El lobby de la diáspora asturiana: la intrahistoria de la fiesta de "Asturias Exterior"

"Yo soy una asturiana emigrante. Emigré a Hong Kong (China), sí, pero realmente lo hice conectada en todo momento a lo que pasa aquí, nada que ver con los que tenían que irse de Asturias hace un siglo. Da que pensar".

La reflexión es de la futbolista avilesina Laura González Díaz, que lleva un año en China y que ayer, en el encuentro "Indianos and Indies", organizado por la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración y el canal Asturias Exterior de LA NUEVA ESPAÑA, escuchó con mucha atención a Ismael Prieto, expresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires. "Antes, mandábamos una carta a Asturias y la respuesta llegaba en un mes y medio", dijo este.

Hoy, esa misma respuesta llega casi al instante, con una nueva emigración subida a la ola digital, que ayer congeniaba a la perfección con la más clásica, la que vivieron otras generaciones. Diferentes personas y cada una de sus historias se cruzaron en Colombres en una especie de networking de la diáspora asturiana, que en la espicha posterior, con banda de mariachis amenizando la velada, coincidía en destacar las fortalezas de Asturias.

Jimena Aller

Entre los cientos de emigrantes reunidos ayer, muchos acompañados de sus familias y varios emocionados tras una cita pionera que nace con vocación de continuidad, era imposible encontrar alguno que no desease regresar a la región. Esa era ayer la paradoja: mucha gente fuera, que realmente querría estar dentro. Y talento, mucho talento junto de aquí y de allá. Empresarios rompedores, influencers musicales, deportistas, catedráticos. Todos se juntaron en Colombres.

"Ha sido impresionante (el encuentro), una experiencia muy diferente y que sirve para darse cuenta de cómo vivían la emigración nuestros padres", explicaba José Antonio Palacio Junco, nacido y residente en México, con padres de Arriondas (Parres), con los que acudió al Archivo de Indianos-Museo de la Emigración. "Los vínculos entre Asturias y México son inmortales, no se pueden perder, y estos actos ayudan", destacó el también presidente de la peña azul México Isidro Lángara.

"Fue emocionante, pero también productivo, con reflexiones fundamentales sobre Asturias", opinó Manuel de Barros, presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA). Al acto de Colombres también acudió María Antonia Fernández Felgueroso, actual presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, acompañada de su hermana, la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso.

"Lo que ha pasado hoy (por ayer) en Colombres es un acto imprescindible y fundamental, un acierto", añadió Rosana Sande, presidenta del Centro Asturiano de Málaga.

"La iniciativa me parece perfecta, une corazones y mucho amor entre océanos, creando fraternidad", reflexionaba Miguel Ángel Gullón, de Caravia, misionero dominico residente en El Seibo (República Dominicana), donde lleva desde 1999.

"Indianos and Indies" también reunió a representantes de la diáspora de lugares tan dispares como Japón o Perú. Es el caso de Arturo Escandón, asturchileno, y de Giselle Fernández, de Mieres, que es su pareja. Viven en Japón. Él es catedrático en Educación de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Nanzan (Nagoya) y ella profesora del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. Ayer pudieron conocer a Teresa Romano y a Jesús García Fueyo, asturvenezolana con orígenes en Porrúa y mierense, respectivamente, que se conocieron en Gijón y que acaban de regresar a Asturias desde Perú, donde estuvieron residiendo los últimos ocho años. Ella trabaja en el sector sanitario y él en una ingeniería.

"Las personas que estuvimos fuera no podemos perder el vínculo especial que tenemos, hay que compartirlo", destacó Fueyo en Colombres, punto de encuentro y símbolo de una memoria compartida que mira al futuro sin perder las raíces.