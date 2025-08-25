Egipto se convierte en oviedista: el club azul abre una nueva academia

El Real Oviedo, representante asturiano en Primera División, anunció ayer "un paso más en su estrategia de crecimiento global" con la inauguración de su academia oficial en Egipto, en colaboración con Zona Deportiva, que entidad de referencia en la región propiedad de Mahmoud Abou El-Ela, pionero en fomentar la cooperación con instituciones deportivas internacionales.

Se da la circunstancia de que en el Oviedo milita Haissem Hassan, futbolista francés con nacionalidad egipcia. "Esta iniciativa se enmarca dentro del trabajo conjunto de la Fundación Real Oviedo y el Área Internacional del club , que en los últimos años han intensificado su labor para llevar los valores, la metodología y la identidad oviedista más allá de nuestras fronteras. La apertura de esta academia supone un hito clave dentro del proyecto de expansión del club, que se consolida tras el regreso del primer equipo a La Liga , máxima categoría del fútbol español", explica el Oviedo.

La relación entre el Real Oviedo y la Zona Deportiva comenzó hace tres años con un programa de intercambio de jugadores y entrenadores, a través del cual más de 30 futbolistas egipcios han tenido la oportunidad de desarrollar su carrera profesional en España. Además, se han impartido cursos de formación especializados para entrenadores egipcios , contribuyendo significativamente al desarrollo del sector técnico y formativo en el país norteafricano.

La academia, que llevará el nombre de Escuela Real Oviedo Egypt , comenzará a funcionar oficialmente en septiembre con la incorporación de la estructura de Liga Academy , ya operativa bajo la gestión de Zona Deportiva. A través de sus sedes actuales y futuras —previstas para abrirse en el último trimestre del año—, los entrenadores y jugadores trabajarán bajo la supervisión directa del cuerpo técnico del Real Oviedo , siguiendo una metodología profesional alineada con la filosofía del club.

Los equipos competirán en las competiciones oficiales organizadas por la Federación Egipcia de Fútbol , representando el escudo oviedista en un nuevo escenario internacional. Esta expansión responde al firme compromiso del club por promover el talento joven , así como por estrechar lazos entre culturas a través del fútbol y generar nuevas oportunidades para que los jugadores egipcios den el salto al fútbol europeo.

"Con este nuevo paso, el Real Oviedo reafirma su voluntad de ser un referente en formación, integración y desarrollo internacional , siempre con el respaldo de su historia, su afición y su firme compromiso con la educación en valores a través del deporte", explica el club azul.

En los últimos años, el Oviedo, a través de su Fundación, dirigida por el exjugador César Martín, se ha volcado en el desarrollo internacional, con campus y academias en países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Panamá y Venezuela, a las que ahora se suma Egipto.