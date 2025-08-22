Esta es la canción que emociona a todos los emigrantes: así la cantó Liuba Hevia en el Archivo de Indianos
El acto que el Archivo de Indianos y LA NUEVA ESPAÑA celebraron este jueves en la Quinta Guadalupe de Colombres, donde se reunieron varias generaciones de emigrantes asturianos, se cerró con la actuación musical de la cantante cubana Liuba Hevia. Esta intérprete, de raíces asturianas, es la autora de una canción que se ha convertido en un tema icónico entre muchos de los descendientes de la gran emigración asturiana a América entre los siglos XIXy XX. Se trata de “Con los hilos de la luna”, que está inspirada en la figura de su abuelo Eloy Hevia, que salió de Belmonte y se embarcó a Cuba para no ser reclutado ser enviado a la guerra de Marruecos de los años veinte del pasado siglo XX. Nunca más regresó a Asturias, aunque siempre la llevó en su corazón y su recuerdo. La interpretación de Luiba Hevia emocionó a muchos de los asistentes. Tanto como a la propia intérprete, que confesaba sentirse impresionada por actuar en el Archivo de Indianos, un museo que atesora los testimonios de la gran gesta migratoria asturiana al otro lado del mar.
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil