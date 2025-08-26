El langreano que sostuvo al socialismo asturiano durante la dictadura de Franco vuelve casa el 11 de octubre

Ya hay fecha para un regreso “de justicia”, medio siglo después. Los restos de José Barreiro, el líder que desde el exilio en Francia sostuvo la organización socialista asturiana durante la dictadura de Franco, reposarán desde el próximo día 11 de octubre en una tumba que la Fundación que lleva su nombre ha adquirido en el cementerio de Sama de Langreo, localidad natal de este maestro y minero que fue secretario general de la CSA, la Comisión Socialista Asturiana, que así se llamaba la entidad antecesora de la actual Federación Socialista Asturiana (FSA).

Ese día, a las 10 de la mañana, está prevista la inhumación de los restos de Barreiro, que llegan desde la localidad francesa de Chaum junto a los de su mujer Felicidad Gutiérrez y sus dos hijos, Alfaradí y Milena. Barreiro no tuvo nietos, los único familiares que quedan con vida son una sobrina suya y un sobrino de su esposa, que también participarán en el acto del cementerio langreano junto con tres de los más veteranos militantes socialistas asturianos, Manolo Simón, Avelino Pérez y Pablo García. En este acto en el cementerio también estarán presente representantes del Centro Asturiano de Barcelona puesto que, tras la caída del frente del norte de la Guerra Civil en 1937, en el repliegue, Barreiro contribuyó a poner en pie la institución que aún hoy, presidida por Enrique Delgado, aglutina a los asturianos residentes en la capital catalana. Una delegación del Centro ha expresado su deseo de participar en los actos en honor de Barreiro.

Posteriormente, en torno a las 11,30 horas, en las Escuelas de Dorado de Sama de Langreo está previsto un acto donde se espera la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, además de la intervención de Suso Sanjurjo, presidente de la Fundación Barreiro y ex secretario general de los socialistas asturianos, además de representantes de UGT. El secretario general del sindicato, el belmontino afincado en Cataluña Pepe Álvarez ha expresado su deseo de estar presente en este acto de homenaje. También está prevista la presencia de un representante de la organización federal del PSOE.

Tras algunos retrasos, Barreiro por fin regresa a Asturias. Es, como subraya Sanjurjo, “un acto de justicia y reparación” que se produce al cumplirse 50 años justos del fallecimiento de Barreiro (murió el 17 de agosto de 1975) y da cumplimiento a la voluntad del exdirigente socialista. “De hecho en agosto de 1975 ya contaba con el pasaporte para poder venirse y quedarse en Asturias pero la enfermedad malogró este propósito”, subraya Suso Sanjurjo quien añade que, al cumplirse el medio siglo de su fallecimiento, “era el momento de hacer una declaración de valor, un homenaje cierto y relevante a su figura, un reconocimiento a su aportación al socialismo asturiano”.

La Fundación Barreiro, que ha abierto una colecta (que mantiene activa) para sufragar los gastos de adquisición de la tumba de Barreiro, ha sido la encargada de gestionar el traslado de los restos a Asturias, “para lo que hemos contado con la gran ayuda de Joseph Castell, el alcalde Chaum (la localidad del Alto Garona, a unos 100 kilómetros de Toulouse donde Barreiro pasó el exilio). Una vez solventados los problemas burocráticos que retrasaron la llegada de los restos, prevista inicialmente para principio de junio pasado, una delegación socialista viajará a Chaum el próximo 6 de octubre para asistir a la exhumación y traerlos a Asturias. La delegación estará compuesta por dos representantes de la Fundación Barreiro, pero también de la FSA, de UGT y de la Juventudes Socialistas.