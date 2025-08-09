Vivimos en la era del "desorden intenacional": diez diplomáticos asturianos te explican las causas y las soluciones

«Más que de orden internacional, habría que hablar de un gran desorden». El diagnóstico de los diez diplomáticos asturianos reunidos en el XVI Encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA es claro: el segundo mandato de Donald Trump y su influencia en conflictos como el de Gaza o Ucrania, junto al «revival» de la política económica arancelaria, ponen al mundo en guardia y a la UE en una posición delicada. Los diez altos funcionarios también tienen claro que las aguas volverán a su cauce, aunque con un modelo aún por diseñar.

Alfredo Martínez y la irrupción portentosa de China.

«El elemento diferencial en el mundo actual es la irrupción de China, que ya genera cerca del 24 o 25% del PIB mundial, rozando también a Estados Unidos». Lo estima así Alfredo Martínez Serrano (Oviedo, 1971), embajador de España en Canadá desde 2021, y exjefe de Protocolo de la Casa del Rey, entre 2014 y 2021, que insiste en la importancia crucial de ese cambio en el tablero del juego, un momento que Estados Unidos vive con el temor de acabar perdiendo la carrera con el gigante asiático. «Existen dinámicas propias de la sociedad estadounidense que han generado esos 77 millones de votos para Donald Trump, una tendencia que, como se ve desde Canadá, está aquí para quedarse». Martínez Serrano hace hincapié en el desembarco de una cosmovisión más basada que nunca en el poder y el dinero y en la prevalencia de la seguridad y la defensa como elementos centrales en una agenda que los Estados Unidos siguen marcando. «Trump ha introducido elementos con su personalísima forma de hacer, y cuando uno ve las cifras descubre que la inversión estadounidense en Canadá ha retrocedido un 84% en un semestre de mandato», recalca el embajador. «Hablamos de revolución tecnológica y digital, y muy ligada a ella están los minerales y las tierras raras, una lista de 32 en la que Canadá está entre las primeras reservas mundiales en unos 25», resalta. «Es cierto que Donald Trump ha jugado la baza de los aranceles, pero, viendo el espíritu pragmático del nuevo primer ministro canadiense y su condición anglosajona, llegarán a un acuerdo», asegura el embajador.

José María Fernández López de Turiso y la profunda crisis de las alianzas.

A José María Fernández López de Turiso (Oviedo, 1963), embajador de España en Jamaica, le preocupa la ausencia de juegos de alianzas en el escenario internacional. «Todo esto es una respuesta a la necesidad de reubicación de los Estados Unidos en este nuevo mundo», destaca el diplomático, que tampoco pasa por alto la «total falta de sofisticación» en esa respuesta de Estados Unidos al poder emergente de China como potencia global. «Falta de sofisticación que va mucho más allá de Trump, al que se puede calificar de populista», explica. «Eso nos arrastra a todos. Lo que pasa en Gaza genera una narrativa que no ayuda», señala el embajador en un análisis impregnado de su perspectiva del mundo desde un país en desarrollo, con un amplio contingente de población emigrada que en estos momentos teme viajar y moverse de los Estados Unidos. «Esa gran diáspora se siente perseguida», afirma. Considera «un drama» la marcha de los Estados Unidos de la OMS o la Organización Panamericana: «Nos estamos quedando sin fuerza para atender las necesidades de países que necesitan recursos».

Gerardo Fueyo Bros y el reducto demócrata de California.

«Que Trump está dando un meneo al orden internacional es evidente, sobre todo en defensa y economía. Ha puesto a Europa ante la responsabilidad de asumir un gasto enorme de defensa que hasta ahora estaba soportando Estados Unidos, y eso también tendrá amplias consecuencias en relación con Ucrania», asegura Gerardo Fueyo Bros (Mieres, 1966), cónsul general de España en Los Ángeles, una suerte de «embajada», con un radio de acción que llega a estados como Arizona. «De ahí viene la última reunión de la OTAN y la propuesta aceptada por todos de duplicar o cuadriplicar el presupuesto de defensa de cada país, lo cual es enorme y motiva un gasto presupuestario que pasa la pelota al tejado de Europa. Al menos queda el consuelo de que, de momento, se mantiene el compromiso con Ucrania», abunda el alto representante. Otro «meneo» fundamental en el discurso de Trump ha sido la famosa escena de la tabla con los aranceles en el exterior de la Casa Blanca. «En el caso europeo no somos de los peor parados, pero inquietan cuestiones como esa reclamación de 600.000 millones de inversión en la industria americana por parte de Europa», indica.

