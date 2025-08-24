La historia de Manuel Fernández Juncos, el periodista riosellano que escribió la letra del himno de Puerto Rico y logró que el español no dejara de ser oficial en la isla

La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico junto al Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Ribadesella, en colaboración con el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), la asociación cultural Amigos de Ribadesella, la tertulia El Garabato y la Sociedad Etnográfica de Ribadesella organizan de manera conjunta en septiembre varios actos para homenajear y recuperar la memoria del periodista y escritor Manuel Fernández Juncos (Tresmonte, Ribadesella 1846- San Juan de Puerto Rico,1928).

Este emigrante riosellano, autor de la letra del himno nacional de Puerto Rico "La Borinqueña", está considerado el principal valedor para que el español se mantuviera como idioma oficial en la isla caribeña tras su cambio de soberanía a EEUU en 1898. Según escribió el historiador Rafael Altamira, catedrático de la Universidad de Oviedo, “Juncos consiguió que la lengua española se mantuviera, frente a la inglesa, en los planes de enseñanza surgidos de la nueva administración norteamericana”.

Los actos programados para rendirle homenaje darán comienzo el sábado 13 de septiembre a las 18 horas con una jornada académica, abierta al público, en la que se pondrá en valor el notable legado cultural y la relevancia histórica de este ilustre prócer, bastante desconocido en Asturias.

El acto tendrá lugar en la Casa de Cultura de Ribadesella con las intervenciones de la novelista puertorriqueña Tina Casanova y del escritor riosellano Toni Silva, quienes profundizarán en la biografía y el legado cultural de Manuel Fernández Juncos. También participarán varios descendientes familiares del escritor.

Asimismo, intervendrán representantes institucionales de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, autoridades de la isla caribeña y representantes del Gobierno del Principado del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Ribadesella. Finalmente, se hará entrega de los premios a los alumnos ganadores del concurso escolar de comics sobre la biografía y legado cultural de Fernández Juncos en el que participaron trescientos escolares de los centros educativos públicos y concertados de Ribadesella. Finalizado el acto cultural, se descubrirá un busto de Fernández Juncos, obra del escultor Manuel García Linares.

La localidad de Tresmonte, donde nació Juncos, y la escuela de Moru donde estudió hasta los 10 años antes de emigrar a Puerto Rico, serán los escenarios visitados la mañana del domingo 14 de septiembre con el fin de rastrear la vida del literato. También se visitará la iglesia de San Salvador de Moru, templo románico que alberga unas interesantes pinturas murales, Por la tarde, la delegación puertorriqueña se trasladará hasta Colombres para conocer el Archivo de Indianos-Museo de la Emigración. Por último, el lunes 15 de septiembre a las 19 horas tendrá lugar en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Oviedo, un acto académico con la participación de la novelista puertorriqueña Tina Casanova y del escritor riosellano Toni Silva.

Logró que el español no dejara de ser oficial

Manuel Fernández Juncos emigró en 1857, con 10 años, rumbo a Puerto Rico en busca de un futuro mejor, tras zarpar desde el puerto de Avilés en el velero "Eusebia".

De niño, comenzó a trabajar en una tienda de alimentación de familiares suyos y su curiosidad intelectual le llevó a fomentar la lectura y frecuentar el trato de círculos periodísticos y literarios que contribuyeron a su formación autodidacta. En la escuela de Moru, en Ribadesella, sólo había aprendido a leer, escribir y las cuatro reglas. Publicó artículos en diversos medios de comunicación como "El Progreso", "Porvenir" y "El clamor del país", hasta que, con treinta años, fundó el semanario "El Buscapié", que dirigió durante dos etapas distintas (1877-1899) y (1917-1918).

