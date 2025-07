Madrid es una ciudad con siete bandas de gaitas: la capital de los 100 gaiteros asturianos

José Luis de la Cera nació en Madrid en 1972 y es hijo de un sereno de Cangas del Narcea. Explica así una de sus pasiones, que es su banda de gaitas, La Tarabica. “Esto (la banda), si te paras a pensarlo, no lo haces. Es tiempo, esfuerzo, pero también satisfacción. Es pasión por Asturias, quizá porque cuando estás fuera todo se vive con más intensidad que cuando estás dentro”.

De la Cera es uno más de los cientos de “locos” que, desde Madrid —donde residen más de 40.000 nacidos en el Principado (sin contar a los descendientes)— viven la asturianía formando parte de un conjunto de gaiteros y músicos de percusión. En la Comunidad de Madrid hay siete bandas, distribuidas por diferentes puntos, con ensayos semanales, actuaciones en fiestas y muchas horas de organización y de cuadrar documentos de Excel.

Este año, tres de esas bandas (La Tarabica, El Centru y La Tayuela) vivieron una jornada histórica tras tocar junto a José Ángel Hevia, el gaitero asturiano más icónico, en el teatro La Latina. Acudieron más de 800 personas. A estas bandas de gaitas, algunas con muchas décadas a sus espaldas, les quedan muchas batallas que librar desde la capital.

El Centru, la más institucional

El Centru es la banda de gaitas del Centro Asturiano de Madrid, el cónclave de asturianos más importante de la capital, cuya sede está en el centro de la ciudad y alberga actividades prácticamente a diario. Uno de los símbolos de la institución es su banda de gaitas, constituida formalmente en 2012 (antes había gaiteros, pero no organizados), y dirigida por Gonzalo Fernández, de 31 años y nieto de asturianos, originarios de Belmonte de Miranda. El Centru tiene 30 integrantes, ensaya en la sede y toca en actos y romerías del Centro Asturiano, así como en festivales dentro y fuera de Asturias.

“Cuando empezamos éramos tres personas, aquello no era banda ni era nada, y fuimos poco a poco”, explica Fernández, que empezó a tocar el instrumento con 12 años, fijándose en los gaiteros que iban al Centro Asturiano. Cuando la banda se fundó tenía 17 años, y ahora él, que es musicólogo, enseña a quienes se quieren apuntar, ya que da clases de gaita y percusión. Los integrantes de El Centru son todos socios del Centro Asturiano, por lo que todos son asturianos o descendientes de asturianos.

Su repertorio es de carácter tradicional asturiano, con canciones populares y melodías para el baile, aunque también tienen parte de composición propia y otras que se enclavan más en el género celta. Han tocado, destacan con orgullo, en las fiestas de San Isidro (Madrid) o en El Pilar (Zaragoza). También en Asturias: Festival Internacional de la Gaita Villa de Xixón, el Intercéltico de Tapia o el Festival de Bandas de Gaitas de Cangas de Onís. “Empezamos poco a poco, formando gente, ensayando mucho, y la gente se animaba a venir. Fuimos cogiendo nombre y tamaño”, cuenta el director, que recalca la responsabilidad que siente al representar al Centro Asturiano en una banda de gaitas. “Es una casa con solera, de las más antiguas. Si me puse al frente, es para dar el callo. Detrás hay un trabajo de todos importante, que no solo es tocar, es organizar, coordinar…”. Fernández recuerda los inicios con su abuelo, que ayudaba con la percusión, tocando el tambor. “No sonábamos muy allá y ahora damos guerra”.

