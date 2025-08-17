Asturias busca una nueva voz para la emigración: un cuantioso premio literario en recuerdo de María Luisa Castellanos

«La mujer que sabe trabajar para sí, tiene andado la mitad del camino para ser feliz». Esta frase que hoy en día casi es una obviedad era una afirmación visionaria cuando fue escrita, al término de la primera década del siglo XX. Su autora fue la escritora llanisca María Luisa Castellanos (Llanes,1892-México, 1970), una de las pioneras del feminismo asturiano. En 1919 se convirtió en la delegada en Asturias de la Unión de Mujeres Españolas, de la primeras asociaciones de sufraguistas de España. La figura y la obra de Castellanos –entre las primeras mujeres que estudiaron en la Universidad de Oviedo– cayó en el olvido y ahora vuelve a ser reivindicada por el Gobierno del Principado, que ha puesto su nombre a un premio literario que «nace con el objetivo de promover la reflexión y la creación artística en torno a la emigración y el retorno asturiano».

«Queremos seguir dando protagonismo a las historias de emigración y retorno y ponerlas en valor, reconociendo el mérito de quienes dejaron sus hogares y emprendieron una vida fuera de Asturias o aquellos que han decidido hacer el camino de vuelta», explica Olaya Gómez Romano, directora genera de Emigración y Políticas de Retorno, sobre un galardón que tiene un primer premio dotado con 3.000 euros, un segundo con 2.000 y un tercero con 1.000 euros. El certamen cuenta con tres categorías (narrativa, poesía y teatro) y pueden concurrir todas las personas mayores de 18 años de cualquier procedencia, «con obras basadas en hechos reales o ficticios» que «deberán girar en torno a la experiencia migratoria en cualquiera de sus dimensiones». El plazo de presentación de originales termina el próximo día 25 de este mes de agosto. Las bases pueden consultarse en la página del Principado miprincipado.asturias.es.

El premio aspira a encontrar nuevas voces literarias que hablen sobre el fenómeno de la emigración y el retorno, tan presente en la historia y la sociedad asturiana desde la gran oleada del siglo XIX y XX que llevó a unos 300.000 asturianos a América. Pero el galardón también da visibilidad a la figura de Castellanos, que pasó los últimos años de su vida en México, donde también desplegó su activismo en favor de las mujeres emigrantes.

Tras su matrimonio con el comerciante Antonio Alonso Inguanzo en 1921, se traslada a México. En 1927 volvió durante una temporada a España por un problema de salud de ella misma y de uno de sus hijos, pero antes de terminar la Guerra Civil, en 1938, se exilió a México, donde se dedicó a la docencia. Tal y como recuerda en un artículo la historiadora Sonia García Galán –una de las mejores conocedora de su vida y obra– Castellanos era una defensora de la constitución de asociaciones de mujeres que estuvieran presentes en los puertos para atender a las mujeres emigrantes que llegaban desde España para evitar que cayeran en manos de redes dedicadas a la prostitución.

. / .

García Galán es la autora del prefacio del ensayo «La mujer antes, en la guerra y después», una obra de María Luisa Castellanos que rescató del olvido la editorial Delallama, donde la escritora llanisca habla sobre la necesidad de la educación en igualdad y de la promoción de los derechos femeninos. Para María Luisa Castellanos la independencia económica tenía que ir unida al acceso al conocimiento. Y, así, escribió en 1919: «Es necesario aprovechar estos momentos de hecatombe universal para cultivar el espíritu (...) La cultura está tan estancada en el mundo femenino debido a esa inveterada y atávica costumbre de no dejar a las mujeres leer obras literarias ni científicas».

Aunque en México se dedicó a la enseñanza siguió colaborando en numerosas publicaciones en España y también escribió en varios periódicos del país. En el diario «El Día Español», copropiedad de su marido, tenía una sección semanal titulada «Letras para mujeres». Además de preocuparse por el futuro de las mujeres emigrantes, por la emancipación laboral y la formación intelectual de las mujeres su preocupación también se centró en criticar el amor romántico, los matrimonios de conveniencia o la violencia de género.

Además del mencionado ensayo es autora de otras tres libros publicados en su juventud: «La leyenda de la Guía» (1913), «El poema de la mariposa (1916) y «Lulú la soñadora» (1919). Se tituló como enfermera y se matriculó en Derecho. Al parecer, su vocación era ser médico, pero no siguió esa carrera «por ser entonces ejercicio todavía desplazado del campo femenino», escribió Constantino Suárez, «Españolito» en el perfil que escribió sobre la llanisca.