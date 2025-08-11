Embajadores asturianos elogian la "dignidad" de España con Gaza en una UE titubeante

En el mundo revuelto del primer cuarto del siglo XXI hay un lugar en el que España, "dentro de las limitaciones de su condición de potencia media", ha sabido mantener la dignidad e incluso ha sido valiente. Para Luis Arias, embajador de España jubilado, extitular de las legaciones diplomáticas en Filipinas y Corea o del consulado en París, ese terreno en el que combaten la vergüenza y la decencia es Gaza. Frente a lo que sin paliativos es un "genocidio patente", y ante la perplejidad y la preocupación de "quienes observamos la realidad internacional desde hace tiempo", la firmeza española en la condena del cerco israelí a la Franja contrasta a sus ojos con la actitud de una UE "acobardada". El diagnóstico del diplomático criado en Oviedo recorre el encuentro de especialistas asturianos en política exterior que por decimosexto verano consecutivo ha organizado LA NUEVA ESPAÑA.

Al tomarle la temperatura a un planeta que convulsiona, algunos de los diez especialistas reunidos en Oviedo aceptan la sentencia sobre el contraste entre los titubeos europeos y la consistencia de la postura española, que "no es sorprendente" cuando el que habla es Alberto Aza, exembajador en México o Reino Unido, exjefe de la Casa del Rey y consejero permanente del Consejo de Estado. A su juicio, el tenor del posicionamiento en el conflicto israelo-palestino "tiene una tradición que viene hasta del franquismo. Cualquier gobierno que adoptara una posición anti-Gaza pagaría al menos varios días de titulares", señala el diplomático asturiano, que no ve sin embargo tanta dignidad en la resistencia que ha mostrado el Ejecutivo de coalición a aceptar la exigencia de incremento en el gasto militar que llega de la nueva política exterior estadounidense. Donde Arias califica de "valiente" la oposición a aceptar el "chantaje" de Donald Trump, Aza observa la mera respuesta a "una necesidad parlamentaria" y el efecto de la mirada a corto plazo de un gobierno que necesita satisfacer a sus socios.

Juan Carlos Sánchez, ovetense de raíz piloñesa, exembajador en Perú y excónsul en Los Ángeles, coincide en que la postura de España sobre Gaza "no tenía discusión" y que ahí, en efecto, "hemos estado afortunados. En Europa, mientras tanto, el paradigma es la decisión militar y ese morlaco lo tendremos que torear en algún momento", lidiando además con "las indefiniciones" en el seno de un gobierno en el que "no sólo se discute el gasto en Defensa, sino la propia pertenencia a la OTAN".

En la diplomacia española, por lo demás, "tenemos herramientas y conocimientos de otros tiempos para adaptarnos a un mundo que tampoco ahora sabemos hacia dónde va. Asistimos, eso sí, a una situación novedosa en la que discutimos hasta con los amigos. Antes, la diplomacia consistía en saber cómo arreglarse con los enemigos…"

La geografía y la historia

Asiente el ovetense Alfredo Martínez Serrano, embajador de España en Canadá, a la sensación de que España mantiene "una dignidad y una coherencia loables en un sistema que va descomponiéndose y en el que para tener una voz propia debemos recuperar ciertos principios y valores que están en cuestión". Los años de observación de la realidad internacional les proporcionan a todos, no obstante, la atalaya perfecta para saber que "la geografía y la historia son determinantes" en el juego de alianzas, o que por mucho que la coyuntura actual pueda llevar a cuestionar la solidez del asidero estadounidense o el papel protagonista de la UE "nuestro anclaje histórico y geográfico no va a cambiar. España tiene una tradición que sólo puede jugarse con un cierto grado de eficacia en el animal herido que hoy es la UE y en una proyección atlántica e iberoamericana que tenemos que poner encima de la mesa para poder elevarnos".

De una visión similar responde el también ovetense José Laviña, exembajador en Guatemala, cuando sostiene que España y la UE "debemos poner las luces largas en nuestra relación con Estados Unidos, porque va a ser nuestro aliado natural mañana, dentro de veinte años y dentro de cuarenta…" En su opinión, "es cada vez más importante saber llevarnos bien con nuestros socios. España y la UE tienen que elegir uno fuerte y fiable y entre los que hay, frente a China y Rusia, está claro que a medio y largo plazo tiene que ser Estados Unidos".

También él piensa que la UE "sale dañada" de la refriega a escala planetaria que ha desatado la irrupción de Trump y recuerda que Oriente Medio sigue siendo ese estribillo recurrente de las disonancias en la política exterior europea. "La suspensión del acuerdo de asociación con Israel era de manual", señala, pero "ese consenso no se ha logrado y ahora la UE va a resultar poco creíble cuando quiera denunciar violaciones de derechos humanos".

