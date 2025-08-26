El invento "asturiano" que aterrorizó a toda Argentina: Polito Lugones y su picana eléctrica

Cuenta el historetista y escritor argentino Dario Adanti en su reciente “El peronismo explicado a los españoles” que durante la dictadura de Videla, en los años setenta del siglo XX, secuestraron a la escritora, periodista y editora de izquierdas Susana ‘Pirí’ Lugones y, mientras la torturaban metiéndole la ‘picana’, ella tuvo el coraje de decirles a sus verdugos “que eso no era nada, que torturar de verdad era lo que hacía su padre”. Porque su padre, Leopoldo ‘Polito’ Lugones ,no solo fue un sádico de insuperables habilidades, también ha pasado a la historia como el infame innovador que adaptó una herramienta eléctrica para el manejo del ganado y creó la “picana”, ampliamente empleada por las dictaduras militares argentinas y, desde entonces, icono de los devotos de aquellos implacables “milicos”. El inventor no sabía que, con el andar de los años, su propia hija probaría el amargo sabor del invento.

La historia de los Lugones, de Pirí, de Polito y, por supuesto, del abuelo Leopoldo, referencia de las letras modernistas argentinas, aparece como telón de fondo en “El peronismo explicado a los españoles” y permite afirmar, arrimando el ascua a nuestra sardina, que la picana sería, a la postre, un desarrollo “asturiano” con destino a la repugnante industria de la tortura universal pues los Lugones, familia marcada por igual por la gloria literaria y por la infamia y el suicidio, se reivindican como orgullosos descendientes de asturianos que llevaron a América un apellido que es el topónimo de la localidad sierense.

En una reunión de los muchos Lugones que hay en Argentina, en 2018 –publicada por el diario “Clarín” y cubierta por Paula Lugones, a la sazón corresponsal del periódico argentino en Washington- celebraron ser parte de una inmensa familia cuya raíz común es un conquistador que llegó al Alto Perú en 1584 de nombre Francisco de Lugones Osorio. Se trataba el fundador de “un oficial del ejército español cuyos ancestros, provenientes del pueblo de Lugones, en Asturias, acuñaron un escudo nobiliario con torres y lunas”. Que los Lugones tienen a Asturias como su verdadera tierra de origen queda constatad en que, según publicó LA NUEVA ESPAÑA al hilo de aquel encuentro, María Estela Lugones llevó a la cita familiar una camiseta del Atlético Lugones que había adquirido en un reciente viaje a Asturias.

En aquella cita, los Lugones celebraron sus lazos familiares sin eludir los episodios más oscuros de su historia, que recientemente refresó Adanti en su libro sobre el movimiento que lleva el nombre del general y expresidente argentino Juan Domingo Perón. En esta historia, los Lugones aparecen en escena justo con el primer golpe militar contra la democracia argentina. “El primero de muchos”, precisa Adanti. En 1930 el general José Félix Benito Uriburu se hace con el poder y decide nombrar jefe de policía en Río de la Plata a Polo Lugones, Polito, hijo del insigne literato Leopoldo Lugones (con calle en el Lugones sierense, por cierto). Polito ya tenía una reputación adquirida durante la anterior etapa política del presidente Yrigoyen: venía de dirigir un orfanato, donde lo habían acusado de violar a los niños. “Leopoldo Lugones se arrodillará delante del presidente Yrigoyen para que la justicia absuelva a su hijo, al que le pueden caer diez años de prisión”, escribe Adanti. “El célebre escritor logra que se imponga su buen nombre a las atrocidades de su hijo, y Polito queda libre de culpa y cargo. Pero Polito inventará en breve un artilugio siniestro que teñirá de sangre la historia argentina y se que cebará, especialmente, con los militantes de este movimiento de masas (el peronismo) que nos ocupa”.

Una picana eléctrica / .

Hablamos, claro está, de la picana. Así relata Adanti el proceso de su creación, cuando ya Polito tiene mando en plaza para desplegar sus sádicas aficiones en horario laboral: “Hace poco que ha llegado a los mataderos un aparatito curioso. Tecnología punta. Una caja que contiene una bobina eléctrica con un interruptor. De la caja sale un cable rematado con un punzón metálico. Sirve para dirigir a las reses al matadero a base de descargas eléctricas. Al muy psicópata de Polito se la ha ocurrido sacar este cacharro de su contexto cárnico para llevarlo a los interrogatorios policiales. Se le antoja ideal para arrancar confesiones a los detenidos propinándoles descargas eléctricas en genitales, encías y pezones. Incluso en los ojos. Al aparatito le llaman ‘la picana’, y se quedará entre nosotros por mucho tiempo y nefasto recuerdo”.

Muchos fueron, efectivamente, conducidos como reses al matadero por obra y gracia (poca) de la picana. Una de sus víctimas fue la propia hija de Polito, militante de la Fuerzas Armadas Peronistas y de los Montoneros. Durante la dictadura de Videla, en 1977, fue secuestrada y hoy sigue desaparecida. Pirí, a la que por supuesto también metieron la picana, se presentaba como “nieta del poeta e hija del torturador”.

Polito no solo dejó en herencia a la humanidad un largo reguero de víctimas de sus ocurrencias criminales. Sin irnos tan lejos, también se cargó a su propio padre. De hecho, parece que hay consenso en que fue el verdadero inductor del suicidio del literato Lugones, que apareció muerto en un “resort” de la ciudad argentina de Tigre, el 19 de febrero de 1938. El literato que, de joven, había sido socialista y de mayor actuaba de despertador de los gobiernos militares recordándoles que había llegado “la hora de la espada”, fue hallado muerto junto a una botella de whisky medio vacía y restos de cianuro. Tenía 64 años y todo indica que sucumbió a la presión de Polito. El vástago torturador se enteró de que el egregio padre del modernismo latinoamericanos tenía un romance con una jovencita estudiante llamada María Emilia Cadelago, treinta años menor, y amenazó con internarlo en un manicomio si no rompía aquella relación. El padre lo solucionó rompiendo con la vida. El lugar donde se produjo su caída definitiva se llamaba “El Tropezón”. Polito también saldría de esta existencia por mano propia en 1971, dicen que torturado por su propia ejecutoria vital. También se quitó la vida su nieto Alejandro, hijo de la desaparecida Pirí.