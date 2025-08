La fuerza de la asturianía: la bebé Catalina regresa un siglo después desde Argentina a la tierra de sus antepasados

Catalina Barrios tiene solo cuatro meses y acaba de cruzar el Atlántico en avión desde Tucumán (Argentina) para conocer la tierra de sus antepasados. Llegó a Asturias en brazos de su madre María de los Ángeles Toledo, que viajó acompañada por su marido y su bebé para participar en Oviedo en el segundo curso de la VII edición de la Escuela de Asturianía. Es tataranieta de asturianos emigrantes. “No los conocí, pero los llevo en la sangre”, dice mientras sostiene a la pequeña Catalina. Hace unos días, terminadas ya las clases en la Escuela, tomaron el avión de vuelta: “Creo que ella se va siendo una asturiana, se adaptó muy bien”, decía la madre.

María de los Ángeles vino a conocer más del folklore asturiano para regresa a Argentina con las pilas cargadas de asturianía. “Quiero seguir transmitiendo la cultura de la región dentro de mi familia, como yo lo viví”, afirma. Ese, precisamente, es el objetivo de la Escuela de Asturianía: formar a los jóvenes que mantendrán vivo el sentimiento de pertenencia a Asturias entre las comunidades de emigrantes de ultramar. Los futuros líderes de los centros asturianos de América.

No fue la única argentina que volvió a sus orígenes gracias a la Escuela de Asturianía. Desde Buenos Aires y Mendoza llegaron más jóvenes con alma y antepasados asturianos. “En mi carnet de socia del Centro Asturiano de Buenos Aires dice 23 de julio de 2004, justo el día de mi nacimiento”, detalla María de los Ángeles Rodríguez, de 21 años y procedente de la capital. La bonaerense confiesa que siempre ha sentido conexión e interés por las historias que sus abuelos de Campo de Caso le contaban sobre Asturias. La argentina posee una voz dulce, extraordinaria. Fue la encargada de interpretar varias canciones asturianas en el acto de despedida de la Escuela de Asturianía, celebrado en el Auditorio de Oviedo.

María de / Fernando Rodríguez / LNE

Muchos de los alumnos de la Escuela, como la chilena Montserrat Carmona, crecieron junto a sus abuelos “escuchando historias y ese amor por Asturias”, apunta. Otros no pudieron disfrutar de sus raíces asturianas tan de cerca, pero esto no fue un obstáculo para sentir el arraigo. El bisabuelo de Francisco José Fernández, procedente de Valparaíso (Chile), nació en Gijón pero este joven chileno no supo de sus orígenes asturianos hasta años más tarde. Cuando era pequeño su abuelo, que no había conocido a su padre, apuntó a toda la familia al Estado Español de Valparaíso. Francisco José Fernández nunca vivió las tradiciones del Principado en casa, pero su tía le recomendó un día que se apuntase al grupo de baile asturiano. Aquello le dio un sentimiento de pertenencia. Alto, con tatuajes, Francisco José cuenta que allí aprendió a bailar con 10 años y a tocar la gaita con 15. Ya con 33 años consiguió viajar a Asturias después de un intento fallido en 2011.

Todos los alumnos comparten “un arraigo y una emoción por la tierrina difícil de explicar”, afirman. La música, la cultura y la tradición les hace sentir “super asturianos”, sostiene la venezolana Ariane Villar, cuyo abuelo era de Porrúa.

La asturvenezolana Ariane Villar. / Fernando Rodríguez / LNE

No solo llegaron de América, también desde otras autonomías españolas. La malagueña Laura Gallego, de 34 años, no conoció a su abuelo asturiano. “Siempre tendré una espinita clavada, toda la vida me contaron que mi abuelo le cantaba canciones asturianas a mi padre y a mis primos mayores”. Ahora, con su participación en el Centro Asturiano de Málaga, se está sacando esa espinita emocional. Para ella la Escuela de Asturianía es la clave para “avanzar en el aprendizaje y así poder ser monitora en el Centro”.

Oviedo. Clausura del segundo curso de la VII Promoción de la Escuela de Asturianía en él auditorio / Fernando Rodríguez / LNE

Es lo que también se plantea Giuliana Trifiro, que tiene el objetivo de volver a su Mendoza natal, en Argentina, para enseñar a otros todo lo aprendido en el Principado. Toda la familia materna de esta joven de 24 años es asturiana. En la región, junto a sus compañeros, profundizó el aprendizaje de los bailes regionales, y en la interpretación al tambor y la pandereta, lo que le permitirá ser profesora en el Centro Asturiano de Mendoza.

Los alumnos de la escuela han aprendido mucho sobre folklore asturiano, pero también han aprendido a disfrutar de Asturias. “¡Hemos hecho tantas cosas! ¡También hubo fiesta y sidra!”, confiesa entre risas Sebastian Tausen, del Centro de Valparaíso (Chile), mirando de forma pícara a una de sus compañeras. El chileno volvió por segundo año consecutivo a un programa que le permitió conocer a parte de su familia, procedente de Mier (Peñamellera Alta) y que volvieron a la región después de vivir años en Chile.

Montserrat Carmona y Sebastian Tausen / Fernando Rodríguez / LNE