El "gravísimo" ataque de Trump a la Universidad que "nos afecta a todos" El "meneo" que Donald Trump le ha dado al orden internacional se adueña de cualquier perspectiva en el análisis de una realidad mundial agitada. También pasa cuando se mira el mundo desde el ámbito científico o cultural y se desemboca con perplejidad en el "ataque" que el presidente estadounidense pretende asestar a las universidades de su país. Asombrada, la embajadora de España en Costa Rica traduce: "Si no se revierten", los recortes, las presiones o las retiradas de visados a estudiantes extranjeros "pueden suponer el fin de Estados Unidos como potencia científica. Eso es gravísimo y además nos afecta a todos, porque Estados Unidos como núcleo investigador sigue siendo primordial", afirma Eva Martínez. En el inventario de perplejidades que está dejando tras de sí el segundo mandato de Trump no es menor, a su juicio, la muy sorprendente visión de un país que "voluntariamente quiere abandonar la primacía científica por razones ideológicas, no pragmáticas". Es asombroso, remata, "pero puede tener un impacto muy grande sobre el futuro del país, porque ahora mismo son las tecnológicas las que sostienen a Estados Unidos como gran potencia económica mundial". Por la decimosexta cumbre de diplomáticos asturianos también se expande la estupefacción ante otra de las grandes damnificadas por la irrupción de Trump, la cooperación internacional. El cierre de USAID, la agencia de Estados Unidos para la ayuda global "puede tener un efecto catastrófico", afirma el ovetense José María Fernández López de Turiso, que observa el mundo desde el lugar muy sensible que le da su puesto como embajador de España en Jamaica. En un país en desarrollo se ve muy bien que pueden ser los débiles y periféricos los más perjudicados, y su metáfora es lo que pasa cuando "una piedra cae en un estanque calmo", pero esta vez a la inversa: "Normalmente, las ondas más fuertes son las primeras, las que están en el centro, pero en este caso me parece que es al revés, la más intensa está afectando la periferia, a los países en desarrollo".

Su paisano José María Fernández López de Turiso, embajador en Jamaica, dirige el foco hacia los ataques de la administración Trump a la cooperación internacional y a su conciencia de que en este aspecto "España muestra compromiso, y una prueba está en la organización, hace poco más de un mes en Sevilla, de la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla. En asuntos como los de Gaza o Ucrania, la política exterior española es una de las pocas de la UE que no puede ser acusada de tener un doble estándar. Siendo una potencia media, coincido en que podemos obrar con cierta dignidad e incluso alguna capacidad de liderazgo".

Los momentos de zozobra "a veces sirven para hacer balance y reorientar el futuro", le sigue Eva Martínez, embajadora de España en Costa Rica. Quizá no haya otra respuesta, a su juicio, que seguir defendiendo "los principios y valores acordados después de la Segunda Guerra Mundial, que dan certeza y defienden los derechos de los países y de los pueblos".

Una "franquicia media"

España "es un actor secundario, una franquicia media y no la podemos sacar de ahí", aporta Javier Vallaure, diplomático jubilado que lideró las embajadas de Países Bajos y Angola o el consulado en Los Ángeles. Dentro de esos márgenes, ha desarrollado "una política de compromiso, digna y clara", diagnostica. "No jugamos a politiquerías y a tomar decisiones que luego puedan echarnos en cara".

Desde su puesto al frente del consulado general en Los Ángeles, el mierense Gerardo Fueyo Bros llama la atención sobre el "punto naíf" de la política exterior de Trump, que puede que le haya tomado la medida a la UE, "pero de alguna manera también Putin y Netanyahu se la han tomado a él, que llegó anunciando que iba a terminar en cuestión de días o semanas con la guerra en Ucrania y el conflicto de Gaza y ninguno de los dos finales parece cercano". En ese entorno de convulsiones, remata, "es fundamental mantener una red de embajadas como la que tiene España, que ayuda a tener muy buenas relaciones políticas y a potenciar las relaciones económicas y comerciales".

Mierense como él, Eva Rodríguez, jefa de servicio en la Secretaría General de Fomento del Español en el Mundo, alerta sobre la ruptura del multilateralismo que está generando la política estadounidense, pero en su dimensión cultural. "Es verdad que somos una potencia media", admite, "pero en el ámbito del poder blando podemos sacar mucho pecho. Tenemos una lengua muy potente, una cultura bien conocida y replicada" que ahora debe permanecer especialmente alerta, dado que los ataques al multilingüismo o la diversidad que acompañan a las corrientes de "criminalización de la emigración" funcionan como una advertencia "que también nos puede hacer perder pie y capacidad de juego". Coincide además en que el momento es el de "optar por la UE, la comunidad iberoamericana y los vectores clásicos de la política exterior española".