Eva Felicia Martínez y las incógnitas que atenazan al mundo.

«Efectivamente, estamos en una época de incertidumbre marcada por las incógnitas; la primera es saber si esta sacudida al orden mundial es permanente o temporal, es decir, si estamos al principio de una nueva etapa completamente distinta o si van a ser unos años de cambios parciales para volver a un orden mundial similar con algunas adaptaciones. Es muy pronto para saberlo». Así expresa su inquietud Eva Felicia Martínez (Torrelavega, 1965), embajadora de España en Costa Rica, que se pregunta, por ejemplo, cuál será la repercusión real, a medio y largo plazo, de los aranceles de Trump empleados como instrumento económico. Pone como ejemplo el caso de Brasil, donde el gravamen a las exportaciones pretende influir en una decisión del poder judicial, respecto al futuro del ex presidente Bolsonaro. El futuro de la cooperación internacional preocupa a la embajadora: «Estados Unidos cierra el programa USAID, y Francia, Reino Unido y Alemania bajan sus porcentajes de ayuda internacional;España, en este caso, es prácticamente una excepción». «Tampoco sabemos cuál va a ser el índice de éxito del presidente Trump con estas medidas; parece que el acuerdo para Ucrania que iba a conseguir en 24 horas se le está escapando, y otro tema del que se habla muy poco, pero que en Oriente Medio es clave, y, por lo tanto, en toda la región, es lo que pasa con el acuerdo nuclear de Irán», afirma. «Me pregunto qué puede hacer una superpotencia sin amigos, algo que nunca ha ocurrido, porque desde la primera y la segunda guerra mundial ha habido un grupo de socios y aliados de Estados Unidos que han estado ahí en las horas bajas», recalca.

Luis Arias y la perplejidad ante un mundo del revés.

«Ahora cabe hablar con toda propiedad de desorden internacional. Lo que hemos visto en estos meses debe calificarse perfectamente de annus horribilis en lo relativo a la relación entre estados», señala Luis Arias (Madrid, 1949), embajador de España, que tuvo entre sus destinos las embajadas de Filipinas y Corea, o el consulado de París. «Se puede empezar por cualquier sitio, porque todo está igual de mal. Gaza ha pasado de conflicto a genocidio patente. La guerra de Ucrania, a pesar de gestos como el de ese enviado de Trump a visitar a Putin en Rusia, no tiene visos de acabar, aunque yo diría que está remansada o estancada, que no amansada», asegura Luis Arias, perplejo también ante hechos tan graves como el bombardeo de Irán por parte de Israel: «Es algo que tiene que sorprendernos y, desde luego, debe preocuparnos», remarca. También se detiene el embajador Arias en la Presidencia de Trump: «Se lo proponga o no, está haciendo cambiar el orden internacional. Todo el derecho internacional que estudiamos y toda la historia que hemos aprendido está patas arriba», explica el diplomático, ligado a la localidad valdesana de Barcia. Y una de las cosas que Trump está logrando trastocar es la Unión Europea: «Nos ha cogido la medida; se ha dado cuenta de cuáles son las debilidades, y esto probablemente es algo premeditado. Europa se ha descosido y no hay manera de lograr acuerdos», concluye.

José Laviña y el caos que se veía venir.