Conoce a otros asturianos como tú

La Tayuela, la heredera resucitada

La Tayuela, con sede en Boadilla del Monte, es una de las bandas más recientes que hay en Madrid. Nació en 2021 y su director es Juan Oliver, nieto de asturianos y veraneante de Llanes. La Tayuela es en realidad la continuación de La Tayuela de Mecer, una escuela de gaitas que fundó Oliver en 1999 y que estuvo activa hasta el año 2014, con más de treinta miembros y cien alumnos. “Competíamos en Primera División, éramos una banda muy potente”, recuerda Oliver. El proyecto se paró por el rumbo de la vida. “Uno se casa, tiene hijos… Las prioridades pasan a ser otras”. Entonces Oliver, que es profesor de Geografía e Historia en el Colegio Highlands los Fresnos, puso a andar otra escuela en ese centro de la localidad madrileña. La gente le seguía llamando para dar clases y así resurgió La Tayuela, ya en 2021.

Actualmente tiene 12 miembros, de edades entre los 55 y los 17, y van poco a poco. Entre sus integrantes hay alguno sin relación con Asturias. “De momento no somos una banda muy prolífica en actuaciones, nos juntamos una vez a la semana en el colegio para ensayar y tocamos cuando nos llaman. Lo tomamos con calma”, explica Oliver, que empezó a tocar la gaita al llamarle la atención las fiestas de San Roque, en Llanes, y cómo tocaban sus gaiteros. Ha participado en concursos nacionales e internacionales.

Miembros de La Tauela, en una romería en Boadilla / LNE

Respingo, la más veterana

La banda de gaitas Respingo es la más antigua, en pie desde 1994, perteneciente a la Casa de Asturias de Alcobendas. Patricia Arias, madrileña de 1992, de padres de Cangas del Narcea, está al cargo del equipo, formado por 15 personas, la mayoría gaiteros, aunque también hay percusionistas. Arias empezó con la gaita tras tantos veranos en Asturias, porque le gustaba mucho el instrumento.

Avisa de cómo funciona la banda: “Esto es puro entretenimiento, somos amateurs, nada profesional, aunque yo hice el curso de asturianía”, destaca Arias, profesora de Secundaria. En Respingo hay seis descendientes de asturianos y el resto son de Galicia, Salamanca y otras comunidades ajenas al Principado. “Se fueron apuntando porque les gustaba mucho la música asturiana, que tiene un enorme tirón, aunque a veces se aprecia más cuando se está fuera. Nuestra música se extiende a gente que no tiene nada que ver con Asturias”. Respingo ha participado en las fiestas de Alcobendas y en otras celebraciones donde se juntan las bandas. Su sede está en el Centro Municipal La Esfera de Alcobendas, donde también se encuentra la Casa de Asturias. Ensayan dos días a la semana: martes y jueves.

Miembros de Respingo, en una actuación en Alcobendas. . De izquierda a derecha: Servando Álvarez, Nicolás Alonso, Eduardo Alonso, José López, Isabel Freire, Raúl Crespo, Patricia Arias, Lorena Arias, Cándido Jesús Arce, Oliva Rodríguez (grupo de baile), Begoña Rodríguez (grupo de baile), Diana Abella, Aurelia del Castillo (grupo de baile), Debajo, sentadas, María Arias (tambor), Cristina López (grupo de baile), y las dos niñas, de izquierda a derecha (Inés y Nora Álvarez), grupo de baile. / LNE

Na Llende se mantiene

El grupo de gaitas Na Llende, del Centro Asturiano de Alcalá de Henares, es otro con varios años a sus espaldas, fundado en el año 2002. En sus mejores años llegó a tener quince miembros y ahora son siete. Na Llende ensaya en un espacio que tiene la Casa de Asturias y lo hace una vez por semana, dos horas los viernes. David Ruiz, nieto de ovetenses, es uno de los miembros más activos, aunque empezó en la gaita de forma tardía, con 26 años (tiene 34), después de escuchar muchas canciones de Nuberu y de Vicente Díaz

La mayoría de los miembros de Na Llende son descendientes de asturianos y, pese a ser pocos, se juntan religiosamente y no faltan a los ensayos. “Es difícil la organización, porque la gente trabaja a turnos y tenemos que organizarnos”, asegura Ruiz, maquinista en una fábrica. “Cuando nos juntamos los días grandes, eso sí, hay folixa”, destaca. El director de la banda es José Antonio Berlanga, natural de Cañaveruelas (Cuenca) y biznieto de un guardia civil asturiano, al que no conoció, lo que no impidió que heredase su afición a la gaita y el gusto por la sidra.

