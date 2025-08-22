Esti muertu ta mui vivu

La futbolista avilesina Laura Díaz González, apasionada seguidora del Real Oviedo, comenzó la pasada temporada a enviar desde Hong Kong sus análisis sobre la evolución del equipo azul para la edición "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Debutó como cronista oviedista justo en la temporada del sueño, del regreso a Primera. En China estudió Relaciones Internacionales y ahora emprende una nueva etapa laboral desde Bruselas. Vuelve el Oviedo a Primera y vuelven las crónicas de Laura a "Asturias Exterior" pero esta vez desde la capital Belga. Ella, que pertenece a la llamada "generación del barro", que acompañó al Oviedo en sus peores momentos, contará cómo es medirse con los mejores del fútbol español.

Fueron 1720 kilómetros en 24 horas, una furgo con una playlist para todos los gustos y “lo importante es llegar” como mantra. ¿Qué son 16 horas por carretera después de haber vivido a 16 horas en avión? Y así, aún procesando todo lo vivido el 21 de junio, pusimos rumbo al estadio de La Cerámica, destino: vuelta a la Primera División. Para unos locura, para algunos solo fútbol, pero para mí y para muchos otros de “la generación del barro” significaba mucho más: suponía ver por primera vez al oviedín en la máxima categoría del fútbol español con el orgullo de no haber abandonado.

No encontramos el burger king de Jonás, pero sí oviedismo en vena tiñendo Villareal de azul (y adblue); y aunque el resultado y el arbitraje no permitieran poner la guinda del pastel a la vuelta, la verdad es que el Real Oviedo volvió a demostrar que su mayor fuerza está en una afición incansable que late al mismo compás que su equipo.

Oviedista desde niña: una imagen de Laura Diaz, con su madre, que atestigua que su pasión oviedista viene de lejos. / .

El Real Oviedo salió con personalidad en La Cerámica, pero la realidad de Primera División no perdona. El equipo de Paunovic evidenció que le falta ritmo, que sigue corto de fondo de armario y que aún faltan fichajes que den más alternativas, sobre todo en ataque. La expulsión condicionó gran parte del encuentro y obligó a redoblar esfuerzos, mientras que el penalti fallado fue la oportunidad perdida que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Aun así, el técnico serbio dejó claro que tiene bien asentadas sus ideas: orden defensivo, solidaridad en la presión y un bloque que compite con convicción. Con las dos nuevas incorporaciones de esta semana y los fichajes que esperemos estén por llegar, la sensación es que el equipo crecerá y que este proyecto tiene argumentos para asentarse en Primera.

Nueva temporada, nuevo destino, pero antes de dejar de nuevo “la tierrina” toca disfrutar en casa, en el Tartiere. (Será este domingo contra el Real Madrid) El destino ha querido que la historia se escriba en círculo para el Real Oviedo -el último partido de los azules en Primera, allá por el año 2001, fue en el Carlos Tartiere frente al Real Madrid - pero lo que 24 años atrás fuera un epílogo amargo, ahora se anuncia como el prólogo de una nueva historia en la élite. Estamos de vuelta.