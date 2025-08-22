La Asturias Exterior luce en Colombres y reflexiona sobre la región: "Tenemos un potencial enorme"

Asturias tiene un enorme potencial, por su naturaleza, su patrimonio cultural, su calidad de vida... Es tierra de oportunidades, un lugar ideal para invertir, para emprender. Lo subrayaron ayer en la Quinta Guadalupe de Colombres asturianos residentes en el exterior, durante el encuentro "Indianos & Indies", organizado por la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración y el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA.

El acto contó con la participación de asturianos llegados de numerosos puntos del planeta, desde Vietnam hasta Baréin, pasando por Hong Kong, México, Argentina, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia o Estados Unidos y otros lugares de España, poniendo de relieve el carácter global de la diáspora asturiana.

La conducción del evento estuvo a cargo de Román García, responsable de estrategia digital de LA NUEVA ESPAÑA, quien recordó que el acto se enmarca en las iniciativas del canal "Asturias Exterior", un proyecto lanzado hace un año específicamente para los asturianos que residen fuera de la región con el patrocinio del Principado y de la Fundación Cajastur.

Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, destacó que el encuentro nace "con convocación de continuidad". Explicó que "Indianos & Indies" es un espacio de diálogo entre la emigración clásica y la actual. Se refirió a "Asturias Exterior": "Hace un año conseguimos arrancar este proyecto que pretendía ser la edición internacional de LA NUEVA ESPAÑA; el periódico pensado específicamente para esos casi 300.000 asturianos que no están dentro de los límites geográficos del Principado", señaló.

Detalló que la iniciativa es mucho más que una sección periodística, pues incluye un mapa interactivo con más de 1.200 inscritos, grupos en redes sociales, eventos presenciales y un suplemento en papel. Todo eso, "y muchas otras cosas que aspiramos a construir", añadió.

Resaltó que en un año se ha logrado tejer "la mayor comunidad asturiana en el exterior", con 250.000 lectores mensuales. La idea es "incorporar toda la riqueza de la Asturias exterior, que las Asturias interactúen, que se enriquezcan mutuamente" y que el "cordón umbilical que todo asturiano mantiene con su tierra no se rompa, que permanezca en el tiempo, en segunda, tercera, cuarta, quinta generación".

Olaya Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno, agradeció el esfuerzo de las entidades organizadoras "por incorporar la emigración y el retorno a la conversación pública. Era necesario, una deuda que teníamos con la memoria de nuestra emigración", manifestó en un acto con patrocinio del Principado. Expresó su "profundo orgullo" por aquellas personas que residen fuera de Asturias y son referentes en sus respectivas áreas, y siempre llevan "el nombre de Asturias en lo más profundo y en lo más alto".

Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Archivo de Indianos, destacó que esta institución, "a través de nuestro fondo documental y de las salas de nuestro museo, constituye un homenaje de justicia histórica a nuestros abuelos y bisabuelos", y destacó la capacidad de aquellos emigrantes clásicos para crear en los países de acogida "centros y sociedades para dar respuesta a los problemas de integración y ayuda mutua en unos tiempos muy difíciles".

Rodríguez estableció un paralelismo entre aquella emigración y la actual, señalando que, a pesar de las diferencias, persisten necesidades comunes, como la de comunicación entre compatriotas. En este punto, alabó la labor de LA NUEVA ESPAÑA con su iniciativa "Asturias Exterior", que promueve "un novedoso espacio de comunicación entre los asturianos dispersos por el mundo" y genera "un conjunto de relaciones interpersonales", lo que constituye "una auténtica ‘communitas’". El empresario se refirió a "Asturias Exterior" como el "primer centro global de asturianos".

El acto incluyó dos mesas de debate, ambas moderadas por el responsable del área editorial de "Asturias Exterior", Eduardo Lagar. Bajo el título "El eterno retorno", la primera contó con Tomás Álvarez Aja, empresario asturmexicano; Ismael Prieto Canellada, empresario en Argentina y expresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires; e Isabel Álvarez Sancho, catedrática de la Universidad de Oklahoma y presidenta del grupo académico "Santina", formado por académicos asturianos en Estados Unidos y dedicado al estudio de la cultura y la lengua asturianas.

Prieto Canellada contrapuso los difíciles canales de comunicación del pasado con la inmediatez actual. "Antes solo había una manera de viajar, en barco, a Argentina, entre 15 y 18 días. Hoy se va y se viene. El teléfono cambió el mundo, pues antes la comunicación era por carta, que tardaba un mes y medio en llegar al destinatario", afirmó. "Aquella nostalgia de la emigración clásica ya no existe, hoy estamos permanentemente comunicados, incluso nos vemos (por videoconferencia)", añadió.

Esta idea de un mundo interconectado y sin barreras fue ampliada por Álvarez Aja. "Hoy realmente no hay fronteras, a Dios gracias. La comunicación es completamente transparente". Puso el acento en las oportunidades para invertir que vive Asturias: "Estamos en un momento dulce". Destacó el componente emocional como motor de cualquier proyecto, un legado familiar que recibió de sus mayores y que ahora transmite a sus hijos: "Estoy regresando a Asturias un poquito de lo que me dieron los asturianos".

