Lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana: un cura que apaga fuegos y un arzobispo que enciende
Suscríbete para recibir semanalmente en tu correo el análisis de las noticias de la semana escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe del periódico y responsable del canal "Asturias Exterior"
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana hablaremos de los incendios forestales que nos están destrozando y que cada día son más incontrolables. También del incendio que provocó el Arzobispo de Oviedo hablando de "los moritos" de Jumilla y de algunos que se ven reactivar en el horizonte, como el de la educación en Asturias. Parece que las negociaciones con los profesores de la educación concertada no van por buen rumbo y quizá haya un otoño caliente.
El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.
Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca