pico la serie "absolute", un relanzamiento de personajes para que un lector pudiera acceder a ellos sin saber nada de su historia, empezando otra vez desde el principio. Relanzaron Wonder Woman, Superman y Batman con un impacto brutal y luego otras tres: Flash, Linterna Verde y Detective Marciano (Martian Manhunter). A mí me encargaron el marciano con el guionista Deniz Camp, y estamos encantados de habernos conocidos. Creo que tengo guionista hasta que me jubile. El Marciano es un señor verde calvo con traje de baño, y quería hacer algo que no tuviera nada que ver. Porque ese número uno era algo completamente nuevo. En vez de un agente del FBI cuyo cuerpo lo toma un marciano poderoso, pensamos en ese agente que empieza a percibir lo que piensa la gente por un humo de colores que se desprende de las cosas, gracias a una entidad que está ocupando su cuerpo. Se me ocurrió trabajar un modelo en 3D, un amigo me sugirió hacerlo con plastilina y en dos días me salió un cíclope verde con los brazos enormes. Pensé que era una locura, pero a la editorial les encantó el muñeco. Se presentó en Nueva York el año pasado y la gente flipó. El número uno ha vendido más que todos los números anteriores del personaje juntos desde los años cincuenta. Iba a ser una miniserie de seis y ya la hemos pasado a doce. Tenemos carta blanca y me dejan experimentar a niveles estratosféricos. Transcurre en la época actual, y eso permite hablar de inmigración, diversidad cultural, uso de la violencia… Deniz Camp viene a presentarla en septiembre a Avilés.

-Volviendo al "Eisner". ¿Cómo vivió la entrega?

-No fui a San Diego. Tampoco me habían invitado. Estaba en Gijón, en casa, y me dormí siguiendo la ceremonia por internet. No me habían dado ninguno de los dos primeros a los que estaba nominado y pensé que tampoco ganaría la mejor serie. Así que me quedé dormido, y cuando volví a despertarme, a las dos horas, ya empecé a ver el teléfono, las llamadas…

-¿Qué supone un "Eisner"?

-Es un logotipo que va a ayudar mucho a vender el libro. Y es algo que todo el mundo va a mirar, como el número de estrellas de una película o un restaurante. En ese sentido, un cuño de garantía a tu obra. Te avala, como profesional significa mucho.

-¿A quién se lo dedica, en quién piensa?

-En mi familia, porque el año pasado, trabajando en ese libro, no pude hacer nada con ellas, con mis hijas y con mi pareja. Fue un verano durísimo. Así que esto es como cuando haces unas oposiciones. Además del premio, gracias a ese libro anterior puedo tener ahora una serie como la del Detective Marciano. Porque "Zatanna" tuvo buenas críticas y se vendió bien. Eso es lo que te sostiene y te permite luego hacer propuestas arriesgadas, y sé que mi propuesta es bastante alternativa dentro de mundo de Marvel y DC.