Las gaitas de "Los Trasgos" llegan desde Valladolid para animar el verano asturiano

Alfonso Verdeja, que tiene 26 años, es probablemente el presidente de un centro asturiano más joven del mundo. Encabeza el Centro Asturiano de Valladolid, una institución que agrupa a más de 250 familias asturianas en la capital de Castilla y León. Pero, además de encabezar el Centro, este joven cuya familia procede de Bores (Peñamellera Baja) es también uno de los gaiteros de la banda de los asturianos de Valladolid. Llevan por nombre “Los Trasgos” y el año que viene cumplirán 40 años de existencia.

Una imagen de los primeros años de la agrupación folklórica del Centro Asturiano de Valladolid. / .

Aunque “Los Trasgos” han pasado por distintas etapas, con más y menos integrantes, desde hace cuatro años aproximadamente “hemos revivido”, dice Verdeja, que comenzó a tocar la gaita con 9 años de edad, cuando la descubrió en la clausura de un Curso de Asturianía que se celebró en Valladolid. Aunque hubo una época en la que el Centro también contaba con un grupo de baile en el participaban unas veinte personas, ahora solo sigue en marcha la banda de gaitas. Está formada por 5 gaiteros, bombo y tambor. En los últimos tiempos pueden marcar orgullosamente algunos hitos en su carrera musical como haber tocado con el gran gaitero gallego Carlos Núñez, con el gaitero asturiano más universal, José Ángel Hevia o con el cantante cántabro Nando Agüeros. También han tocado en Portugal, en Lausana para la comunidad asturiana en esta ciudad suiza y, por supuesto, en diversas fiestas del verano asturiano.

Una imagen de hace algunos años de la banda de gaitas "Los Trasgos" del Centro Asturiano de Valladolid / .

“El año pasado para nosotros fue un boom”, admite Verdeja. Estuvieron en las fiestas patronales de Bores, Sieju, Oles, en La Peruyal de Arriondas, en Bulnes, etc… Y este año, como colofón a su gira veraniega, tocaron el pasado día 16 de agosto en las fiestas de San Roque de Llanes. “Nos llevó un año prepararlo”, apunta Verdeja sobre una actuación en la que también participó uno de los fundadores de la banda, Sergio Arce, que volvió a tocar con ellos. También incorporan, al tambor, al llanisco Manuel Durán. La próxima gran actuación será en la feria folk y gastronómica de Valladolid que se celebrará los días 6 y 7 de septiembre, que suele atraer a unas 300.000 personas. Esos días, además, los asturianos tendrán su propio stand, que suele ser uno de los más concurridos desde siempre.