Para José Laviña (Oviedo, 1964), subdirector general de Personal de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el desorden actual tiene un nombre propio, y es el de Donald Trump, aunque no va solo. «El presidente tiene una parte alícuota de responsabilidad, y, aunque ya se veía venir lo que podía hacer y cómo lo podía hacer, no esperábamos nuestras magnitudes. Tampoco es el único responsable, pero sí el que más», resalta el exembajador de España en Guatemala. «Trump es rehén de su pasado, de su formación y de su forma de ver las cosas antes de llegar al poder. Como empresario, tiene su visión del coste-beneficio y actúa en función de lo útiles que le resulten las cosas». Laviña considera que las políticas del mandatario estadounidense suponen la reducción grave en el compromiso con otros estados y, en definitiva, el fin del multilateralismo. «Da la impresión de que el presidente desconoce el papel que tiene la cooperación internacional como herramienta de la política exterior», señala. «Y lo cierto es que puede permitirse ese lujo porque tiene otras herramientas más potentes, como los aranceles, para lograr lo mismo o más, pero no deja de ser cierto que ha renunciado a un instrumento de la política exterior que es clave. Por otra parte, lo que está haciendo es buscar aliados estratégicos en distintas partes del mundo. Israel es un buen ejemplo de ello», matiza José Laviña, que se muestra cauto ante lo que puede ocurrir en el futuro: «Igual que se aleja de unos países, Trump también parece hacer aproximaciones con otros, así que el tiempo nos lo dirá».

Aza y una batalla en tres frentes.

El nuevo desorden mundial «se está cargando el multilateralismo, o de eso hablamos todos». El que habla es Alberto Aza (Tetuán, 1937), exembajador de España en México o Londres, exjefe de la Casa del Rey y consejero permanente del Consejo de Estado, que introduce en el diagnóstico una invitación a los matices. Se impone una versión de multilateralismo tal vez más afinada, diferente, definida por una sucesión intensísima de pactos bilaterales a todo lo que da la maquinaria de la diplomacia estadounidense. «La actividad diplomática de EE UU es mayor ahora que en la Guerra Mundial».

Viene el desequilibrio mundial del «crecimiento de China, o de la amenaza de su crecimiento en los años venideros, y de la habilidad de un Estado totalitario para definir una política exterior absolutamente radical» que coge «en posición de prevención a la potencia dominante». El resultado deja planteada una colisión de dos fuerzas y un partido en el que está en juego la definición de quién ostentará «el poder hegemónico en los próximos cincuenta, sesenta o setenta años», una batalla en los tres frentes del terreno «económico y comercial, en el tecnológico y en el estratégico-militar».

Para hacer la quiniela del resultado final «no hay más que dos posibles soluciones», enlaza el veterano diplomático con raíces en Cudillero, «o un enfrentamiento o un pacto. En la época de la Guerra Fría hubo pactos en lugar de enfrentamientos y fue una solución bastante buena». Ahora nadie, ni Trump ni Estados Unidos ni China, «sabe cómo puede acabar un enfrentamiento», aunque probablemente China, que nunca tiene prisa, «tenga cierta conciencia de que el tiempo juega a su favor», pero queda dicho que ahora cualquier pronóstico arriesga…

¿Y Europa? La UE «no está en la pelea. Nunca se propuso claramente transformarse en una potencia política que pudiera ejercer como intermediario». Siempre fue sobre todo lo que nació para ser, «un espacio comercial con libre movimiento de capitales y bienes», y así es «difícil saber» hacia dónde caminará una agrupación de estados que en los pilares más políticos se han manifestado además en algún punto discrepantes. Cuesta ubicar a la UE «entre otras razones», avanza Aza, «porque en Europa hay un país gigantesco que se llama Rusia con el que los europeos no hemos conseguido establecer unas normas de comportamiento y una relación estable y de colaboración que daría al continente euroasiático una fuerza geopolítica importantísima. Nos hemos dedicado a machacar a Rusia, que es cierto que nos da muchísimos motivos, pero también lo es que en la UE hemos mantenido relaciones con países que tampoco pasaban el corte de los grandes principios democráticos».

Vallaure y la resistencia de Rusia a la «órbita europea».

Javier Vallaure (Hamburgo, 1949), embajador jubilado con amplia hoja de servicios como responsable de las legaciones diplomáticas en Países Bajos o Angola o del consulado general en Los Ángeles, destaca que Rusia «nunca ha querido entrar en la órbita europea», que siempre ha mirado hacia el otro lado, preocupada por no descuidar su inmensa frontera asiática. En este planeta convulso, en el que aquella insólita «luna de miel» que empezaron viviendo Trump y Putin «ha terminado en divorcio», «la UE y Naciones Unidas han perdido protagonismo en la escena internacional». La Unión, que nace para ser mercado común, «se ha metido en política a medida que el mundo se ha ido complicando» y ese proceso tiene disfunciones.

