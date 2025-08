Francisco Mieres, el asturiano “rey” de los automóviles en México

“¿Asturias? ¡Pero si en México hay más asturianos que en Asturias!”. Francisco Mieres, empresario destacado en el país azteca, bromea mientras repasa sus orígenes. Sus abuelos paternos eran de Villaviciosa; su padre, hombre de negocios, nació en Cuba, emigró a México, luego a España y más tarde regresó al país norteamericano.

Allí nació Mieres, hace 75 años, aunque nunca ha perdido de vista sus raíces asturianas. Su madre era sevillana, pero es Asturias la tierra con la que mantiene un fuerte apego familiar y emocional, y a la que acude siempre que puede.

Francisco Mieres, en una imagen reciente / El Heraldo

Mieres, rostro muy conocido en el mundo empresarial mexicano, ha sido galardonado con uno de los Premios Iberoamericanos 2025, que concede la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom). En su caso, ha sido reconocido en la categoría de Empresa, por su trayectoria al frente del Grupo Andrade.

Este emporio empresarial, que él lidera, distribuye miles de vehículos al año y también tiene presencia en otros sectores, como el editorial —es socio propietario del periódico El Heraldo de México— y el de la restauración.

El Grupo Andrade se fundó en 1926 con un modelo doble: por un lado, la distribución de coches Ford desde Tampico; por otro, la comercialización de tractores y vehículos agrícolas. La iniciativa partió de su abuelo materno y fue continuada por su padre tras regresar a México.

“Mi padre murió en 1968 y yo llevaba apenas unos años trabajando en el negocio. Mi abuelo me dijo: ‘yo me ocupo de los coches, ya estoy muy mayor y no estoy para ir al campo a cobrar’”, recuerda Mieres en charla con LA NUEVA ESPAÑA. A partir de entonces, la familia decidió centrarse exclusivamente en el sector automotriz, que no ha parado de crecer desde entonces.

“Mis hijos están ahora conmigo en el negocio. Yo cuido las carteras, ese es mi día a día”, explica. Sobre la adquisición de El Heraldo de México, un periódico generalista, comenta que se trató de un “ofrecimiento”, como también ocurrió con su incursión en el sector de la hostelería.

Visión empresarial y compromiso social

Mieres, discreto y cauto en un sector altamente competitivo, es una figura respetada dentro de la industria mexicana del automóvil. Es licenciado en Contaduría por la UNAM y recibió en 2021 la Medalla al Mérito otorgada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA).

Además de su labor empresarial, destaca su compromiso con la responsabilidad social. Es fundador y presidente ejecutivo de la Fundación Grupo Andrade, que impulsa programas en educación, salud y asistencia a personas vulnerables. También ha liderado el proyecto Infancia sin barreras, destinado a apoyar a niños que viven con sus madres en reclusión en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. Estas acciones fueron clave para que Asicom reconociera su trayectoria en 2025, un premio que le ha hecho, en sus propias palabras, “mucha ilusión”.

Muy vinculado a Asturias, Mieres valora especialmente su paisaje, su gente y, por supuesto, su gastronomía. “La mejor fabada del mundo se come en casa”, afirma entre risas. Le queda familia en Villaviciosa y no duda en visitarlos siempre que su agenda lo permite.