Este periodista, plenamente identificado con su lugar de adopción, dejó un rico legado literario que contribuyó de forma decisiva a la consolidación de la cultura autóctona puertorriqueña sin renegar nunca de su tradición española. Se mostró muy crítico, en un principio, con las autoridades coloniales e intentaba despertar en la población antillana una conciencia de autonomía política, social y cultural respecto a la metrópoli. Sin duda, ejerció como un gran ecléctico tomando lo mejor de cada país. En 1877 fundó la "Revista Puertorriqueña", de género costumbristas, y se distinguió en la promoción y difusión de una extensa red de bibliotecas municipales que, diseminadas por toda la isla, contribuyeron a la alfabetización de la población. Participó en la fundación de la Institución de Enseñanza Popular y la Biblioteca Municipal de San Juan colaborando activamente en el establecimiento de La Cruz Roja en la isla. También fundó un alberque para huérfanos que sigue funcionando en la actualidad.

Asimismo, ejerció como presidente del Ateneo Puertorriqueño, del Partido Autonomista Histórico, de la Liga de Republicanos Españoles y de la Sociedad de Escritores y Artistas de Puerto Rico. Su obra literaria ex extensa y variada combinando el artículo periodístico con los cuadros costumbristas, la biografía, el ensayo, el relato de viajes el libro pedagógico, la narración breve y la poesía. Publicó más de una veintena de libros, entre ellos: "De Puerto Rico a Madrid", "Habana y Nueva York", "Cuentos y narraciones", "Canciones escolares", "Compendio de moral para las escuelas", "Costumbres y tradiciones de Puerto Rico", "Tipos y Caracteres de Puerto Rico", "Los primeros pasos en castellano", "La lengua castellana en Puerto Rico" y "Semblanzas puertorriqueñas". El periodista y escritor avilesino Constantino Suárez, conocido como "el españolito", lo definió entonces como "el primer escritor costumbrista de Puerto Rico".

En 1904 adaptó en sus "Canciones escolares" la letra del himno nacional de Puerto Rico denominado "La Borinqueña", que fue oficializado posteriormente, en 1977, por las Cámaras Legislativas y el gobernador Rafael Hernández Colón. Fue elegido diputado provincial por el distrito de San Juan en 1878 y durante el primer y último gobierno autonómico de Puerto Rico, en 1897, fue nombrado primer secretario de Estado y de Hacienda. Tras el cambio de soberanía a EE.UU. en 1898, trabajó para mantener la lengua castellana y redactó unos manuales escolares que desempeñaron una función transcendental en la lucha contra la poderosa influencia del inglés. Para evitar que la lengua española fuera sustituida por la inglesa en los planes de enseñanza, adaptó libros de texto y de lectura que se acomodaron a la nueva administración norteamericana en el plazo de dos meses. También libró la batalla en favor del español desde el Ateneo Puertorriqueño y la Academia Antillana de la lengua. Promovió la Alianza Latina que dio origen al nacimiento de la Institución de Enseñanza Popular.

En 1912 la Universidad de Oviedo le rindió un homenaje por su contribución a que el español se mantuviera como idioma oficial en la isla y en 1916 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico. En 1924 el Ayuntamiento de San Juan le otorgó el título de Hijo Adoptivo y falleció en 1928 en la capital de la isla caribeña que identificó con su nombre a su segunda avenida más relevante. Tras su muerte, el Ayuntamiento de Ribadesella también bautizó una de sus calles y la escuela graduada con su nombre.

En 1991 la Fundación "Príncipe de Asturias" otorgó el premio de las letras al pueblo de Puerto Rico en reconocimiento por haber declarado el español como idioma oficial, hecho en el que Fernández Juncos fue determinante. La aldea de Tresmonte fue visitada entonces por una delegación puertorriqueña encabezada por el gobernador Rafael Hernández Colón y se instaló una placa en el lugar donde nació.

El asturiano Enrique Fierres, presidente de Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, organización de ayuda humanitaria fundada en 1883, visitó hace dos años las ruinas de la casa natal de Juncos en Tresmonte y comprobó que este ilustre asturiano era mucho más admirado y valorado en Puerto Rico que en España. Tras esa visita, se creó una comisión organizadora, integrada por varias instituciones y colectivos sociales, con el fin de poner en valor en Asturias su legado cultural con unos actos académicos que se celebrarán en septiembre en Ribadesella y en Oviedo.