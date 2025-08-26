La crónica del "sportinguista volador": primera victoria en África por tierra, mar y aire

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Sporting de Gijón escribió este fin de semana una página histórica. Ochenta y un año después, el equipo rojiblanco regresaba a Ceuta para jugar un partido oficial en suelo africano. No era un desplazamiento cualquiera: primero en avión, luego por carretera y, finalmente, en ferry para cruzar el Estrecho. Una auténtica odisea por tierra, mar y aire que tuvo que hacer el equipo. Y, como no podía ser de otra manera, la Mareona también estuvo presente, demostrando que no hay distancia que frene la pasión sportinguista.

Hasta ahora, el Sporting solo había jugado dos veces en Ceuta, en 1943 y 1944, con sendos empates a uno. De hecho, aquel último encuentro del 5 de marzo de 1944 quedó marcado en la historia: pese al empate, el Sporting terminó proclamándose campeón de Segunda y logró el ansiado ascenso a Primera. Desde entonces no se había vuelto a jugar un partido oficial en África… hasta ahora. Y la espera valió la pena: por primera vez, el Sporting logró un triunfo en el continente africano.

A pesar de lo histórica que fue la victoria en Ceuta, lo más importante está en el presente. El Sporting se ha convertido en un equipo mucho más práctico desde la llegada de Garitano. Sabe cerrar partidos y sacar adelante resultados que hace un año se habrían escapado en los últimos minutos. Ese cambio es evidente y permite arrancar la temporada con pleno de triunfos, pero no es momento todavía para ilusionarse. La plantilla aún necesita refuerzos, no está cerrada y la temporada es larguísima. Dos victorias en dos partidos no garantizan nada si no se consolida un equipo que pueda competir arriba durante todo el curso. El juego del equipo todavía está en fase de preparación y, aunque se han sumado dos victorias, el nivel mostrado hasta ahora no parece suficiente como para sostenerse toda la temporada en los puestos de arriba.

Mientras tanto, yo preparo ya maletas rumbo a la tierrina. En las próximas tres jornadas tendré la suerte de disfrutar de vacaciones y estar en Asturias, viviendo algo por primera vez: poder encadenar tres partidos seguidos del Sporting. Este viernes en El Molinón frente a la Cultural Leonesa, después contra el Deportivo en Riazor y, finalmente, de vuelta en casa contra el Burgos. Un regalo que pienso saborear al máximo.

Y no estaré solo. Algunos peñistas de La Villa de Quini también haremos presencia en Gijón. Aunque seamos pocos, seremos ruidosos. Habrá representación mexicana en las gradas, y eso es un orgullo enorme. Estas fechas coinciden con una época en la que muchos indianos viajan desde México a Asturias, y qué mejor motivo que hacerlo para ver al Sporting.

Porque si algo nos une, más allá de la distancia, es la pasión. El Sporting conquistó Ceuta, conquistó África, y ahora nos toca a nosotros, los peñistas de La Villa de Quini, conquistar El Molinón con nuestro aliento.