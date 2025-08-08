El primer centro asturiano global cumple un año reuniendo más de un millar de participantes

El canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA cumple un año. El innovador proyecto periodístico destinado a cubrir la actualidad de los casi 300.000 asturianos que residen en otras autonomías españolas y en el extranjero celebra su primer aniversario y da un paso más adelante con un suplemento en papel publicado esta semana y que mensualmente reunirá las mejores noticias, reportajes, entrevistas, análisis y artículos de opinión publicados en la versión digital de una edición que se actualiza continuamente en nuestra web (lne.es). El suplemento se distribuirá con el periódico pero también se enviará por correo electrónico en formato PDF a los más de un millar de registrados en el que se ha convertido ya en el primer centro asturinao global.

"Asturias Exterior" nació en agosto del 2024 con respaldo que dieron a esta idea de LA NUEVA ESPAÑA la Fundación Cajastur y el Gobierno del Principado, un apoyo al que luego se sumaron otras destacadas instituciones y empresas de la región. Su finalidad era convertirse en el canal informativo donde se diera relevancia a la riquísima fuente de talento y posibilidades que mana de las biografías de los asturianos –y sus descendientes– residentes fuera de Asturias, una población que representa nada menos que el 30% de los habitantes "de acá". Trescientas mil personas, –la mitad de ellas en España y la otra mitad en el extranjero–, que son la prueba viviente de que Asturias se extiende mucho más allá de sus límites administrativos. Una población que si viviera aquí conformaría el concejo más poblado del Principado, incluso por encima de Oviedo y Gijón.

Pero la edición "Asturias Exterior" aspiraba a ser más que un periódico digital. Quería aprovechar también las nuevas tecnologías digitales para desplegar una gran red de asturianas y asturianos por todo el mundo, facilitar su interconexión y reforzar su pertenencia a la región. Así nacía lo que puede considerarse ya el primer centro asturiano virtual y global. "Asturias Exterior" cuenta con un mapa interactivo al que se han unido más de 1.100 asturianas y asturianos residentes en los cinco continentes. Un mapa que progresivamente irá incorporando nuevas funcionalidades para fomentar la comunicación, ayuda y cooperación entre un colectivo donde sobresalen destacados profesionales de todos los ámbitos: las ciencias, las artes, la docencia, la empresa, los deportes... El mapa, que se puede consultar en lne.es, geolocaliza a "los nuestros" por todo el mundo. Es una pieza fundamental de un canal que también ha creado dos comunidades en Facebook y WhatsApp con más 1.600 miembros.

Conoce a otros asturianos como tú

Pero la información periodística es el corazón de este proyecto. A lo largo de este año se han publicado casi 1.200 noticias, entrevistas, reportajes, análisis y artículos de opinión, con una media de casi 100 contenidos diferentes cada mes. Toda esta oferta ha encontrado una gran acogida entre nuestros lectores –esa Asturias que ha dejado de tener fronteras–, algo que se refleja en la audiencia de este canal digital: en torno a 250.000 usuarios únicos mensuales. Ha sido una respuesta extraordinaria que además se traduce en unos tiempos de lectura de cada noticia que superan con creces la media, lo que refleja la relevancia de las historias y proyectos que protagoniza nuestra gente más allá de Pajares, más allá del mar.