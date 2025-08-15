Lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana: un cura que apaga fuegos y un arzobispo que enciende

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana hablaremos de los incendios forestales que nos están destrozando y que cada día son más incontrolables. También del incendio que provocó el Arzobispo de Oviedo hablando de "los moritos" de Jumilla y de algunos que se ven reactivar en el horizonte, como el de la educación en Asturias. Parece que las negociaciones con los profesores de la educación concertada no van por buen rumbo y quizá haya un otoño caliente.

El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.

Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".