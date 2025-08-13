La improvisada ranchera de Revilla en el Archivo de Indianos: "Por tu amor que tanto quiero, que me sirvan otra copa y muchas más"
El expresidente de Cantabria se anima a cantar al final de la comida en el Archivo de Indianos acompañado del mariachi "Estampas de México"
E.L.
El VII Encuentro Hispanoamericano del Archivo de Indianos, celebrado este miércoles en la Quinta Guadalupe de Colombres, contó con la fabulosa actuación final del mariachi “Estampas de México” y también con la intervención de un cantante fuera de cartel. El intérprete fue Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, que se arrancó a cantar una ranchera.
Saltó al ruedo a petición del empresario asturmexicano Antonio Suárez, presidente de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos. “Mi gran amigo Antonio dice que soy un gran cantante. De eso nada, pero Antonio me pide que cante y canto”, explicó. A continuación, precisó que su “especialidad" era "la tonada, el Presi, la canción asturiana, y México”. Y como, según su opinión, “no cabe duda de que por aspecto soy el más mexicano aquí, aparte de los que tocan, soy yo” se dispuso a afrontar una ranchera ante la expectación general. Pidió silencio total y se arrancó por una conocida canción de José Alfredo Jiménez titulada “Pa todo el año”. Que comienza así: “Por tu amor que tanto quiero/ Y tanto extraño/ Que me sirvan otra copa y muchas más/ Que me sirvan de una vez/ Pa' todo el año/ Que me pienso seriamente emborrachar”.
