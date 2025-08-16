La cooperativa "Buena semilla": los langreanos que quitan el hambre en Guatemala y siembran justicia

Si los asturianos de antaño emigraron en masa a América en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias, ahora también hay asturianos trabajando para que los americanos de hoy vivan mejor. Es el caso de la ONG langreana Conceyu de Solidaridá y Xusticia, que el próximo 5 de septiembre recibirá por su labor solidaria el galardón “Falo Cadenas” que otorga la asociación Langreanos en el Mundo, presidida por Manuel Llaneza. Desde hace dos décadas este grupo de langreanos y langreanas trabajan para mejorar las condiciones de vida en Guatemala, y han desarrollado ya veinte proyectos en un país donde el 30% de la población vive en la pobreza extrema. Contribuyen al desarrollo y diversificación campesina en un valle del departamento de Quiché y también a la formación de las mujeres. “En Guatemala solo hay una cosa peor que ser pobre y ye ser indígena. Y si encima eres mujer, ya puedes echarte a morir”, lamenta Roberto Álvarez Abella, uno de los responsables de esta ONG fundada en 2004 por iniciativa de Roberto Marcos García Martínez, actual alcalde de Langreo, cuando estaba de cura en Ciaño.

“Para nosotros, este reconocimiento supone una enorme satisfacción”, subraya Roberto Álvarez. “Algo importante también es que nos lo haya dado un jurado presidido por Yago Pico de Coaña”, apunta en alusión al diplomático de raíces asturianas. Pico de Coaña conoce bien Guatemala pues fue quien se hizo cargo de la misión española después del asalto a la embajada en 1980 por las fuerzas del régimen militar de entonces. En aquella masacre murieron 37 personas.

Roberto Álvarez Abella, derecha, en una de sus visitas a Guatemala / .

Cuenta Álvarez Abella, ferroviario jubilado, que la semilla de este proyecto langreano se plantó una década antes de la constitución formal de la ONG. Nació en torno al sacerdote César Rodríguez, que llegó a la parroquia de Ciaño después de haberse pasado 5 años en Guatemala. Era también la época en la que la diócesis asturiana, entonces encabezada por Gabino Díaz Merchán, tenía allí una misión. “Digamos que César fue el que nos metió el veneno de colaborar con Guatemala y ya cuando Roberto llegó a Ciañu fue cuando decidimos legalizarnos y crear la ONG”, precisa Roberto Álvarez Abella.

A lo largo de estos años, a través de 20 proyectos, uno por año, han invertido casi 770.000 euros en el desarrollo de un valle. De esa cantidad, el 21% son fondos propios generados por la propia asociación, con aportaciones de socios o generados en distintas actividades. El resto son aportaciones de instituciones públicas. El año pasado, por ejemplo, contaron con 30.000 euros del Ayuntamiento de Oviedo. También reciben fondos del ayuntamiento langreano y de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, que tiene en Guatemala una de sus principales lineas de actuación. Han perdido, no obstante, la financiación que antes recibían del Ayuntamiento de Siero. “Se ve que Cepi está más interesado en los centros comerciales, dejó de hacer cooperación”, apunta Álvarez Abella en alusión al alcalde sierense, Ángel García, y la pugna que el regidor mantiene con el Principado para que le permitan abrir un hipermercado de la cadena estadounidense Costco.

El jurado que les concedió el premio "Falo Cadenas" que entrega anualmente la asociacuión Langreanos en el Mundo / .

El proyecto más importante que está desarrollando el Conceyu de Solidaridá y Justicia, con el que llevan colaborando 5 años, es la cooperativa “Buena semilla”, en el departamento guatemalteco de Quiché, concretamente en el municipio de Chicamán, donde los núcleos poblados se sitúan en la montaña, a unos 2.000 metros de altitud, y los accesos no son fáciles. En una de las visitas anuales que miembros de la ONG hacen a Guatemala para hacer seguimiento de los proyectos sintonizaron muy bien con la labor que estaba desarrollando el sacerdote mexicano Juan Manuel Ruvalcaba en torno a una fábrica de harinas patrocinada entonces por Cáritas Suiza, que ya no opera en Guatemala. Quisieron respaldarlo. Aunque ese sacerdote ya se ha desvinculado, su empresa sigue adelante. El objetivo de esta cooperativa gerenciada por Juan Antonio Alvarado es alimentar a la comunidad y capacitarla para nuevos cultivos y producciones como maní, amaranto, cacao, producción dde huevos o la cría en piscifactorías para la obtención de una fuente de proteínas que no sea exclusivamente el pollo. “El objetivo era, en principio, que la gente comiera bien, no solo maíz y frijol. Y luego que tengan excedentes con los que luego puedan ir a vender por los mercados”, explica Álvarez Abella.

“Ahora también estamos promoviendo la formación de las mujeres”, añade. “No solo formación agrícola, también en nutrición. Formación política, para que sean líderes, para que sepan dónde reclamar, cómo ejercer sus derechos. Y también contra la violencia de género. Si aquí en España nos parecen muchas las que mueren al año (48 víctimas mortales en 2024), allí mueren seiscientas o setecientas, imagínate”.

Los miembros de esta ONG langreana llevan dos décadas involucrados en la defensa de las poblaciones indígenas guatemaltecas. Las cosas, pese a todo, han mejorado. “Yo fui a Guatemala por primera vez en 2005 y la sensación que tuve es que era la España de los años 40: sin asfaltado, sin teléfono…”, apunta Álvarez Abella. “Hoy ya cambió mucho, pero según las zonas”. Aporta una clave: “El cambio radical ha estado en la educación. Cuando empezamos, en primaria solo había el 40% de los niños en edad escolar, hoy está el 85%. El problema está en el salto a secundaria. Antes solo pasaba el 10% y hoy ya hay en torno al 50 %. Hoy cursan estudios algo menos del 20 % pero antes no llegaba ni al 2%”.

Una plantación de la cooperativa de Chicamán / .

Roberto Álvarez Abella admite la satisfacción personal que les produce toda esta labor de cooperación desarrollada en Guatemala, donde han ido tejiendo una serie de lazos emocionales. Destaca, por ejemplo, todo el apoyo que reciben de las Hermanas de la Sagrada Familia y resalta la gran labor social que están desarrollando en el país centroamericano. Seguirán adelante y eso que “hoy la solidaridad está en horas bajas”, apunta. “Basta comparar esto que está pasando en Gaza con la guerra de Irak y la gente que hubo en la manifestación en Oviedo. ¿Y con Gaza? La sociedad está desmovilizada en general”. Cuando se le pregunta a este responsable de la ONG langreana si considera que la solidaridad parece que se ha trasladado a las redes sociales dice con buen tino: "Las redes son un lavaderu de conciencies. La gente da un ‘me gusta’ en Facebook y cree que ya hizo un mundo".