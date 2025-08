Los centros asturianos se reivindican en la entrega de su premio anual: "Somos parte de la región"

La entrega del premio "Carabela 2025" a LA NUEVA ESPAÑA convirtió este martes la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón en un familiar encuentro de asturianía, una cita para volver a ver caras conocidas, para lucir unidad y comentar la actualidad de la región, foco de una jornada que contó con numerosos responsables de centros asturianos. Todos reivindicaron que, pese a estar lejos, "somos parte de Asturias".

Los representantes de los centros asturianos también ensalzaron el valor del canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. "Todos tenemos nuestro espacio", aplaudieron. "Es una idea fabulosa, qué pena que a nadie se le hubiese ocurrido hace cuarenta años", sostuvo Rosana Sande, nacida en Oviedo y presidenta del Centro Asturiano de Málaga, que confesó ser una ferviente seguidora de los contenidos del proyecto. "Es una gran fuente de información", subrayó Sande, para quien "Asturias Exterior" supone un ecosistema en el que "nos podemos dar a conocer". También reconoció que ha extraído alguna que otra idea para aplicarla en el Centro Asturiano de Málaga.

La Colegiata y el restaurante Bellavista, donde tuvo lugar una informal espicha, eran una mezcolanza de acentos, vertebrados por una asturianía que envolvía el ambiente. José Luis de la Cera, presidente de la Casa de Asturias en Guadarrama, subrayó el "interés" de LA NUEVA ESPAÑA por los asturianos residentes en otras partes de España y en el extranjero. Señaló que, anteriormente, esa visibilidad "dependía más de redes sociales". Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres, alabó los "muy buenos resultados" de "Asturias Exterior", que supera ya el año de vida, y reivindicó a aquellos que abandonaron su tierra natal y no se olvidaron de ella. "Con este proyecto nos damos cuenta de que hay mucha gente repartida por el mundo a la que no le fue fácil salir de un sitio querido y no ha perdido ese cariño por Asturias", afirmó el alcalde.

"Historias que merecen la pena"

Uno de los ilustres asistentes fue el cantautor Pipo Prendes, que de "Carabelas" sabe un rato, pues recibió la distinción en 2023. Resaltó Prendes que "vivimos tiempos de mayúsculas de la comunicación" y que "Asturias Exterior" es "sinónimo del buen entendimiento del progreso". A su juicio, la clave de este canal de LA NUEVA ESPAÑA radica en "visibilizar historias de personas que merecen la pena". "Hay que fijarse en esos testimonios", ahondó el artista, que próximamente grabará el videoclip para una canción cuyo título venía que ni pintado a la jornada: "Asturamérica".

Enrique Fernández, presidente del Centro Asturiano de Torrevieja, elogió un "buen proyecto" que hace las veces de "centro asturiano universal". Prejubilado de la minería, Fernández fue uno de los socios fundadores de la mencionada institución de Torrevieja. Los demás, en su mayoría, eran asturianos que había emigrado a mediados de siglo a otras zonas de Europa (donde habían trabajado en la minería) y que, al retornar, se habían instalado en la ciudad alicantina.

Con la interpretación del himno de Asturias se cerró un acto en la Colegiata con varios tributos al expresidente Antonio Trevín, recientemente fallecido. Allí estaba también Juan Alberto González, presidente del Centro Asturiano de Sevilla, que calificó "Asturias Exterior" como un proyecto "fantástico" alrededor del que la asturianía hizo piña este martes. "Es un escaparate para nuestros centros, que antes no teníamos tanta visibilidad de nuestro día a día, de nuestra gente y actividades; se demandaba desde hacía años", explicó González, que apuntó, como uno de los desafíos de los centros asturianos, que "el Principado reconozca lo que hacemos por Asturias desde la diáspora".

Edición para "promover nuestra cultura"

Concluida la ceremonia de la entrega, a las puertas de la Colegiata de San Juan Bautista, varios asistentes departían antes de subirse al autobús que les llevara a la posterior espicha. Como María José García, secretaria de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares, que recalcó que informa de cada actividad que realiza el centro, ya sea por el Antroxu o por el Día de la Mujer, al periódico para que tenga su huequito en "Asturias Exterior", edición que sirve para "promover nuestra cultura", manifestó García.

El color azul, como no podía ser de otra manera, estaba muy presente en la vestimenta de muchos asistentes a la entrega de "La Carabela" a LA NUEVA ESPAÑA. Asimismo, varios representantes de los centros asturianos del país apostaron por la "equipación" de la entidad. Así lo hizo José Alfredo Blanco, presidente del Centro Asturiano de La Palma, al que el proyecto premiado le "sorprendió gratamente". "Es importante acercarnos la información del día a día y que se vea que los centros somos algo vivo y que, sobre todo, somos parte de Asturias", proclamó Blanco. "Está bien tener contacto con la región y conocimiento de las actividades que hace la gente que está fuera", agregó Salvio Felipe Somohano, presidente del Centro Asturiano de Cantabria.

"La primera vez que lo vi pensé que cómo podía ser que nadie hubiese pensado en ello antes", aseguró, por su lado, Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, que alabó "Asturias Exterior" por recoger "las vivencias y la actualidad de las personas que viven en el exterior". "Está muy trabajado y se nota que se están poniendo muchos medios", incidió Pendás finalizado un acto, con amplia presencia institucional de diversos ámbitos, que reflejó la unión de los asturianos, de aquellos que pisan la región a diario y de aquellos que ejercen de embajadores del paraíso por España y el mundo.