El cantautor gijonés que encontró la inspiración en México: "Solo a través de la ebriedad se puede soportar este mundo"

Amparado en una voz suave que susurra cosas grandes y un sonido embriagador que parece sacado de una caja de música, el cantautor gijonés César Maltrago acaba de editar desde México "El Perverso Polimorfo". Su estancia en el país azteca le ha servido para empaparse de una cultura inigualable y deslumbrante para el arte. Canciones de voz quebradiza bien armadas en cantina, lo que solapado al carácter y decir asturiano forman un cóctel de atractivo sabor, que emborracha pero no empacha.

¿Cómo es ese viaje biográfico y musical suyo entre México y Asturias?

Pues no tiene gran misterio. Después de la denominada crisis sanitaria, el gobierno destrozó todo tipo de opción creativa o laboral, dejando a músicos y a autónomos sin ninguna clase de futuro. Así que en vez de quedarme en un impás y ponerme a llorar y patalear, decidí cambiar de entorno y probar suerte en Hispanoamérica. Y la verdad, ni tan mal. Después de haber sufrido la cancelación por mis artículos y declaraciones y ya finiquitada "la gran performance digital" todo tornó a mejores, y tuve el gusto de disfrutarlo en estas tierras salvajes.

¿Afecta a la hora de componer "El Perverso Polimorfo" el enclave y la forma de vida mexicana al igual que lo hacía antes en Asturias?

Hombre. Evidentemente el entorno influencia la composición de las canciones y la visión de tu trabajo. Así como las nuevas experiencias. Sí, es cierto, procuro empaparme del entorno que me rodea desde un punto de vista "emic" (interno) estrictamente, pero sin perder las raíces originarias que me trajeron hasta aquí.

A raíz de la canción que interpreta con Nacho Vegas en asturiano, ¿se deja entender afinidad en lo musical y personal?

Yo a Nacho ya lo conocía a través de mi profesor Erasmo que tocaba con Xavel y "Las Uvas de la Ira". Fue un gran descubrimiento el disco "Cajas de música difíciles de parar". Para mí ese disco es una gran obra de arte. Colaborar con Nacho siempre ha sido algo más que deseable. He leído un libro que se aproximaba algo a la vida de Nacho, (una vez instalado en Ciudad de Méxcio). La verdad es que sí que he visto paralelismos muy interesantes. Aunque para mí no son parte de algo encomiable. Ambos nos hemos manejado en los mismos fondos y hemos visto lo que ocurría en esos márgenes de la vida. La vida canalla de alcohol, drogas y demás es algo vulgar. Aunque impregna todo lo demás. Simplemente he estado ahí, y sí, por supuesto que ha afectado a la hora de componer.

Además del sonido del son recurrente el fetichismo, la santonería y metáforas muy ricas y asombrosas que forman parte de la vida mexicana.

Quizá se vea esto de sobrada manera en "La Virgen de los Harapos". Se trataba del primer single (y el primer cimiento de lo que será el disco). También se trata de la canción que más aborda este tipo de cuestiones. Pero la Virgen de los Harapos solo existe porque yo la inventé (no hace referencia a ninguna iconografía anterior). Toda la canción gira entorno a este eje vertebrador pero no es el único. Se trata de un gran símbolo que surgió mientras observaba a una mujer tender la ropa. Me parece bonita esta anécdota porque se parece mucho a una escena de la película "1984".

En las letras hay hermandad entre el amor y la ebriedad; con olor a tasca. ¿Esto permite analizar la realidad desde un punto de vista poético?

La ebriedad es Occidente. Occidente sin el alcohol no es Occidente. Solo a través de la ebriedad se puede soportar este mísero mundo de pantomima y falsedad. Considero que es una de las peores drogas (como decía Escohotado) aunque a veces ayuda a romper lazos. Hay drogas mucho más interesantes. Lo más importante es saber trabajar con ellas y utilizarlas bien, y no me refiero a la composición.

La cara b está compuesta de algunas canciones con música electrónica, ¿hay que enhufarse a los nuevos tiempos?

Sí. Se trata de electrónica, pero no es una electrónica pacata de chunda- chunda y pitorreo. Está basada en grupos como "Nine Inch Nails", "New Order", "Kraftwerk" y en los últimos trabajos de mi amado John Frusciante. El disco será doble y se autoeditará a través de Ed. Escombros. Se trata de algo conceptual y que va muy pintiparado con el zeitgeist de los nuevos tiempos. Espero que el público lo sepa apreciar así.