Sucedió en la fiesta de un famoso actor asturiano en Ibiza: Leonardo DiCaprio, identificado por la Guardia Civil
P. T. G. / Diario de Ibiza
Ocurrió en la fiesta de un artista criado en Asturias. En una villa de Ibiza. Arón Piper, actor hispano-alemán criado en Luarca, tiene una carrera polifacética, con la música y el modelaje como otras ocupaciones. Y en la isla balear demostró, además, tener una capacidad de convocatoria desbordante.
Piper, que siempre ha reconocido su vinculación asturiana -"Luarca, mi pueblo, es precioso en verano, pero en invierno es un pueblo pesquero gris. Allí yo no tuve una adolescencia muy fácil, con las amistades que tenía, ni siquiera iba al instituto. Iba a terminar mal”, confesó en una ocasión-, protagonizó a principios de agosto una fiesta en la que presentó su single 'Especial' patrocinado por una marca de Tequila. Y por ahí se dejaron caer invitados de la talla de Leonardo DiCaprio, que protagonizó una curiosa incidencia.
Lo que sucedió en Ibiza
Las fiestas en villas son algo habitual en Ibiza y los famosos no son ajenos a ellas. A principios de agosto se celebró esta fiesta de Arón Piper. Y, según la revista "GQ", asistieron rostros tan conocidos como la modelo Kendall Jenner, al actor Tobey Mcguire, las actrices Eiza González y Jodie Turner-Smith, el director de la revista Vogue UK Edward Enninful, la cantante Aitana, la DJ Nina Kravoniz, el director creativo de Balmain, Olivier Rousteing y los modelos Fai Khadra, Youness Bendjima y Nora Attal, así como el actor Leonardo DiCaprio con su novia, la modelo Vittoria Ceretti. Otros famosos que acudieron según Europa Press fueron Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Esther Expósito. Otros testigos aseguran que también estaba el magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos.
A la cita, a la que había que asistir con invitación, se presentaron personas que no tenían el pase, al correrse la voz de que iban a asistir famosos. Esto ocasionó que a 400 metros de la villa el camino comenzase a llenarse de coches mal aparcados y de gente que intentaba entrar a la celebración sin haber sido invitada. Por este motivo, la Guardia Civil se desplazó hasta la zona.
El problema de DiCaprio
DiCaprio fue entonces interceptado por los agentes a 400 metros de la villa, donde los invitados dejaban sus vehículos. La Guardia Civil le pidió la documentación y el actor colaboró, tal y como se observa en un vídeo publicado por "Diario de Ibiza".
Según testigos presenciales, los agentes preguntaban a las personas si iban a la fiesta. El control trataba de impedir que no subieran a la villa personas sin invitación.
El propio DiCaprio accedió a pie a la fiesta y luego bajó nuevamente a la zona de aparcamientos al acabar el evento musical. El asturiano Arón Piper, por su parte, aseguró que DiCaprio era la peor persona que había conocido como actor, tras la fiesta, ya que era muy distante, según el actor.