Vallaure ve que «Alemania está perdiendo peso, que ha dejado de ser portada en los periódicos como la locomotora de Europa» o que «el Brexit ha sido un drama para la UE, entre otros motivos porque el Reino Unido ejercía un importante papel disuasorio como uno de los cinco países que tienen potencia nuclear… La UE y la ONU están periclitadas», concluye, también porque Trump y Putin «lo han fagocitado todo. O estás conmigo o contra mí. Y es muy difícil que estos dos poderes puedan llegar a ponerse de acuerdo».

Sánchez y los cuatro pasos del «plan Trump». Se mire a donde se mire, uno se encuentra con «el gran hombre de pelo anaranjado» y Juan Carlos Sánchez, ovetense de raíz piloñesa (1961), exembajador en Perú y entre otros destinos cónsul en Los Ángeles hasta 2024, se pregunta «¿Por qué todo esto y tan de golpe? ¿Por qué te pegas incluso con los amigos, o los afines…?». La respuesta enlaza con el concepto de la prisa, o más bien con la distancia entre la proverbial paciencia china y «una administración como la estadounidense de cuatro años que, si no subvierte el poder, debería terminar en 2028». La experiencia de haber asistido en directo, desde Los Ángeles, al primer mandato de Trump deja paso a la sorpresa ante la agresividad de esta segunda parte, este «plan estructurado que machaca a todo el mundo por igual», incluidos países sin las mínimas capacidades de defenderse o contraatacar, y que se organiza en cuatro pasos: las deportaciones masivas, el cierre de todo tipo de ayudas, la exigencia de no mantener ninguna relación con China y el uso de los aranceles.

Tiene esta guerra alguna batalla curiosa –como la de Guyana, al que por un lado Estados Unidos presta ayuda militar porque tiene un conflicto territorial con Venezuela y por otro le impone un arancel del cuarenta por ciento porque tiene tratos con China– y obviamente dejará grandes perdedores. «África está perdida», señala el diplomático. Con Iberoamérica, una zona en la que «ninguna administración estadounidense tuvo nunca una política clara, ahora se ha optado por la política de la amenaza para que no acabe como África», donde el capital chino ha adquirido un enorme dominio. Los manuales, concluye, «en principio desaconsejan pegarte solo con todo el mundo al mismo tiempo, pero en este propósito el dado ya está lanzado y es complicado saber dónde puede parar».

De vuelta en Europa, ve que no ha encontrado su lugar en el nuevo tablero. Cree que la UE debe pensar que «o es algo parecido a lo que son estos grandes conjuntos de países o no es». Y de entrada, a la UE le faltan los dos ingredientes básicos que construyen un estado: «La autonomía militar y la decisión fiscal».

Eva Rodríguez y la amenaza tecnológica.

La mierense Eva Rodríguez Sánchez (1981), jefa de servicio en la Secretaría General de Fomento del Español en el Mundo, añade otra dimensión al nuevo desorden mundial, otro campo de batalla esta lucha de poderes que se libra, es cierto, «en el plano militar estratégico, en el económico o en el tecnológico, pero también en el del ciberespacio». Una de las fuentes del conflicto en el territorio de «la creación de narrativas y la desinformación, que están desestabilizando países y están siendo utilizadas por determinados agentes de manera particularmente agresiva por ejemplo en Latinoamérica».

Así se diversifican y se hacen de algún modo más complejos los ingredientes de este desorden en el que interviene además como componente adicional, a su juicio, «el incremento brutal del poder de las tecnológicas». Hay aquí una invitación a prestar atención a los «poderes inconmensurables que han adquirido estas empresas, que a veces están sometidas a no se sabe muy bien qué ley, porque en muchas ocasiones también van cambiando en función del momento» y a su potencialidad para alterar los mecanismos del «poder tradicional concedido del Estado con toda su capacidad de gestión o de organización de sociedades».