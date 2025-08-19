Vuelve el fútbol y vuelve el "Sportinguista volador". El asturmexicano Diego Álvarez Bada, sobrecargo de aviación en la línea bandera de México y presidente y fundador de la peña "La villa de Quini" de México reanuda sus crónicas futbolísticas para la edición "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Allá donde esté por motivos de trabajo, Álvarez Bada, siempre sigue los partidos de su equipo del alma. En esta ocasión ha sido desde Corea.

Ojalá y lo que vivimos este domingo en El Molinón haya sido el último primer partido del Sporting en Segunda. Esa ilusión late fuerte entre los sportinguistas, y no es para menos: arrancar la temporada con victoria en casa, aunque muy sufrida, alimenta la esperanza de que este año sí pueda ser el definitivo.

Me habría gustado estar en el templo para vivir en carne propia la inauguración de la temporada, pero no pudo ser. Esta vez me tocó verla desde Incheon, en Seúl, capital de la República de Corea, aquí donde hace 23 años España sufrió el mayor robo futbolístico que muchos hemos vivido. con el reloj marcando las dos de la mañana y el móvil como ventana al Molinón. No fue madrugar como tantas veces, sino trasnochar. Y aunque el sueño pesaba, la victoria tras el pitido final me dejaron dormir tranquilo. El sportinguista volador tuvo que conformarse con ver la fiesta desde la distancia, pero en apenas unos días volveré a estar ahí, cuando recibamos a la Cultural Leonesa.

En cuanto al juego, no fue un estreno brillante. Al minuto 18, el Córdoba golpeó primero, aprovechando un error grave de Yáñez y con la complacencia de Kevin al no presionar lo suficiente y darle espacio al atacante del Córdoba que lo regateó con facilidad. El Sporting acusó el golpe, con un medio campo desaparecido y sin ideas claras. El equipo de Garitano se veía atascado, pero apareció la picardía de Nacho Martín sacando rápido de banda para Otero, que se disfrazó de asistente de lujo. El balón llegó a Gelabert, quien puso el empate con un derechazo que levantó al Molinón.

Aficionados rojiblancos este pasado domingo en El Molinón durante el Sporting - Córdoba / Juan Plaza / LNE

Parecía que el equipo podía venirse arriba, pero el espejismo se desvaneció pronto. El Córdoba tuvo ocasiones claras antes del descanso e incluso en el segundo tiempo estrelló balones al poste. El partido se volvió bronco, con roces y rifirrafes, hasta que otra vez apareció Otero con su segunda asistencia del día para poner un centro preciso que Dubasin, el “pingüino”, convirtió en el 2-1. Un remate no muy potente, pero suficiente para que la pelota cruzara la línea y el Sporting se quedara con tres puntos de oro.

La suerte jugó de nuestro lado. El Córdoba mereció más, y el Sporting dejó dudas en cuanto a juego colectivo. Pero al final lo importante era empezar con victoria en casa, porque si este equipo quiere pelear arriba, El Molinón tiene que volver a ser un fortín. Gelabert y Dubasin, por quienes el club invirtió cerca de cuatro millones para retenerlos, respondieron con goles y Otero, que se marchó con dos asistencias están finos, tenemos uno de los mejores, si no es que el mejor poderío ofensivo de la categoría.

Un momento del encuentro Sporting - Córdoba. / Juan Plaza / LNE

Esto apenas comienza. El Sporting tiene que mejorar, crecer en regularidad y en creación de juego. Pero arrancar sumando, con un Molinón lleno y soñador, siempre es un chute de motivación. Ojalá podamos decir dentro de unos meses que este sí fue el último primer partido en Segunda.