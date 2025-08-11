Japón y Asturias exploran la ruinosa belleza de la minería del carbón: la cultura de los "urbex" en las redes sociales

Arturo Escandón es catedrático en Educación de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Nanzan, en Nagoya (Japón). En "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA firma la serie de artículos "Japón en madreñes", en los que da su visión de la sociedad japonesa y trazando curiosos paralelismos entre el "país del sol naciente" y este "paraíso natural" del norte de España. Escandón nació en Santiago de Chile, en el seno de una familia asturiana. Por lo que se define como "asturiano, español y chileno". Se afincó en Japón a principios de los años 90 y desde entonces comenzó a viajar con mucha frecuencia a Asturias, a donde acude cada verano junto a su pareja, la asturiana Gisele Fernández, también profesora universitaria en Japón.

Podría tratarse de cualquier pozo abandonado de las cuencas mineras asturianas. Pero este está situado en una diminuta isla a pocas millas de la costa de Nagasaki, territorio meridional japonés que se mantuvo abierto al comercio durante el periodo conocido como sakoku, o «país cerrado» —que comenzó con la expulsión de portugueses y españoles en 1639 y culminó en 1853— y que pocos años más tarde se convertiría en un polo industrial.

Aunque su nombre oficial es Hashima, la isla es conocida como Gunkanjima, o «Isla acorazado», por su parecido con un barco de guerra. En su apogeo, fue un importante centro minero de carbón, llegando a tener una de las mayores densidades de población del mundo. Su infraestructura urbana contaba con torres de apartamentos, tiendas, economatos, restaurantes, cafeterías, cines, peluquerías, salas de conciertos, una escuela, un hospital, un hotel, e incluso un prostíbulo.

La "Isla acorazado", en Japón / arturo escandón

Con el declive de la actividad minera, la isla fue abandonada en 1974. Hoy es una ciudad fantasma, llena de edificios en ruinas. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2015, como parte del conjunto de sitios denominado «Sitios de la Revolución Industrial de la Era Meiji en Japón: siderurgia, construcción naval y minería de carbón», que destacan el proceso de industrialización acelerada que vivió el país entre mediados del siglo XIX y principios del XX.

Comparte con Arnao, en Castrillón, el hecho de que Hashima es una mina submarina de carbón. La asturiana es, además, la primera mina submarina documentada en Europa. Las dos, tras permanecer cerradas, han sido reconvertidas en museos de la minería; mudos testigos de la vida de la clase obrera y su relación con la industria.

Uno de los edificios abandonados de la "Isla acorazado" / arturo escandón

Urbex, exploración urbana

En un sentido más amplio, Japón y Asturias llevan años perfeccionando una afición denominada exploración urbana, más conocida por urbex. En Japón, hay revistas especializadas de fotografía donde los aficionados más expertos documentan las ruinas industriales con la mejor óptica fotográfica nipona. Y en Asturias, existe una cultura urbana que traspasa las fronteras y se difunde por redes sociales en Europa y América.

Los urbex asturianos han hecho suya la nostalgia y la estética del abandono en Instagram. "El abuelo Víctor" de Víctor Manuel es la banda sonora de un vídeo que documenta el interior de una casa, los exteriores de un caserío, un pueblo entero abandonado. De pronto vemos de cerca una factura, una radio de válvulas, un aparador con una vajilla olvidada tras la reconversión industrial, el retrato de un rapaz que miraba a cámara desafiante. Y entonces meditamos sobre el tiempo en que vivimos y el tiempo que se nos ha ido como pueblo.

Los urbex no suelen informar de los lugares exactos que visitan, puesto que no siempre cuentan con autorización para entrar en terrenos privados o en edificaciones en ruinas. Les basta con informar de que se trata de un sitio en el Principado. Recientemente, han echado mano a los drones para captar a vista de pájaro los pueblos mineros fantasmas.

Esta es quizá la paradoja más aterradora del urbex: ha de emplear recursos técnicos, y por tanto industriales, en la consecución de sus fines. Como afirma Miguel González, de la Universidad de León, el urbex es «una forma de prototurismo posindustrial suburbano». Y cuando tiene éxito, crea una nueva industria. ¿Quiénes serán los urbex que documenten los barcos oxidados que transportaban diariamente a cientos de turistas a la Isla acorazado? ¿En qué sitio de Asturias se instalará el museo de los drones caídos?