Tres nuevos grandes amigos para "Asturias Exterior": "Es un proyecto que nos une"

Tan solo una semana más tarde de haber alcanzado su primer aniversario, el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA aumentó ayer su lista de grandes amigos al oficializarse la entrada del Ayuntamiento de Gijón, la Cámara de Comercio de Gijón y la consultora tecnológica Izertis, que se unen a una lista en la que ya estaban el Ayuntamiento de Oviedo, el de Villaviciosa, el Real Oviedo, el Real Sporting de Gijón, Grupo El Gaitero, Reny Picot y Wanacars Resnova Motor.

El acto tuvo lugar en el stand de LA NUEVA ESPAÑA, en el que se muestran las claves de "Asturias Exterior". Este canal nació en agosto del 2024 con el respaldo que dieron a esta idea la Fundación Cajastur y el Gobierno del Principado, un apoyo al que luego se sumaron otras destacadas instituciones y empresas de la región. El objetivo de "Asturias Exterior" era convertirse en el canal informativo que diera relevancia a la fuente de talento y posibilidades que ofrecen los asturianos que residen más allá de la región, que suponen el 30 por ciento de los habitantes en Asturias.

Más allá de ser un periódico digital que ha alcanzado 250.000 usuarios únicos mensuales, este diario también buscaba convertir a "Asturias Exterior" en una gran red de asturianos por todo el mundo. Ahora ya puede ser considerado como el primer centro asturiano virtual y global.

La idea de informar sobre los 300.000 usuarios de la diáspora y los buenos resultados obtenidos en este primer año animaron al Ayuntamiento de Gijón, la Cámara de Comercio de Gijón y a Izertis a participar en este proyecto. En representación del Ayuntamiento de Gijón acudió al stand de LA NUEVA ESPAÑA la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien remarcó que "Asturias Exterior" no es solo "una magnífica plataforma para conectar a los asturianos que siguen el desarrollo de nuestra tierra desde la distancia, sino que también supone el reflejo de lo grande que, en todos los sentidos, es Asturias". Para la Regidora, este canal "es una iniciativa necesaria, absolutamente ajustada a los tiempos y con una proyección enorme". Por último, Moriyón quiso felicitar a LA NUEVA ESPAÑA por "su compromiso con Asturias, con los asturianos y asturianas y con la información de calidad".

Por su lado, en representación de la Cámara de Comercio de Gijón estuvieron presentes su presidente, Félix Baragaño, y su secretario general, Álvaro Alonso. Baragaño hizo hincapié en que poner en marcha la edición de "Asturias Exterior" se trata de "un acierto editorial que ha ayudado, en este año de andadura, a conectar la actualidad, los proyectos y las vicisitudes de Asturias con los asturianos que están en el exterior".

Por ello, el presidente del ente cameral gijonés aseguró que "esta Cámara de Comercio quiere mostrar su apoyo decidido a un proyecto que nos une y nos hace mejores". En ese sentido, Félix Baragaño animó a las instituciones participantes a continuar llevando a cabo "una labor de trabajo en común para mostrar una Asturias pujante, innovadora y que al mismo tiempo respeta y cuida las tradiciones y mantiene el recuerdo de los que tuvieron que irse fuera".

El tercer nuevo gran amigo que se sumó ayer a "Asturias Exterior" fue la consultora tecnológica gijonesa Izertis. Su directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Cristina Tuero, señaló que "Asturias Exterior" e Izertis "compartimos el espíritu de ser grandes embajadores globales". "Nuestro espíritu de internacionalización consiste en abrir nuestras fronteras y situar a Asturias en los grandes puntos tecnológicos, al igual que este proyecto de LA NUEVA ESPAÑA une a los asturianos que están fuera", desarrolló Tuero, antes de subrayar que "hay que intentar trabajar todos unidos para dar a conocer el talento asturiano y atraer oportunidades, que es algo fantástico".

Moriyón, Baragaño y Tuero fueron recibidos en el stand de LA NUEVA ESPAÑA por el director de este diario, Gonzalo Martínez Peón; por el delegado de LA NUEVA ESPAÑA en Gijón, Ignacio Peláez; y por el redactor jefe y responsable del canal y la comunidad digital "Asturias Exterior", Eduardo Lagar.

Martínez Peón trasladó a los nuevos grandes amigos de "Asturias Exterior" la satisfacción que han generado los resultados alcanzados con este canal "exitoso". "Se ha mostrado una cantidad de gente emprendedora que no sabíamos que existía. Además, es una oportunidad para que dirigentes autonómicos y alcaldes atrapen ese talento", manifestó el director de LA NUEVA ESPAÑA, que definió a "Asturias Exterior" como un "escaparate increíble para personas que estaban fuera del radar de muchos".

Por su parte, Eduardo Lagar incidió en la felicidad que supone recibir mensajes de reconocimiento a la labor desarrollada en "Asturias Exterior" por parte de amigos y familiares de algunos de los protagonistas de las casi 1.200 noticias, entrevistas, reportajes, análisis y artículos de opinión que se han publicado a lo largo de este primer año. En el encuentro también se resaltó que el mapa interactivo con el que cuenta "Asturias Exterior", en el que ya están más de 1.100 asturianos residentes en los cinco continentes, irá incorporando nuevas funcionalidades.