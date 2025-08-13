El Archivo de Indianos está "totalmente saneado" e irradia "un balance de felicidad total", diez años después de estar al borde del cierre

Hace ahora diez años, el futuro del Archivo de Indianos de Colombres (Ribadedeva) estaba en el aire. Evitó su más que probable cierre un grupo de emigrantes y descendientes de emigrantes asturianos, con Antonio Suárez, presidente de la compañía mexicana Grupomar, a la cabeza. Se propusieron reflotarlo y lo lograron: una década después, el centro cultural no solo está "totalmente saneado", sino que irradia "un balance de felicidad total", expresó con emoción Antonio Suárez, que preside la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos.

Lo hizo durante la celebración del séptimo Encuentro hispanoamericano, que coincide con el décimo aniversario de la entidad salvadora y que reunió en la Quinta Guadalupe, sede del centro museístico, a cerca de 200 personas, buena parte de ellas residentes en diferentes países de América, y todas con vínculos emocionales a ambos lados del Atlántico.

Antonio Suárez –izquierda– y Juan Antonio Pérez-Simon / Miki López

Un momento crítico

Antonio Suárez recordó aquel momento crítico que vivió tras la crisis económica que comenzó en 2008 el que hoy es Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, dedicado a preservar la memoria del éxodo español a América: "Es un día muy especial, porque hace diez años que un grupo de amigos decidimos salvar a este museo que, lamentablemente, por aquella crisis que se había vivido en el año 2008 o 2010, estaba tambaleándose, más bien diciendo, casi cerrando". Su motivación fue clara: "Esto no se podía perder. No podíamos permitir que una gesta como fue la emigración del norte de España, básicamente, a América, quedase en olvido", expresó Antonio Suárez.

"Estamos llenos de felicidad"

El empresario es, curiosamente, uno de los pocos del grupo sin padre emigrante, pues fue él quien decidió vivir la aventura de las Américas, "aunque como buen asturiano tengo muchos parientes en América", aclaro, para a continuación hacer balance de estos diez años de andadura de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos y del propio centro museístico.

El Archivo de Indianos de Colombres. / Miki López

Según Suárez, el éxito se mide en términos humanos: "Estamos llenos todos de felicidad. Llenos de felicidad los trabajadores, que no han perdido su empleo y son muy valiosos", dijo. Destacó la labor de un equipo reducido, pero esencial: "Cinco personas, más el director, manejan este museo. Desde cuidar los jardines, hasta toda la parte museística", resaltó.

Una tierra marcada por la diáspora

Y "muy satisfechos" los socios que aportaron recursos en aquel momento difícil: "Estamos muy contentos, porque las aportaciones, aparte de servir para salvar al Archivo, sabemos que están muy bien invertidas". Subrayó la relevancia universal del museo en una tierra marcada por la diáspora: "Es rarísima la familia asturiana que no tiene algún pariente en América o lo tuvo".

Francisco Rodríguez durante su intervención. / Miki López

Por eso, definió el resultado final como un "balance de felicidad mutua", para rematar bromeando con la terminología empresarial: "En los negocios se pone utilidad antes de impuestos y utilidad después de impuestos. Aquí, como no hay impuestos, pues al menos decimos utilidad moral toda. Total, toda".

Reconocimiento a la emigración

Suárez abordó el estado actual de las relaciones entre Asturias y América, especialmente con México. Destacó la solidez de los vínculos económicos: "España tiene 70.000 millones de dólares invertidos en México. Y hay 7.000 empresas españolas, pequeñas, medianas y grandes, que tienen presencia en el país". "Todas las empresas españolas que están en México, las que yo conozco al menos, se sienten muy satisfechas", añadió.

Cerró su intervención resumiendo el espíritu del día: "Para mí es un inmenso placer estar un año más en este encuentro; una fiesta de celebración de confraternización en la que se rememora y se hace un reconocimiento a la emigración".

Asistentes al Encuentro hispanoamericano durante la interpretación del himno de Asturias. / Miki López

Críticas a los discursos xenófobos

Adrián Barbón, presidente del Principado, inició su intervención reconociendo el esfuerzo de los "Amigos del Archivo": "Lo primero en la vida hay que dar las gracias. Y hay que darlas a Antonio Suárez, fundamentalmente, por lo que hizo para salvar esta institución."

Enfatizó que la emigración no es solo historia, sino presente. En este sentido, relacionó directamente el crecimiento poblacional reciente de Asturias con estos flujos de emigración: "Si Asturias ha invertido la tendencia de los últimos años y ahora ganamos población en vez de perderla, es gracias, primero, a toda la gente que está retornando, y también a los descendientes de asturianos y asturianas que han decidido venir a vivir y a compartir su vida aquí."

Barbón criticó con contundencia los discursos xenófobos, trazando un paralelismo histórico: "En este tiempo en el que se extiende rapidísimo todo lo que tiene que ver con la xenofobia y el racismo, no hay que olvidar una cosa... cuando hablamos de ‘menas’, de menores no acompañados, ¿qué eran los abuelos y abuelas de Asturias que marcharon con 13 y 14 años a trabajar a México, a Argentina? ¿Qué eran más que niños y niñas, menores no acompañados, que iban a intentar buscar un futuro mejor?".

Políticas de retorno

El jefe del ejecutivo asturiano recalcó la importancia estratégica de las políticas de retorno para el gobierno asturiano. Como gesto simbólico, lució un pin que perteneció a Rafael Fernández, el primer presidente del Principado, exiliado en México tras la Guerra Civil, "que entre otras razones él vivió en México muchísimos años... para salvar la vida, porque si hubiera quedado en Asturias, seguramente hubiera sido fusilado".

VII Encuentro hispanoamericano en el Archivo de Indianos. / Miki López

Recordó también al expresidente Antonio Trevín, fallecido hace unas semanas, "querido y reconocido por toda la emigración". Barbón cerró reafirmando un compromiso: "Asturias, que es y sigue siendo una tierra de emigraciones, también es una tierra de acogida y es una tierra generosa, que recibe con los brazos abiertos". "La emigración forma parte de nuestra vida y ahora forma también parte del retorno, porque si Asturias gana población es gracias al regreso de mucha gente", concluyo.

La "envidia" de Revilla

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria e invitado habitual esta celebración, alabó la iniciativa asturiana y lamentó la ausencia de un proyecto similar en su comunidad: "Es una cosa que hacen los asturianos que envidio y que no tenemos en Cantabria. Y es esta hermandad que hay entre los emigrantes. Cantabros forrados en México hay la tira… pero no hay manera de juntarlos para poner en marcha algo parecido", lamentó en su habitual tono distendido.

Adrián Barbón y Antonio Suárez junto a un "haiga" durante el Encuentro. / Miki López

Revilla aprovechó para unirse a Barbón en sus críticas a la xenofobia: "A esa gente que está denostando a la inmigración, hay que recordarle lo que hemos sido. Todo el patrimonio de Cantabria fue fruto de aquella gente que se marchó". Pidió ser "solidarios" y no " denostar a los que vienen porque no les queda más remedio".

Los logros del Archivo

Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Archivo de Indianos, repasó los logros de la última década; entre ellos, diversas obras, así como la creación de contenidos virtuales, la digitalización de archivos y las publicaciones. Destacó la labor de Antonio Suárez: "Es el verdadero catalizador que nos reúne y alienta. Quiero que estas palabras sean representación a su labor excepcional", destacó.

Juan Antonio Pérez-Simón, empresario astur-mexicano y patrono de la Fundación Archivo de Indianos, expresó su satisfacción con la evolución del museo: "Va por muy buen carril, porque cada año se cumplen todos y cada uno de los objetivos". Reafirmó su vínculo con Asturias y adelantó un proyecto futuro: "Es muy probable que para dentro de año y medio o dos años, logremos la concesión de un museo en Madrid".

el grupo "High Society Jazz Band", que amenizó los instantes previos a la comida del Encuentro. / Miki López

La emigración en el ADN

Ana María Rodríguez Bande, gerente de negocios de Abanca (entidad patrocinadora), vinculó la labor del museo con la identidad de la corporación bancaria: "Somos una entidad financiera que opera en muchos países a ambos lados del Atlántico, y que llevamos la emigración en nuestro ADN".

Destacó la expansión internacional del banco y subrayó: "La memoria de la emigración nos enseña el valor del esfuerzo y la visión con la que estas personas pusieron en marcha proyectos que permitieron prosperar no solo a sus propias familias, sino a otras muchas de sus países de destino. Por ello creemos que es necesario conservar y difundir su legado, como hace esta Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración", concluyó.