Isabel Álvarez Sancho explicó cómo las herramientas digitales permiten defender y estudiar la cultura asturiana desde cualquier lugar del globo. "Para nosotros es fundamental que todo es telemático. Así tiene acceso gente de Rumanía, de Australia, de Reino Unido…". La catedrática también reflexionó sobre el valor de los estudios externos para entender las dinámicas globales que afectan a Asturias, desde la industria hasta la identidad y las lenguas minorizadas.

Un sentimiento que emergió durante el coloquio fue la dualidad identitaria del emigrante. Ismael Prieto Canellada lo resumió con una frase: "Los inmigrantes asturianos siempre estamos en la vereda: estamos en Asturias y hablamos de Argentina; y vamos para Argentina y terminamos hablando de Asturias". Isabel Álvarez Sancho, al definir Asturias, optó por los conceptos de "sextaferia" o "comunidad", destacando la inherente capacidad de colaboración de los asturianos.

La segunda mesa, titulada "Asturias, una pequeña multinacional", estuvo integrada por Javier Targhetta, ingeniero de raíces asturianas, criado en Gijón, consejero delegado de la compañía onubense Atlantic Copper, primer productor de cobre de España; Carmen Hijosa, empresaria salense y reciente doctora honoris causa de la Universty of The Arts de Londres, cuya empresa, Ananas Anam Ltd, con sede en Londres, fabrica un tejido a partir de de fibras de piña que usan relevantes marchas internacionales; y Lorena Riol, bioquímica oventense, vicepresidenta de Emmmune, startup biotenológica en Silicon Valley (Estados Unidos) y cofundadora del Club de Ejecutivas Españolas.

Javier Targhetta estableció una clara distinción entre la emigración histórica y la actual. "La emigración clásica fue una epopeya vestida de drama: tener que irte de tu país porque no había forma de vivir dignamente… la emigración de hoy es muy distinta, es voluntaria, es ganas de aprender, de conocer el mundo, de formarse, de ser más, de tener más acceso a oportunidades".

Partiendo de esta base, planteó el desafío crucial: "La cuestión es qué podemos hacer para que ese talento nuevo emigrado por voluntad propia tenga atractivos para volver; que todo ese capital florezca en Asturias. Debemos plantearnos permanentemente cómo hacerlo".

Carmen Hijosa aportó su experiencia personal al irse a Irlanda. "Me fui porque soy rebelde y me parecía que todo alrededor mío era muy tradicional". Reconoció el valor de Asturias y la necesidad de potenciarlo. "En Asturias hay mucho potencial: la magnífica naturaleza, las tradiciones fuertes, y muchas pequeñas cosas, pero a veces hay que salir fuera para aprender a verlo".

Lorena Riol expuso su convicción de que se podría hacer mucho más para aprovechar las oportunidades que ofrece Asturias.

"Cuando vives fuera te das cuenta de que hay potencial y de que si las semillas se plantaran de manera adecuada podrían crecer más".

Targhetta fue contundente: "Los franceses y los italianos venden muy bien lo que tienen, incluso algunos países venden muy bien lo que no tienen, pero nosotros no vendemos nada. Asturias es increíblemente desconocida fuera de España". Mencionó un ranking internacional de ciudades preferidas por ejecutivos anglosajones, donde Málaga ocupa el primer puesto, Madrid el tercero y Barcelona el noveno. "Asturias podría competir en ese ranking, y observando los 20 parámetros que utilizan, quedaríamos altísimos. Necesitamos una labor de marketing infinitamente mayor que la que tenemos", añadió el ingeniero.

Todos los participantes coincidieron en señalar la calidad de vida como el principal activo de España y de Asturias. Targhetta lo afirmó con rotundidad: "El producto más competitivo que tiene Asturias es su calidad de vida. He vivido en seis países de cuatro continentes, y de verdad, de forma objetiva, no he encontrado calidad de vida como la de aquí en ningún sitio del mundo, ni de lejos". Esta afirmación llevó a plantear la pregunta clave: "¿Y entonces qué nos falta? Nos falta algo, porque si no Asturias estaría llena a rebosar. Podríamos tener hasta dos millones de habitantes; o sea que nos falta un millón. Eso es un potencial enorme".

Tras las mesas de debate actuó la cantante asturcubana Liuba Hevia, que emocionó a los presentes al interpretar dos temas, "Ausencia", que dedicó a los emigrantes que no pudieron regresar a su patria, y "Con los hilos de la Luna", que cuenta la historia emigrante de su abuelo, que nunca volvió a Asturias.

La jornada incluyó una espicha servida por Grupo Nature en colaboración con Puebloastur y con el chef Ramón Celorio al frente: chorizos a la sidra, empanada de bonito, tortilla de patata, bollinos de chorizo, croquetas de jamón, calamares fritos, cecina con aceite de oliva, ensalada de bonito con pisto, compota de manzana con mousse de los Beyos y arroz con leche.