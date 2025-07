La asturiana que convierte piñas en ropa de Hugo Boss y Chanel ya es Honoris Causa

Carmen Hijosa (1952, Salas) tuvo claro desde que nació que quería salir del nido, conocer mundo, ver qué había fuera, aprender. No era lo habitual en aquella época: finales de los años sesenta, todavía en el franquismo. Pero la decisión estaba tomada. Le encantaba la música irlandesa, veía cómo Irlanda siempre ganaba en Eurovisión y le llamaba la atención. Además, había tenido una profesora de ese país. Preparó su marcha a Dublín y su padre, relojero en Salas, entendió sus motivos, pero también la advirtió:

—Si te vas, a partir de aquí serás independiente, tú te arreglas.

Así fue. “Trabajé de todo: cuidé niños, limpié hospitales, hice traducciones… Estudiaba y trabajaba a la vez, que es lo que sigo haciendo todavía”, explica Hijosa, que en la actualidad es uno de los rostros más importantes a nivel mundial de la industria textil sostenible.

Esta asturiana “inventó” un nuevo material, el Piñatex®, a partir de las fibras de la hoja de la piña de Filipinas, que hoy utilizan marcas de primer nivel como Hugo Boss, Chanel, Nike o H&M. Hijosa acaba de ser nombrada Doctora Honoris Causa por la ‘The University of the Arts (Londres) por su contribución a la industria textil. Este ha sido el último de una larga lista de reconocimientos. "Es maravilloso que te reconozcan por algo así", explica. Pero eso es el final (y el presente) de una historia que empezó en Salas y siguió en Dublín.

Carmen Hijosa, en Filipinas / Jacob Maentz

De Asturias a Irlanda

Ya instalada en Dublín con 19 años, Hijosa fue persistente. Su hermana y una amiga que habían ido con ella ese verano regresaron a Asturias. Ella se quedó. Trabajó para poder estudiar y obtener un certificado de Cambridge que le permitiera ser profesora y ganarse la vida, hasta que dio su primer gran paso profesional en la industria de accesorios de moda, usando el cuero como la materia prima.

“Siempre me llamó la atención el cuero, y empecé a trabajar con otra persona. En aquella época (los años 70) había mucho mercado de tienda hippy. Empezamos a diseñar complementos con cuero, en una habitación de un piso que alquilamos. Primero, a mano, y luego con alguna máquina que pudimos comprar”.

Aquella aventura acabó siendo una empresa muy reconocida en Irlanda: Chesneau Leather Goods, fundada en 1977. Creció como la espuma. En pocos años pasó de dos empleados a treinta y surtía a clientes de alto nivel, como Harrods, en Londres. “Fue una gran etapa, exportábamos a las mejores tiendas del mundo y vendíamos en muchos países: Estados Unidos, Canadá, y varios del norte de Europa…”.

Un giro de conciencia y la importancia de Filipinas

Aquello duró quince años, hasta que el pensamiento y la conciencia social de esta asturiana la llevaron a pasar del mundo del lujo al de las necesidades básicas. “Empecé a pensar de manera diferente, a ver las cosas de otro modo. Vendíamos productos de lujo, pero yo ya no quería hacer eso”, explica.

Durante esos años, Hijosa comenzó a viajar más, ejerciendo como consultora de diseño, manufactura y marketing textil para entidades como el Banco Mundial o la Unión Europea. Fue entonces cuando vio la pobreza de cerca, y sus prioridades empezaron a cambiar. Decidió romper. Dejó la empresa y rompió también con el cuero, un material que empezó a asociar con la falta de sostenibilidad ambiental. “Me decía: no, Carmen, no puedes realizar cosas así, no es bueno. Por entonces tenía una hija pequeña, no era fácil cambiar de vida, pero mi conciencianme lo decía”.

A principios de los noventa, llegó al país que le cambiaría la vida: Filipinas, donde ya había trabajado como consultora. Allí conoció descubrió una materia prima que, según sus propias palabras, “podía convertirse en un cuero alternativo”. Observó que las hojas de la planta de la piña, tras la cosecha del fruto, tenían unas fibras que no se utilizaban industrialmente, y que eran tratadas como desecho.

“Aquellas fibras sobraban, no tenían ningún uso. Tradicionalmente, las mujeres de Filipinas las extraían a mano desde hacía muchos años, pero era algo artesanal. La mayoría se dejaba pudrir y era un volumen altísimo”, cuenta Hijosa, que usa una expresión coloquial para describir ese momento revelador: “Se me encendió la bombilla”, dice, con más acento irlandés que asturiano.

El único problema era su falta de conocimiento sobre el proceso industrial. Así que se puso a estudiar. Obtuvo la licenciatura y el máster en Diseño Textil en el National College of Art & Design de Dublín, y posteriormente se doctoró en el Royal College of Art & Design de Londres (2009–2014), con una tesis sobre el desarrollo de Piñatex, titulada “The Design Development of a New Sustainable Material”.

Nace su empresa, "alma de piña"

Tras un primer intento empresarial en 2005 con Carma Viva Ltd, que duró solo dos años por problemas internos, Hijosa no se rindió. En 2013 fundó lo que hoy sigue siendo su proyecto vital: Ananas Anam Ltd, con sede en Londres. El nombre significa “alma de la piña” (del irlandés anam).

Gracias a esta empresa, Piñatex se ha comercializado globalmente. Las fibras que antes se desechaban ahora generan empleo local en Filipinas, sobre todo para mujeres. “Antes, esa fibra estaba considerada como desecho de la producción de piña, sin uso, era basura; ahora hay un empleo fijo, sobre todo para mujeres, que antes no existía. Hay cientos de personas trabajando con este material”, detalla Hijosa.

El Piñatex se utiliza principalmente para fabricar zapatos, bolsos y prendas sostenibles. Su impacto medioambiental es mucho menor que el del cuero tradicional. Hoy, además, la empresa trabaja con nuevas innovaciones derivadas también de la piña, como Piñayarn, un hilo que permite confeccionar tejidos para camisetas, pantalones y otros productos.

“Estamos en continua evolución, investigando constantemente”, afirma Hijosa, que actualmente ocupa el cargo de directora creativa y de innovación.

Reconocimiento internacional

La empresa tiene su sede central en Londres, pero cuenta con dos filiales: una en Canet de Mar (Cataluña), con planta de producción, y otra en Filipinas, donde se gestiona la recolección de hojas de piña. Más de 40 personas trabajan directamente en la empresa, sin contar con la red de trabajadores locales en Filipinas.

El trabajo de esta asturiana, “la embarcada”, como la llaman en Salas, porque su abuelo emigró de Asturias a Cuba, ha sido reconocido a nivel internacional. Recientemente se le ha otorgado un Doctorado Honoris Causa de ‘The University of the Arts’ por su contribución al campo del diseño y la innovación textil. “Es algo maravilloso ser reconocida por el impacto sostenible en el mundo textil, espero poder seguir aportando”.

Hijosa también ha recogido el Premio al Inventor Europeo de la Oficina Europea de Patentes (2021), Premios DEZEEN 2023 (preseleccionado), Cartier Impact Awards 2024 – Finalista, Premios Earthshot 2024 – Semifinalista. Además, ha recibido un Honorary Fellowship, que es una beca honoraria vitalicia de la Sociedad Cibernética, de UK en el año 2021.

Ha sido una de las dos únicas mujeres en recibir este galardón.