Varios miembros de Na Llende. De izquierda a deercha, Irene Méndez, Noelia Camaño, David Ruiz , Javier Méndez, Fernando Rabadan, Benito Martino y Rosa García / LNE

Estaferia, la “bandina” familiar

Estaferia, el grupo de gaitas del Centro Asturiano de Tres Cantos, es definido por Ángel González, nacido en Gijón en 1970, como “una bandina, de carácter familiar, pequeñina y de iniciación”. Estaferia existe desde el año 2003 y su director es Miguel Suárez. Tiene 17 integrantes, de los cuales doce son asturianos o descendientes de nacidos en el Principado. González, que lleva en Madrid 18 años, es uno de los miembros más activos. Empezó a tocar la gaita en Asturias, con Vicente Prado, “El Pravianu”, el conocido gaitero asturiano, y después trasladó su pasión a Madrid. Compagina la gaita con su trabajo en la industria médica. Con Estaferia ha tocado en festivales de los alrededores de Madrid, como Guadalajara, Alcobendas o Alcalá de Henares.

La Tarabica, la más activa

La Tarabica, de la Casa de Asturias de Guadarrama, es probablemente una de las bandas de gaitas de Madrid con más actividad y vive su mejor momento desde su fundación, en el año 2013 en la localidad madrileña, de apenas 17.000 habitantes. En La Tarabica hay una treintena de alumnos, la mayoría gaiteros, pero también de percusión, y una norma en la banda es la apuesta por la formación. El director de la banda es Diego Caballero, un avilesino de 55 años que lleva varias décadas en Madrid.

El director de percusión y uno de sus miembros más activos es José Luis de la Cera, que empezó tocando la gaita, pero tuvo que dejarlo por un problema de salud. Se formó y ahora toca y da clases de timbal y bombo. “En mi familia no había músicos, todo lo contrario, siempre aborrecieron el tema tradicional. Por mi trabajo (ingeniero de sistemas) tuve que ir a trabajar a Alicante y me apunté al Centro Asturiano. Ahí empecé con la gaita”, rememora De la Cera. Tenía 30 años y ahora, con más de 50, es uno de los cabecillas de la banda, la más activa. “Damos clase todos los días para los alumnos, y los componentes propios de la banda una vez a la semana, siendo individual y dependiendo de la especialidad. Los viernes tenemos ensayo”, explica. De la Cera se toma en serio la gaita: “Esto es una banda de verdad. Recuerdo que cuando empezamos, aquello parecía la banda de Pancho Villa. Tenemos disciplina, y por eso nuestra presencia aumenta”.

En La Tarabica hay mayoría asturiana, pero también algún gallego, y todos los miembros recuerdan el mes de septiembre de 2023, cuando tocaron en el auditorio en el Día de las Medallas de Asturias. No pudieron ir todos, solo la bandina, con miembros más reducidos. “Fue un momentazo, lo hicimos lo mejor que pudimos”, destaca De la Cera.

La Tarabica, recientemente en el Festival Intercéltico de Avilés / LNE

La Coruxina, la benjamina creciente

La banda de gaitas más reciente es La Coruxina, que nació en 2022 y tiene 25 integrantes. En su caso, no están asociados a un Centro Asturiano. Ensayan una vez a la semana en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, en la plaza de Manuel Becerra de la capital española. Han tocado ya en varias fiestas, pese a su reciente fundación. Alfonso Huerta, de abuelo de Boviarriba (Cangas de Onís), asesor de seguros pero con formación académica en música, es el director de la banda. Empezó tocando el bombo, aunque luego se pasó a la gaita y ahora dirige al grupo. Todos los miembros son asturianos o descendientes, salvo una chica extremeña. “Vamos poco a poco, somos 25 y creciendo, estamos muy contentos y seguiremos adelante”, dice Huerta, que ya ha llevado a su banda a varias fiestas en restaurantes asturianos de Madrid.